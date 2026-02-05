Test Sepang, J3 - Álex Márquez établit les premières références pour 2026
Dominateur sur un tour et comme dans sa simulation de sprint, Álex Márquez a été l'homme fort de la troisième journée du test de Sepang, avec Marco Bezzecchi seul à résister aux Ducati. La journée a été marquée par le retour en piste des pilotes Yamaha.
Test Sepang : La troisième journée en photos
Une semaine d'essais a pris fin ce jeudi à Sepang. Les constructeurs étaient d'abord présents pour le Shakedown, avec leurs pilotes d'essais, les débutants et les titulaires de Yamaha et depuis mardi, l'ensemble du plateau a pu tester les MotoGP de la saison 2026.
Après une série de tours rapide dans la matinée, qui a vu les quatre pilotes disposant de la Ducati GP26 se positionner en tête, les équipes ont été nombreuses à se lancer dans des simulations de course sprint dans l'après-midi. Une nouvelle fois, la nouvelle Ducati a dominé l'exercice, devant la KTM et l'Aprilia. Et c'est même Álex Márquez, déjà le plus rapide sur un tour dans la matinée, qui a fait la plus forte impression dans l'enchaînement des tours.
Personne n'est venu battre la référence établie par le pilote Gresini dans la matinée, même si plusieurs pilotes ont fait des tours rapides en fin de journée. Marco Bezzecchi a ainsi pu se rapprocher à 0"124 du cadet des Márquez, en étant le seul à améliorer son temps dans le top 10. Le pilote Aprilia a devancé tout le reste de l'armada Ducati : Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli.
À noter que Marc Márquez a connu une chute sans grande conséquence dans la matinée. L'Espagnol a été vu en piste avec une Ducati dont plusieurs éléments du carénage étaient noirs, signe d'expérimentations entre différentes configurations.
Marc Márquez a testé différentes configurations aérodynamiques cette semaine.
Photo de: Dorna
Il avait confié devoir se prononcer sur quatre versions de l'aérodynamique, avec un premier verdict à fournir ce jeudi, Ducati ne pouvant pas se permettre d'attendre le test de Buriram, une semaine seulement avant le début de la saison, pour prendre une direction.
Yamaha de retour... en ménageant son V4
Les pilotes qui étaient les plus attendus ce jeudi sont hors du top 10. Mercredi, Yamaha n'a fait aucun tour, préférant opter pour la prudence après des problèmes sur les V4 de Fabio Quartararo et Toprak Razgatlioglu mardi.
Des analyses menées au Japon et en Italie ont permis au constructeur de reprendre ses essais avec son nouveau moteur, qui va remplacer le quatre cylindres en ligne cette année, mais les pilotes avaient pour consigne de ne pas le pousser dans ses retranchements. Fernández n'a même pas roulé dans l'après-midi.
Álex Rins a été le meilleur représentant de Yamaha, au 12e rang, tandis que Jack Miller, Razgatlioglu et Augusto Fernández, le pilote d'essais du constructeur, sont restés en fond de classement. Quartararo était absent puisqu'il s'est fracturé le majeur de la main droite après une chute mardi.
Johann Zarco, qui a reconnu ses difficultés à trouver ses marques sur la nouvelle Honda, a signé le 15e temps devant Luca Marini, qui avait eu un souci technique en début de journée. L'Italien a été l'un des rares pilotes à améliorer son temps dans l'après-midi.
Les pilotes vont rester en Malaisie pour la grande présentation de la saison, avec une cérémonie prévue samedi. Ils seront de retour en piste dans deux semaines, les 21 et 22 février, à Buriram, pour ce qui sera déjà le dernier test de la pré-saison, à une semaine du début du championnat sur le même circuit.
Ce devrait être l'occasion de voir Jorge Martín en piste pour la première fois de l'année, tandis qu'un retour de Quartararo est attendu. Fermín Aldeguer reste de son côté très incertain.
Test Sepang, Jour 3 - Classement à 13h
|Pos.
|Pilote
|Équipe
|Temps / Écart
|TOURS
|1
|
Á. Márquez
|Gresini Racing
|1'56"402
|48
|2
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0"124
|58
|3
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+0"383
|50
|4
|
M. Márquez
|Ducati Team
|+0"387
|64
|5
|
P. Bagnaia
|Ducati Team
|+0"527
|49
|6
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0"728
|52
|7
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|+0"843
|48
|8
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0"851
|51
|9
|
J. Mir
|Honda HRC
|+0"866
|44
|10
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+0"888
|43
|11
|
A. Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+0"924
|58
|12
|Á. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|+1"178
|36
|13
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+1"188
|52
|14
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+1"197
|41
|15
|J. Zarco
|Honda LCR
|+1"199
|55
|16
|
L. Marini
|Honda HRC
|+1"403
|54
|17
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|+1"754
|44
|18
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|+1"924
|36
|19
|D. Moreira
|LCR Team
|+2"074
|42
|20
|L. Savadori
|Aprilia Racing
|+2"500
|34
|21
|
A. Fernández
|Yamaha Factory Racing
|+2"876
|20
|-
|
A. Dovizioso
|Yamaha Factory Racing
|-
