Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

IndyCar
IndyCar
McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

"Des échecs rapides", "triste" : la nouvelle gestion de l'énergie en F1 divise

Formule 1
Formule 1
"Des échecs rapides", "triste" : la nouvelle gestion de l'énergie en F1 divise

Débuts compliqués pour Razgatlioglu, entre agacement et frustration

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Débuts compliqués pour Razgatlioglu, entre agacement et frustration

Piastri : Il n'y a pas de "leçons négatives" à retenir de 2025

Formule 1
Formule 1
Piastri : Il n'y a pas de "leçons négatives" à retenir de 2025

Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

Mick Schumacher a roulé sur ovale : ses premières impressions

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher a roulé sur ovale : ses premières impressions
Résumé d'essais
MotoGP Test de Sepang

Test Sepang, J3 - Álex Márquez établit les premières références pour 2026

Dominateur sur un tour et comme dans sa simulation de sprint, Álex Márquez a été l'homme fort de la troisième journée du test de Sepang, avec Marco Bezzecchi seul à résister aux Ducati. La journée a été marquée par le retour en piste des pilotes Yamaha.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Ajouter comme source privilégiée
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Luca Marini, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Johann Zarco, LCR Honda Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Jorge Lorenzo et Pit Beirer, directeur général de KTM Motorsports

Test Sepang : La troisième journée en photos
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails de la moto Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Jack Miller, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails du bras oscillant de l'équipe LCR Honda

Test Sepang : La troisième journée en photos
Joan Mir, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Francesco Bagnaia, équipe Ducati

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Une moto de Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Détails de la moto Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Test Sepang : La troisième journée en photos
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Le guidon de la Yamaha de Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Diogo Moreira, LCR Honda Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Franco Morbidelli, équipe VR46 Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
La moto de Luca Marini, Honda HRC

Test Sepang : La troisième journée en photos
Luca Marini, Honda HRC après son accident

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Début de l'entraînement

Test Sepang : La troisième journée en photos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Test Sepang : La troisième journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La troisième journée en photos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Test Sepang : La troisième journée en photos
53

Une semaine d'essais a pris fin ce jeudi à Sepang. Les constructeurs étaient d'abord présents pour le Shakedown, avec leurs pilotes d'essais, les débutants et les titulaires de Yamaha et depuis mardi, l'ensemble du plateau a pu tester les MotoGP de la saison 2026.

Après une série de tours rapide dans la matinée, qui a vu les quatre pilotes disposant de la Ducati GP26 se positionner en tête, les équipes ont été nombreuses à se lancer dans des simulations de course sprint dans l'après-midi. Une nouvelle fois, la nouvelle Ducati a dominé l'exercice, devant la KTM et l'Aprilia. Et c'est même Álex Márquez, déjà le plus rapide sur un tour dans la matinée, qui a fait la plus forte impression dans l'enchaînement des tours.

Lire aussi :

Personne n'est venu battre la référence établie par le pilote Gresini dans la matinée, même si plusieurs pilotes ont fait des tours rapides en fin de journée. Marco Bezzecchi a ainsi pu se rapprocher à 0"124 du cadet des Márquez, en étant le seul à améliorer son temps dans le top 10. Le pilote Aprilia a devancé tout le reste de l'armada Ducati : Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli.

À noter que Marc Márquez a connu une chute sans grande conséquence dans la matinée. L'Espagnol a été vu en piste avec une Ducati dont plusieurs éléments du carénage étaient noirs, signe d'expérimentations entre différentes configurations.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez a testé différentes configurations aérodynamiques cette semaine.

Photo de: Dorna

Il avait confié devoir se prononcer sur quatre versions de l'aérodynamique, avec un premier verdict à fournir ce jeudi, Ducati ne pouvant pas se permettre d'attendre le test de Buriram, une semaine seulement avant le début de la saison, pour prendre une direction.

Yamaha de retour... en ménageant son V4

Les pilotes qui étaient les plus attendus ce jeudi sont hors du top 10. Mercredi, Yamaha n'a fait aucun tour, préférant opter pour la prudence après des problèmes sur les V4 de Fabio Quartararo et Toprak Razgatlioglu mardi.

Des analyses menées au Japon et en Italie ont permis au constructeur de reprendre ses essais avec son nouveau moteur, qui va remplacer le quatre cylindres en ligne cette année, mais les pilotes avaient pour consigne de ne pas le pousser dans ses retranchements. Fernández n'a même pas roulé dans l'après-midi.

Álex Rins a été le meilleur représentant de Yamaha, au 12e rang, tandis que Jack Miller, Razgatlioglu et Augusto Fernández, le pilote d'essais du constructeur, sont restés en fond de classement. Quartararo était absent puisqu'il s'est fracturé le majeur de la main droite après une chute mardi.

Johann Zarco, qui a reconnu ses difficultés à trouver ses marques sur la nouvelle Honda, a signé le 15e temps devant Luca Marini, qui avait eu un souci technique en début de journée. L'Italien a été l'un des rares pilotes à améliorer son temps dans l'après-midi.

Lire aussi :

Les pilotes vont rester en Malaisie pour la grande présentation de la saison, avec une cérémonie prévue samedi. Ils seront de retour en piste dans deux semaines, les 21 et 22 février, à Buriram, pour ce qui sera déjà le dernier test de la pré-saison, à une semaine du début du championnat sur le même circuit.

Ce devrait être l'occasion de voir Jorge Martín en piste pour la première fois de l'année, tandis qu'un retour de Quartararo est attendu. Fermín Aldeguer reste de son côté très incertain.

Test Sepang, Jour 3 - Classement à 13h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart TOURS
1

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing 1'56"402 48
2

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0"124 58
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0"383 50
4

Spain M. Márquez

 Ducati Team +0"387 64
5

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0"527 49
6

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0"728 52
7

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0"843 48
8

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0"851 51
9

Spain J. Mir

 Honda HRC +0"866 44
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0"888 43
11

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0"924 58
12 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1"178 36
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1"188 52
14

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +1"197 41
15 France J. Zarco Honda LCR +1"199 55
16

Italy L. Marini

 Honda HRC +1"403 54
17 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1"754 44
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1"924 36
19 Brazil D. Moreira LCR Team +2"074 42
20 Italy L. Savadori Aprilia Racing +2"500 34
21

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +2"876 20
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing -  

 

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Test Sepang, J3 - Les quatre Ducati GP26 devant, Yamaha de retour
Article suivant Yamaha "soulagé" d'avoir repris ses essais après un souci "inattendu"

Meilleurs commentaires

Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Márquez : "Il y a deux ou trois pilotes plus rapides que nous"

Yamaha "soulagé" d'avoir repris ses essais après un souci "inattendu"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Yamaha "soulagé" d'avoir repris ses essais après un souci "inattendu"

Test Sepang, J3 - Les quatre Ducati GP26 devant, Yamaha de retour

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J3 - Les quatre Ducati GP26 devant, Yamaha de retour

Dernières actus

Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

IndyCar
Indy IndyCar
McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Aprilia voit "des scénarios intéressants" et plusieurs options pour son 2e pilote

"Des échecs rapides", "triste" : la nouvelle gestion de l'énergie en F1 divise

Formule 1
F1 Formule 1
"Des échecs rapides", "triste" : la nouvelle gestion de l'énergie en F1 divise