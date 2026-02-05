Test Sepang, J3 - Álex Márquez établit les premières références pour 2026

Une semaine d'essais a pris fin ce jeudi à Sepang. Les constructeurs étaient d'abord présents pour le Shakedown, avec leurs pilotes d'essais, les débutants et les titulaires de Yamaha et depuis mardi, l'ensemble du plateau a pu tester les MotoGP de la saison 2026.

Après une série de tours rapide dans la matinée, qui a vu les quatre pilotes disposant de la Ducati GP26 se positionner en tête, les équipes ont été nombreuses à se lancer dans des simulations de course sprint dans l'après-midi. Une nouvelle fois, la nouvelle Ducati a dominé l'exercice, devant la KTM et l'Aprilia. Et c'est même Álex Márquez, déjà le plus rapide sur un tour dans la matinée, qui a fait la plus forte impression dans l'enchaînement des tours.

Personne n'est venu battre la référence établie par le pilote Gresini dans la matinée, même si plusieurs pilotes ont fait des tours rapides en fin de journée. Marco Bezzecchi a ainsi pu se rapprocher à 0"124 du cadet des Márquez, en étant le seul à améliorer son temps dans le top 10. Le pilote Aprilia a devancé tout le reste de l'armada Ducati : Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli.

À noter que Marc Márquez a connu une chute sans grande conséquence dans la matinée. L'Espagnol a été vu en piste avec une Ducati dont plusieurs éléments du carénage étaient noirs, signe d'expérimentations entre différentes configurations.

Marc Márquez a testé différentes configurations aérodynamiques cette semaine. Photo de: Dorna

Il avait confié devoir se prononcer sur quatre versions de l'aérodynamique, avec un premier verdict à fournir ce jeudi, Ducati ne pouvant pas se permettre d'attendre le test de Buriram, une semaine seulement avant le début de la saison, pour prendre une direction.

Yamaha de retour... en ménageant son V4

Les pilotes qui étaient les plus attendus ce jeudi sont hors du top 10. Mercredi, Yamaha n'a fait aucun tour, préférant opter pour la prudence après des problèmes sur les V4 de Fabio Quartararo et Toprak Razgatlioglu mardi.

Des analyses menées au Japon et en Italie ont permis au constructeur de reprendre ses essais avec son nouveau moteur, qui va remplacer le quatre cylindres en ligne cette année, mais les pilotes avaient pour consigne de ne pas le pousser dans ses retranchements. Fernández n'a même pas roulé dans l'après-midi.

Álex Rins a été le meilleur représentant de Yamaha, au 12e rang, tandis que Jack Miller, Razgatlioglu et Augusto Fernández, le pilote d'essais du constructeur, sont restés en fond de classement. Quartararo était absent puisqu'il s'est fracturé le majeur de la main droite après une chute mardi.

Johann Zarco, qui a reconnu ses difficultés à trouver ses marques sur la nouvelle Honda, a signé le 15e temps devant Luca Marini, qui avait eu un souci technique en début de journée. L'Italien a été l'un des rares pilotes à améliorer son temps dans l'après-midi.

Les pilotes vont rester en Malaisie pour la grande présentation de la saison, avec une cérémonie prévue samedi. Ils seront de retour en piste dans deux semaines, les 21 et 22 février, à Buriram, pour ce qui sera déjà le dernier test de la pré-saison, à une semaine du début du championnat sur le même circuit.

Ce devrait être l'occasion de voir Jorge Martín en piste pour la première fois de l'année, tandis qu'un retour de Quartararo est attendu. Fermín Aldeguer reste de son côté très incertain.

Test Sepang, Jour 3 - Classement à 13h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart TOURS 1 Á. Márquez Gresini Racing 1'56"402 48 2 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0"124 58 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0"383 50 4 M. Márquez Ducati Team +0"387 64 5 P. Bagnaia Ducati Team +0"527 49 6 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0"728 52 7 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0"843 48 8 P. Acosta KTM Factory Racing +0"851 51 9 J. Mir Honda HRC +0"866 44 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0"888 43 11 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +0"924 58 12 Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1"178 36 13 B. Binder KTM Factory Racing +1"188 52 14 M. Viñales KTM Tech3 +1"197 41 15 J. Zarco Honda LCR +1"199 55 16 L. Marini Honda HRC +1"403 54 17 J. Miller Pramac Yamaha +1"754 44 18 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1"924 36 19 D. Moreira LCR Team +2"074 42 20 L. Savadori Aprilia Racing +2"500 34 21 A. Fernández Yamaha Factory Racing +2"876 20 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing -