Test Sepang, J3 - Bagnaia conclut une semaine dominée par Ducati

De grosses averses étaient attendues cet après-midi pour la fin du test de Sepang mais la piste est finalement restée sèche. Le classement a néanmoins très peu évolué : après un début de journée intense, qui a vu les pilotes immédiatement réaliser des simulations de qualifications et battre à nouveau le record de la piste, les équipes ont rapidement basculé sur un travail de fond avec des relais plus longs afin de préparer les courses, tout en travaillant sur les réglages et les évaluations de différentes nouveautés.

Leader après la première heure après avoir réalisé le premier chrono sous la barre des 1'57 à Sepang, Pecco Bagnaia a ainsi ainsi conservé la première place toute la journée. Le vainqueur des deux derniers championnats a devancé Jorge Martín, son rival pour le titre la saison passée, de 0"172, son coéquipier Enea Bastianini et Álex Márquez, permettant ainsi à Ducati de truster les quatre premières places.

Aleix Espargaró a placé son Aprilia en cinquième position devant Marc Márquez, qui a commencé à hausser le rythme sur la Desmosedici même s'il est resté à distance de Bagnaia et Martín, et Fabio Di Giannantonio, auteur d'une chute dans la matinée.

Six des sept titulaires de Ducati présents cette semaine – Franco Morbidelli étant au repos après sa lourde chute à Portimão la semaine dernière – ont ainsi terminé aux sept premières places, avec Marco Bezzecchi unique absent pour compléter le tableau. Seulement 20e à la mi-journée, le pilote VR46 a été le seul à améliorer son chrono dans l'après-midi, mais il est resté un lointain 17e, et il est en plus tombé au virage 5.

Si Ducati semble toujours régner sur le MotoGP, la sensation de la semaine a été Pedro Acosta. Le L'unique débutant du championnat 2024 a certes profité de ses trois jours en piste lors du Shakedown mais il a été constamment parmi les leaders et a signé le huitième temps ce jeudi. Il a devancé Joan Mir, à terre au dernier virage en début de journée, et Brad Binder.

Fabio Quartararo a dû se contenter de la 11e place, accusant huit dixièmes de retard sur le leader au guidon d'une Yamaha toujours en difficulté sur un tour. Son nouveau coéquipier, Álex Rins, a de son côté échoué à plus d'une seconde, avec le 15e chrono. Johann Zarco avait prévu de travailler sur son rythme en qualifications ce jeudi mais il a lui aussi été en retrait, en prenant la 16e position.

Les pilotes reprendront la piste le lundi 19 février, pour ce qui sera déjà le dernier test de pré-saison à Losail, ensuite théâtre du premier Grand Prix de la saison. Un retour de Raúl Fernández, contraint d'interrompre ses essais mardi après une grosse chute, est attendu mais on sait déjà que Franco Morbidelli sera encore absent.

Test Sepang - Jour 3