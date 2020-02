Test Sepang, J3 - Trois sur trois pour Quartararo

Après trois jours d'essais officiels, précédés par trois autres jours dévolus à un shakedown en plus petit comité, les équipes vont enfin pouvoir quitter Sepang, les valises pleines de données à analyser pour affiner leur copie avant de se rendre au Qatar, où se dérouleront le dernier test puis le premier Grand Prix de la saison.

Le meilleur temps de cette semaine appartient à Fabio Quartararo, qui s'est montré le plus rapide de tous ce matin en 1'58"349 et n'a ensuite plus été inquiété. Si l'activité s'est considérablement ralentie cet après-midi, beaucoup ayant bouclé leur programme en avance, une petite averse s'est également chargée de dégrader quelque peu les conditions de piste et a ainsi douché les éventuels derniers espoirs d'amélioration des chronos. La pluie s'est ensuite réinvitée dans la dernière demi-heure et a définitivement scellé la fin de ces essais.

Le chrono de Quartararo ne bat donc pas le record de la piste (le record non-officiel ayant été signé par Petrucci il y a un an en 1'58"239), néanmoins il permet au Français de se maintenir au sommet pour le troisième jour de suite. S'il avait réalisé la première de ces journées au guidon de l'ancienne version de la Yamaha, c'est avec la M1 2020 que le pilote Petronas a dominé samedi et dimanche, en montant à chaque fois un pneu soft pour aller chasser le chrono.

Il a beau considérer qu'il manque encore de kilomètres avec cette moto pour véritablement pouvoir en cerner le potentiel, Quartararo affiche une vitesse indéniable. Ce dimanche, il devance Cal Crutchlow de 0"082. L'Anglais qui a mené un gros programme d'essais pour le compte de Honda et se montrait hier assez critique du nouveau châssis de la RC213V, a contribué à animer le haut du classement en début de journée, mais il a surtout ajouté 69 tours à son compteur pour passer en revue les évaluations requises pour le constructeur.

Marc Márquez, qui s'est maintenu à la 12e place du classement, a lui aussi suivi son plan en bouclant pratiquement 50 tours. Sa journée a toutefois été interrompue prématurément par une chute en fin de journée, piégé cette fois par le dernier virage de la piste malaisienne alors qu'il était déjà parti à la faute hier au virage 3, sans dégâts.

Il n'y a pas eu de changement cet après-midi dans le clan Suzuki, les pilotes ayant rangé leur moto au stand à la mi-journée, cependant on a pu remarquer qu'ils avaient testé ce matin un "holeshot device", système d'aide au départ comparable à celui qu'utilise Ducati. Yamaha a fait de même, et les pilotes de la marque ont d'ailleurs fortement continué à limer le bitume cet après-midi. Maverick Viñales notamment se distingue avec 83 tours à son compteur du jour. Le pilote espagnol doit se contenter du 18e temps, distancé de huit dixièmes au jeu du time attack mené par de nombreux pilotes en début de journée, mais plus concentré sur son rythme de course durant cette journée.

Andrea Dovizioso conserve lui aussi une position discrète au classement, cependant c'est avec des commentaires un peu plus positifs que ces derniers jours qu'il a bouclé cette séance, conscient qu'il faut encore dégrossir les données recueillies avant de pouvoir apporter d'importantes modifications et d'affiner la Ducati, peu favorisée pour le moment par le nouveau pneu arrière fourni cette année par Michelin. Le pilote italien a par ailleurs précisé ne pas avoir monté de pneu soft. La première Ducati de la hiérarchie est celle de Pecco Bagnaia, qui s'est hissé ce matin à la quatrième place.

Outre le time attack tenté par bon nombre de pilotes, beaucoup ont aussi profité de cette journée pour réaliser des simulations de course. On notera sur ce point qu'Aleix Espargaró a dû interrompre la sienne après 12 des 20 tours prévus, en proie à un souci lié à la jeunesse de son nouveau moteur.

Rappelons enfin la progression de Johann Zarco, qui a gagné 0"874 par rapport à hier et occupe la 15e position à seulement six dixièmes du meilleur temps, pour ce qui était sa troisième journée au guidon de la Ducati. Au final, ce sont 18 pilotes qui sont contenus dans la même seconde.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste dans deux semaines pour trois jours d'essais, les derniers avant le début du championnat.

Test Sepang - Jour 3 - 18h