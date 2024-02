Test Sepang, J1 - Martín leader, Quartararo talonne Acosta

La première journée du test de pré-saison de Sepang s'est conclue à 18h, après un après-midi épargné par les fortes pluies orageuses qui ont frappé le circuit ces derniers jours. La mousson étant généralement ponctuelle, le travail a démarré sans tarder ce matin lorsque la pitlane a ouvert, mais le temps de piste a finalement pu être exploité jusqu'au bout.

Malgré la chaleur, les pilotes ont en tout cas vite multiplié les tours et c'est au cours de la matinée que le classement s'est en grande partie dessiné. Le meilleur temps du jour a été signé à midi par Jorge Martín, en 1'57"951, ce qui le place à moins d'une demi-seconde du record absolu de la piste malaisienne avec une marge d'amélioration notable pour la suite de ce test, où l'on prédit déjà des chronos en 1'56.

Le vice-Champion du monde en titre s'est montré immédiatement dans le rythme, de même que celui qui le suit dans la hiérarchie, le rookie Pedro Acosta. Celui-ci a l'avantage d'avoir déjà fait trois journées sur place la semaine dernière, néanmoins sa capacité à immédiatement rivaliser avec les plus expérimentés de la catégorie a de quoi impressionner.

Derrière la KTM du nouveau pilote Tech3, le classement a évolué cet après-midi, notamment avec le bond de Fabio Quartararo à la troisième place grâce à une amélioration d'une demi-seconde. Viennent ensuite deux Ducati, celles de Fabio Di Giannantonio et d'Enea Bastianini, l'Aprilia de Maverick Viñales, puis la GP23 d'Álex Márquez.

En trouvant environ neuf dixièmes de gain, Marco Bezzecchi et Johann Zarco se sont hissés dans le top 10 alors qu'ils étaient respectivement 19e et 20e jusqu'alors. Marc Márquez s'est intercalé entre eux dans les dernières minutes de la séance, lui qui était resté cantonné au fond du classement après un début de journée quelque peu compliqué, avec des soucis techniques et une petite chute à 14h.

Álex Rins n'a pas démérité sur la Yamaha, finalement 11e à 0"765 du meilleur temps. Pecco Bagnaia n'apparaît quant à lui qu'au 16e rang, dernier pilote à avoir tourné dans la même seconde que le leader du jour.

Le champion en titre fait partie des pilotes qui ont mordu la poussière en cette journée de reprise. Il est parti à la faute dès son tour d'entrée, ce matin, dans le même virage (le 11) que Raúl Fernández, victime d'un gros highside. Il n'est pas clair pour le moment si l'un ou l'autre a été victime d'huile perdue par l'autre machine, mais l'Espagnol a dû en passer par le centre médical et il a peu roulé par la suite. Sitôt la journée terminée, il est parti à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Augusto Fernández (virage 9), Takaaki Nakagami (virage 2) et Miguel Oliveira (virage 12) sont tombés eux aussi ce matin, puis Marc Márquez à 14h (virage 15). Dans l'après-midi, c'est son frère Álex Márquez qui a chuté, au virage 2. Dans les dernières minutes, Marco Bezzecchi (virage 4) et Jack Miller (virage 2) sont tombés alors qu'ils tentaient d'améliorer leur temps avant le drapeau à damier. Aucun d'eux n'a semblé présenter de blessures.

Jack Miller s'est montré le plus actif en piste aujourd'hui, mais nombreux ont été les pilotes à dépasser la cinquantaine, voire la soixantaine de tours. Il faut dire que le travail ne manque pas, alors que les essais officiels de pré-saison sont limités à cinq jours. On a ainsi pu voir tout un tas d'évolutions sur les motos, chez les cinq constructeurs, chacun poursuivant la récolte de données et les évaluations grandeur nature avant de définir son package pour la saison.

On peut retenir que Yamaha, qui organisait sa présentation lundi depuis son stand, a montré deux formes différentes d'aileron arrière, dont un particulièrement imposant et qui n'est pas sans rappeler l'une des solutions d'Aprilia. On a également aperçu trois ailettes basses sur le carénage d'une Ducati utilisée par Michele Pirro, en lieu et place de l'habituel downwash duct.

Chez Aprilia, on a repris le dosseret de selle en forme de Batmobile, mais on note surtout que chacun des pilotes officiels dispose de trois motos sur lesquelles opérer, dans la lignée du gros travail de shakedown abattu par Lorenzo Savadori la semaine dernière. Miguel Oliveira roule lui aussi avec le modèle 2024 de la RS-GP, contrairement à Raúl Fernández qui devrait le recevoir au bout de quelques Grands Prix. Et le Portugais a attiré les regards cet après-midi, avec un treillis à l'extrémité arrière de sa moto, qui n'est pas sans rappeler les méthodes employées en Formule 1 pour la récolte de données.

Les essais se poursuivront au cours des deux prochaines journées, de 10h à 18h heure locale. On ignore pour le moment si Franco Morbidelli pourra se joindre aux autres pilotes d'ici jeudi, son retour en piste ayant pour le moment été retardé après sa grosse chute de mardi dernier. Il était remplacé aujourd'hui par Michele Pirro dans le stand Pramac Racing.

Test Sepang - Jour 1