Test Sepang - Les records tombent, Martín toujours leader

Le premier test officiel de la pré-saison MotoGP se poursuit aujourd'hui, en Malaisie, et ils ne sont plus que 20 pilotes titulaires à y participer. Raúl Fernández est en effet contraint de manquer le reste de la semaine, victime d'une lourde chute en ouverture de journée, hier. Le pilote essayeur Lorenzo Savadori a pris sa place dans le stand Trackhouse afin de poursuivre les essais. Et l'absence de Franco Morbidelli a par ailleurs été confirmée pour l'intégralité de ce test, mais aussi pour le suivant. Le pilote Pramac Racing est remplacé par Michele Pirro.

Avec également Cal Crutchlow aux affaires, en tant que pilote essayeur Yamaha, ils étaient donc 23 à bondir de la pitlane lorsque le feu est passé au vert, à 10h ce matin. Aujourd'hui encore, la piste s'est très vite remplie et les chronos n'ont pas tardé à s'abaisser, les deux premières heures passant à un rythme frénétique.

Sur sa Ducati de 2023, Marco Bezzecchi a été le premier à améliorer sa performance personnelle, se rapprochant significativement de la référence postée hier par Jorge Martín. Puis Fabio Quartararo a délogé l'Espagnol de la première place avec un chrono de 1'57"888, le plus rapide que le pilote Yamaha ait jamais enregistré sur cette piste.

Le Français ne sera resté que quelques instants au sommet de la feuille des temps, car les bons tours se sont très vite enchaînés. Au bout d'à peine plus d'une demi-heure d'essais, Martín a battu la référence absolue de la piste, en 1'57"273 : ce sont plus de deux dixièmes de mieux que la pole position record décrochée par Pecco Bagnaia l'année dernière. Avec sa KTM, Brad Binder s'est positionné juste derrière l'Espagnol, ne lui rendant que 54 millièmes, mais Martín n'allait plus bouger de la première place.

Le classement a néanmoins continué à grandement évoluer derrière lui, avec quelques performances notables au passage. Aleix Espargaró a placé son Aprilia troisième pour former un trio de motos européennes en tête, avec pour bémol cependant que les trois autres RS-GP sont restées beaucoup plus discrètes. Pecco Bagnaia s'est lui aussi montré bien plus fringant qu'hier en venant se positionner à deux centièmes de l'Espagnol.

Grosse progression Brad Binder sur la KTM. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Après une heure et demie de séance, les cinq constructeurs avaient battu leur record à Sepang ! Ducati, donc, avec le chrono de Jorge Martín, mais aussi les autres marques. Car toutes ont tourné en 1'57, fenêtre dans laquelle 11 pilotes se sont positionnés durant cette première partie de journée. Or, personne ne roulait en 1'57 à Sepang il y a encore deux ans et seuls quelques pilotes Ducati y étaient parvenus depuis. On mesure donc le chemin parcouru !

Pour Honda, c'est Joan Mir qui s'est emparé du meilleur chrono, en tournant en 1'57"872, ce qui lui vaut actuellement la neuvième place. Et chez Yamaha, c'est Fabio Quartararo qui tient les rênes, au dixième rang. Les deux hommes ne pointent qu'à quelques millièmes de la Ducati de Marco Bezzecchi.

Et Marc Márquez dans tout ça ? Il a été le dernier à améliorer son chrono d'hier et a commencé à progresser à la toute fin de la deuxième heure, lorsque la salve de grosses attaques était passée. Homme le plus actif de la matinée, pour tenter de rattraper sa mauvaise journée d'hier, il occupe le 13e rang, derrière Johann Zarco sur la Honda.

Ce qui ne surprend déjà plus personne, c'est la vitesse de Pedro Acosta, qui a lui aussi posté son meilleur temps (1'57"726) alors qu'il entame sa cinquième journée à Sepang depuis la semaine dernière. À signaler cependant que le rookie du team Tech3 a été victime d'une chute au virage 9 en fin de matinée, comme Lorenzo Savadori avant lui.

Aleix Espargaró, troisième de la matinée sur l'Aprilia. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Comme toujours, cependant, la lisibilité d'un tel classement est questionnable, puisque chacun organise son travail selon ses besoins, certains prenant le temps d'évaluer de nouvelles pièces et de réaliser des essais comparatifs pour définir le package qui sera utilisé pour le championnat. Certains pilotes ont aussi pointé du doigt les limites que leur impose le nombre de pneus à disposition, obligeant à planifier les trois journées et potentiellement à se passer de time attack.

Ce qui paraît probable, c'est que les très fortes améliorations du début de journée soient le fruit de time attack en bonne et due forme, avant que les pilotes en question ne basculent sur un travail de fond, à l'image de Jorge Martín et Enea Bastianini que l'on a ensuite vus essayer un nouveau carénage sur leur Ducati.

La journée d'essais se poursuit en tout cas jusqu'à 18h heure locale, soit 11h en France. Et il faut espérer que la mousson ne viendra pas troubler le temps de piste…

Test Sepang - Jour 2, 14h