Test Valence - Aprilia finit l'année en tête avec Viñales

Le meilleur temps du test qui donnait le coup d'envoi de l'intersaison, à Valence, est revenu à Maverick Viñales, qui tout au long de la journée s'est montré à la fois très actif (86 tours au total !) et très rapide, capable de répliquer à quiconque a tenté de lui chiper la première place. Et parmi eux, un certain Marc Márquez, qui a découvert avec réussite la Ducati avec laquelle il espère relancer sa carrière la saison prochaine.

Durant sept heures, les pilotes MotoGP ont limé le bitume, cherchant à évaluer les nouveautés proposées par les constructeurs. Malgré des températures très fraîches et un vent fort qui les a parfois déstabilisés, la journée s'est révélée studieuse pour l'ensemble des équipes, avec seulement quelques chutes, dont deux pour Jorge Martín, aux virages 10 et 6, puis une autre pour Johann Zarco, tombé dans le virage 4 peu avant la dernière heure d'essais.

Pour sept pilotes, il s'agissait aujourd'hui de prendre ses marques au sein d'une nouvelle équipe, voire au guidon d'une nouvelle moto, après les transferts qui ont animé les derniers mois, jusqu'aux dernières annonces faites lundi.

Dans le cas de Pedro Acosta, la plongée dans l'inconnue était plus grande encore puisque le jeune pilote de 19 ans, déjà deux fois Champion du monde en Moto3 et Moto2, sera le seul à faire ses débuts dans la catégorie la saison prochaine. À une demi-heure du drapeau à damier, le rookie est allé mordre la poussière au virage 2, sans conséquence alors qu'il s'est montré très actif (70 tours) et a de toute évidence beaucoup apprécié sa première journée avec la KTM RC16.

Márquez leader provisoire avec la Ducati

On ne le sait que trop bien, le classement d'une telle journée n'est pas véritablement représentatif, pourtant tous les regards étaient rivés sur les chronos malgré tout. Longtemps, ce test a vu les Aprilia de Maverick Viñales et Raúl Fernández se battre pour le meilleur temps. Puis, à une heure et demie de la conclusion, Marc Márquez s'est porté en tête avec deux dixièmes et demi de marge sur la RS-GP de Fernández.

L'octuple Champion du monde avait monté un pneu neuf, alors qu'au meilleur des conditions, plusieurs pilotes ont ainsi tenté de réaliser un time attack, exercice auquel tous ne se sont pas pliés. Pour autant, voir Márquez en tête avec la Ducati n'a surpris personne, puisqu'après avoir pris la piste, peu après 11h, l'Espagnol est très vite entré dans le rythme avec une moto qui lui a collé un large sourire sur le visage.

Dès son premier run, l'Espagnol s'est porté dans le trio de tête, puis après une quarantaine de tours, il a enchaîné deux tours en 1'29"460 et 1'29"424 qui l'ont mené au sommet de la feuille des temps. Viñales n'a laissé à Márquez qu'une demi-heure pour savourer cette place de leader, puisqu'il a repris les commandes en 1'29"253, pour ne plus les quitter.

Marco Bezzecchi s'est ensuite intercalé entre les deux Espagnols, lui qui a découvert la GP23 au même titre que son nouveau coéquipier Fabio Di Giannantonio. Et Márquez n'a pas cherché à tout prix à récupérer la première place : à 25 minutes du drapeau à damier, sa journée était bouclée et, quel que soit son rang final, c'était assurément une réussite à en croire le langage corporel des membres de l'équipe Gresini Racing, bien moins stressés qu'ils ne l'étaient ce matin.

Brad Binder, lui, a tenté de détrôner in extremis Maverick Viñales, et le pilote KTM était bien lancé après s'être déjà rapproché à 28 millièmes. Mais il a fini par partir à la faute alors que l'horloge approchait des 17h et que la fraîcheur ambiante rendait de plus en plus difficiles les améliorations.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le package aéro camouflé sur la KTM de Jack Miller.

Comme Binder, Fabio Quartararo a été l'un des derniers à pouvoir améliorer son chrono, pour finalement se classer 12e à sept dixièmes du leader. À l'instar de son nouveau coéquipier, Álex Rins, le Français a pu essayer une mise à jour moteur sur la Yamaha et on a également pu voir sur la M1 des ailerons assez semblables à ceux de l'Aprilia, mais Quartararo avait prévenu : ce test n'avait qu'une importance relative par rapport à ce que les ingénieurs d'Iwata pourront proposer à la reprise, en février.

Chez KTM aussi, on avait anticipé que les nouveautés ne seraient pas forcément très visibles. On a cependant vu voir les RC16 officielles étrenner un nouveau package aéro, astucieusement masqué par une livrée camouflage dans le pur style de Red Bull Technology, qui soutient Mattighofen dans son travail sur l'aéro.

Chez Honda, Johann Zarco a commencé la journée avec la spec 2023 de la RC213, avant de passer au modèle 2024 et de poursuivre ses essais avec ce modèle. La nouvelle recrue Luca Marini a également pu tester cette nouvelle version 2024 de la moto, avec laquelle il a réalisé une bonne deuxième moitié de journée. Marini est même le meilleur représentant du constructeur japonais au terme de la journée, quelques centièmes plus rapide que Joan Mir. L'une des curiosités de cette journée s'est vue justement sur la moto de l'Espagnol, sous la forme d'un énorme aileron arrière qui n'est pas sans rappeler celui de la KTM.

On notera qu'après avoir passé la première partie de la journée en bas du classement, Franco Morbidelli s'est hissé dans la hiérarchie au guidon de sa Ducati, jusqu'à se rapprocher fortement de son nouveau coéquipier Jorge Martín en milieu d'après-midi. Il a néanmoins reculé par la suite, alors que plusieurs pilotes ont tenté des tours qualifs et que l'on a assisté à quelques grosses progressions, notamment de la part de Bezzecchi, Marini et Miller.

Les essais sont terminés pour les pilotes titulaires cette année, puisqu'une trêve de deux mois va s'ouvrir du 1er décembre au 31 janvier. La reprise se fera à Sepang, avec un test qui devrait cette fois confronter l'ensemble des modèles 2024 peaufinés dans les ateliers pendant la pause.

Test MotoGP - Classement final

Pos. Pilote Team Chrono/Écart Tours 1 M. Viñales Aprilia Racing 1'29"253 85 2 B. Binder KTM Factory Team +0"028 51 3 M. Bezzecchi VR46 MotoGP Team +0"093 62 4 M. Márquez Gresini Racing +0"171 49 5 R. Fernández Team satellite Aprilia +0"263 64 6 Á. Márquez Gresini Racing +0"385 56 7 F. Di Giannantonio VR46 MotoGP Team +0"409 60 8 E. Bastianini Ducati Lenovo +0"543 56 9 J. Miller KTM Factory Team +0"648 62 10 L. Marini Repsol Honda Team +0"703 72 11 F. Bagnaia Ducati Lenovo +0"717 51 12 F. Quartararo Yamaha Racing +0"769 63 13 J. Mir Repsol Honda Team +0"798 69 14 A. Fernández GASGAS Tech3 +0"824 72 15 J. Martín Pramac Racing +0"899 51 16 F. Morbidelli Pramac Racing +0"953 68 17 J. Zarco LCR Honda +1"030 61 18 P. Acosta GASGAS Tech3 +1"223 70 19 Á. Rins Yamaha Racing +1"311 54 20 C. Crutchlow Yamaha +1"512 74 21 T. Nakagami LCR Honda +1"723 63 22 A. Espargaró Aprilia Racing +3"059 17 23 L. Savadori Aprilia +3"431 27

