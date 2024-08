Le GP de Thaïlande ouvrira les saisons 2025 et 2026 du MotoGP

Le lieu et la date de la première manche du calendrier 2025 du MotoGP ont été confirmés ce mercredi matin par la Dorna, le promoteur du championnat, et la FIM : ce sera donc le Grand Prix de Thaïlande. Dans le communiqué, il est également annoncé que Buriram accueillera la première épreuve de la saison 2026.

Alors que le ramadan, qui débutera fin février l'an prochain, rendait très improbable une ouverture de saison au Qatar, le mois de mars pourrait être très chargé car il est fortement pressenti que cette levée de rideau soit suivie d'une seconde épreuve asiatique, alors que le retour du GP d'Argentine pourrait avoir lieu en troisième manche avant que le mois ne se conclue sur le GP des Amériques à Austin.

Toutefois, à l'heure d'écrire ces lignes, les seules dates connues avec certitude en dehors de la Thaïlande sont celles du GP de France (du 9 au 11 mai 2025), du GP de Grande-Bretagne (du 23 au 25 mai 2025) et du GP d'Autriche (du 15 au 17 août 2025)

Cette série d'annonces au compte-goutte ne fait pas oublier que le calendrier 2024 n'a été finalisé que tardivement avec l'annulation des épreuves en Argentine, au Kazakhstan et Inde, puis l'organisation d'une seconde course à Misano. Il comptera 20 Grands Prix au total, un nombre qui devrait être dépassé par celui de la campagne 2025 même si on ne sait pas encore dans quelles proportions.

Il s'agira du premier calendrier avec Liberty Media aux manettes, le groupe américain déjà propriétaire de la Formule 1 devant finaliser le rachat de Dorna Sports avant la fin de l'année.

Les dates connues du calendrier MotoGP 2025

Date Grand Prix Circuit 30 février-2 mars Thaïlande Buriram 9-11 mai France Le Mans 23-25 mai Grande-Bretagne Silverstone 15-17 août Autriche Red Bull Ring

Avec Oriol Puigdemont