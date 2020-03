Le début de la saison MotoGP reporté d'un mois ?

L'AFP annonce ce matin que le Grand Prix de Thaïlande MotoGP est reporté en raison de l'épidémie de coronavirus, une information transmise par le vice-premier ministre du pays et ministre de la Santé, Anutin Charnvirakul. "Nous devons d'abord nous concentrer sur la pandémie. Nous devons reporter aujourd'hui la course jusqu'à nouvel ordre", a-t-il déclaré.

Il y a quelques jours, les organisateurs du Grand Prix de Thaïlande se montraient confiants quant à la tenue de leur épreuve, seulement l'évolution rapide de la situation pousse à cette décision drastique, les mesures préventives prévues auprès des spectateurs n'étant plus suffisantes. "Les choses changent chaque jour et c'est devenu pandémique", souligne le ministre ce lundi. "Nous devons suivre les circonstances dans le monde entier et c'est dans le meilleur intérêt de la nation et des participants."

Ce report du Grand Prix de Thaïlande n'est à ce jour pas confirmé par les instances dirigeantes du championnat, qui dimanche ont annoncé l'annulation de la course MotoGP du Qatar devant se tenir cette semaine. Seules les catégories Moto2 et Moto3 sont maintenues, les équipes se trouvant déjà sur place à la suite des essais de pré-saison qu'elles viennent d'y mener.

Le reste du paddock a en grande partie quitté le Qatar après les essais MotoGP qui se sont conclus le 24 février et les restrictions imposées sur les entrées dans le pays pour les voyageurs en provenance de pays à risque rendent leur arrivée sur le circuit impossible avant le début du Grand Prix vendredi. C'est notamment le cas pour les pilotes et membres d'équipes en provenance d'Italie, pays qui joue "un rôle essentiel dans le championnat et dans la catégorie MotoGP, tant sur la piste qu'en dehors" selon ce que rappelaient les instances dimanche, et où plus de 1600 cas ont été confirmés.

Prévue du 20 au 22 mars, l'épreuve thaïlandaise devait être la deuxième du calendrier, après le Grand Prix du Qatar qui devait donner le coup d'envoi du championnat cette semaine. Si ce deuxième changement est confirmé, le championnat ne débuterait donc que du 3 au 5 avril avec le Grand Prix des Amériques, à Austin, et ne compterait dès lors que 18 courses. Cependant, le vice-premier ministre thaïlandais veut croire qu'il ne s'agit que d'un report et que l'épreuve de Buriram, parmi les plus populaires du calendrier, pourra être organisée à une autre date. "Je ne dis pas qu'elle est annulée, je dis juste qu'elle est reportée jusqu'à ce que le temps nous permette de tenir [l'épreuve]", indique-t-il.