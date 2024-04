Les obstacles que Yamaha doit surmonter pour retrouver un team satellite

Après 26 saisons à la tête de Yamaha Motor Racing, Jarvis a révélé le week-end dernier dans une interview accordée à Motorsport.com que 2024 serait sa dernière année en poste. Avant de clore ce chapitre, le Britannique a réussi à prolonger jusqu'à la fin de l'année 2026 le contrat de Fabio Quartararo, pilier du projet. Désormais, les efforts du manager se concentrent sur le fait de retrouver l'équipe satellite perdue fin 2022, époque à laquelle le team RNF avait rejoint Aprilia.

À l'heure où l'analyse des données des motos est devenue un élément clé du développement, le fait de n'avoir que deux M1 sur la grille est un handicap évident que Jarvis tente de corriger. Cependant, pour y parvenir, il doit convaincre l'une des actuelles équipes indépendantes. L'obstacle est de taille si l'on considère que les seules options disponibles pour ces formations seraient d'abandonner des Ducati pour des Yamaha, une décision loin d'être évidente compte tenu de la différence de performance entre les deux marques.

Il y a encore quelques mois, tout portait à croire que VR46 était la structure adéquate pour cette alliance recherchée par l'usine d'Iwata, notamment en raison du lien qui unit Valentino Rossi et le constructeur, dont il est toujours ambassadeur. Cependant, la réalité est que l'équipe basée à Tavullia est à deux doigts de prolonger son engagement avec Ducati pour les deux prochaines années (2025 et 2026), avec une option pour aller encore plus loin. Ce dernier point n'est pas anodin, étant donné que c'est maintenant que les pièces sont placées sur l'échiquier qui sera celui de 2027, date à laquelle le nouveau règlement technique entrera en jeu avec une réduction de la cylindrée et une limitation de l'aérodynamique.

"Je reste optimiste quant au fait que nous pourrons à nouveau avoir une équipe satellite en 2025, car c'est ce que nous voulons", a déclaré Lin Jarvis lors d'une interview avec Motorsport.com à Austin. "Pour autant que je sache, VR46 et Ducati n'ont encore rien formalisé. Atteindre notre objectif serait la meilleure nouvelle pour le championnat et pour Yamaha."

Malgré les espoirs du patron de Yamaha, l'offre que VR46 a reçue de Borgo Panigale répond à presque toutes les ambitions de la "tribu" de Rossi. C'est ce qu'Alessio Salucci, directeur de l'équipe et bras droit de Rossi, a reconnu avec force auprès de Motorsport.com. "Yamaha est ma deuxième maison. Mais, pour commencer, ce qu'ils devraient nous offrir, c'est une moto plus compétitive. La Ducati est une excellente moto et ses performances sont très élevées. Nous le devons à nos partenaires. Le changement n'est pas facile", a ainsi déclaré Uccio.

Le seul "mais" à ses yeux est que constructeur italien ne lui donne pas la possibilité d'avoir une Desmosedici d'usine pour les deux prochaines saisons, étant donné que Pramac détient ce statut en exclusivité, au moins pour le moment.

Une nouvelle union entre Valentino Rossi et Yamaha apparaît improbable. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Justement, VR46 étant pratiquement hors de l'équation, l'objectif de Yamaha est maintenant d'essayer d'enrôler l'équipe de Paolo Campinoti, et pour ce faire, le constructeur va jouer la carte de l'émotion. D'après les informations de Motorsport.com, Pramac a jusqu'à la fin de l'été pour exécuter une option qui lui donne le droit de renouveler unilatéralement avec Ducati jusqu'en 2026. Si le team toscan signe, il conservera le privilège d'être le seul à bénéficier du soutien d'usine de la marque italienne pour deux saisons supplémentaires. Ensuite, il perdrait cette exclusivité et ne garderait que l'une des deux motos officielles.

Aussi douloureuse cette rétrogradation puisse apparaître à l'horizon 2027, il est difficile d'imaginer que Pramac envisage de renoncer à son statut actuel pour les deux saisons à venir. Un statut qui lui permet de gagner des courses et de se battre pour le titre, et qui lui garantit une visibilité qui serait perdue si l'équipe décidait de rejoindre Yamaha.

Si Pramac devait choisir de devenir l'équipe satellite Yamaha, c'est VR46 qui hériterait probablement de cette place convoitée jusqu'en 2026, permettant ainsi à l'équipe de Valentino Rossi de passer à deux motos d'usine alors qu'elle n'en a aucune actuellement. Les relations entre Pramac et VR46 ont été tendues ces derniers temps, et Ducati est ouvert à toute possibilité.

"Honnêtement, nous n'avons aucune idée de ce que Pramac pourrait décider", a déclaré au COTA une source faisant autorité dans les bureaux de Ducati. Passer des Desmosedici aux M1 n'est pas si facile d'un point de vue opérationnel, surtout si l'on considère la quantité de ressources que Ducati consacre à Pramac, qui ne dispose pas de grandes infrastructures.

Pramac est une cible de Yamaha pour l'avenir. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans le cas où Paolo Campinoti choisirait de profiter de la période faste que traverse son équipe et de prolonger son union avec Ducati, Yamaha devrait donc aller chercher ailleurs, ce qui mènerait probablement le constructeur à essayer de persuader Gresini.

L'équipe de Faenza tente, elle, de convaincre Ducati de lui fournir une Desmosedici officielle en 2025, avec l'intention de l'utiliser comme appât pour faire rester Marc Márquez. Une possibilité qui semble peu probable à ce stade, tant ils sont nombreux à rêver d'un tel traitement de faveur de la part du constructeur qui domine le championnat et qui, de son côté, cherche à réduire au maximum son investissement.

S'il est vrai que Gresini a prolongé son accord jusque fin 2025, il est également vrai qu'il existe une clause libératoire dans le contrat, moyennant le paiement d'une pénalité. À ce stade, il reste à voir si Yamaha serait prêt à payer le prix pour retrouver quatre M1 sur la grille.

Mais la différence de potentiel que l'on constate aujourd'hui sur la piste entre la Ducati et la Yamaha explique parfaitement à elle seule la surcharge de demandes dont bénéficie la première marque, et la rareté de celles-ci pour la seconde.