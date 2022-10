Ces titres MotoGP attribués au dernier Grand Prix

Charger le lecteur audio

Cette saison encore, il va falloir attendre le dernier Grand Prix pour connaître le nom du Champion du monde MotoGP. Après la première balle de match de Pecco Bagnaia, repoussée par Fabio Quartararo grâce à cette troisième place magistralement arrachée en Malaisie, c'est en effet lors de la finale organisée à Valence que les deux hommes seront départagés.

Depuis la création du Championnat du monde il y a 73 ans, c'est la 19e fois que cela se produit. Il faut dire que ces situations étaient légion autrefois, les pilotes ne s'affrontant que sur quelques courses et le calcul se faisant très différemment d'aujourd'hui. On vous parle en effet d'un temps où seuls les meilleurs résultats de chaque pilote étaient pris en compte, et où des points bonus pour le meilleur tour en course venaient même parfois mettre leur grain de sel dans les comptes.

De 1949, année de création du championnat, à 1992, dernière saison à ne pas avoir connu le barème de points actuel, il y eut 13 scénarios de ce type, 13 championnats dont il fallut attendre le dernier round pour connaître l'heureux lauréat. Avec le changement de barème durablement mis en place en 1993 puis l'enrichissement des calendriers pour atteindre puis dépasser les 15 Grands Prix par an, ces cas se sont raréfiés… du moins tant que la catégorie reine est restée fidèle aux 500cc.

Depuis la création du MotoGP, il y a vingt ans, la tendance est repartie à la hausse. Il y eut d'abord en 2006 l'épisode mémorable du titre de Nicky Hayden face à Valentino Rossi, avant trois luttes elles aussi repoussées au dernier round et dont sortirent vainqueurs tantôt Marc Márquez, tantôt Jorge Lorenzo. Rien que sur les dix dernières saisons, c'est désormais la quatrième fois que l'on voit ainsi la bagarre au championnat se poursuivre jusqu'au dernier Grand Prix. Et compte tenu d'un calendrier toujours plus riche, il s'agira tout bonnement du titre attribué le plus tard puisque 20 courses auront été nécessaires pour départager Bagnaia et Quartararo.

Les titres 500cc/MotoGP décidés lors de la dernière manche :

Année Champion Était leader ? Grand Prix Manche 1950 U. Masetti Oui GP des Nations 6/6 1952 U. Masetti Oui GP d'Espagne 8/8 1957 L. Liberati* Oui GP des Nations 6/6 1966 G. Agostini Oui GP des Nations 9/9 1967 G. Agostini Oui GP du Canada 10/10 1975 G. Agostini Oui** GP de République Tchèque 10/10 1978 K. Roberts Oui GP d'Allemagne de l'Ouest 11/11 1979 K. Roberts Oui GP de France 12/12 1980 K. Roberts Oui GP d'Allemagne de l'Ouest 8/8 1981 M. Lucchinelli Oui GP de Suède 11/11 1983 F. Spencer Oui GP de Saint-Marin 12/12 1989 E. Lawson Oui GP du Brésil 15/15 1992 W. Rainey Non GP d'Afrique du Sud 13/13 1993 K. Schwantz Oui GP de la FIM 14/14 2006 N. Hayden Non GP de Valence 17/17 2013 M. Márquez Oui GP de Valence 18/18 2015 J. Lorenzo Non GP de Valence 18/18 2017 M. Márquez Oui GP de Valence 18/18

* Libero Liberati n'était pas officiellement champion avant la dernière manche, à cause d'une disqualification lors d'un Grand Prix précédent. Il sera toutefois réhabilité plusieurs mois plus tard.

** Phil Read avait cumulé plus de points que Giacomo Agostini avant le dernier Grand Prix de la saison, mais attention : le championnat ne comptabilisait pas tous les résultats, seulement les six meilleurs. Victorieux plus souvent que son rival, Agostini était donc déjà virtuellement leader avant la dernière manche.

Lire aussi : Les chances de titre de Bagnaia et Quartararo à Valence

Les quatre cas précédents en MotoGP

2006 : Nicky Hayden vs Valentino Rossi

Le 29 octobre 2006, Nicky Hayden est plus que jamais en position d'outsider. Envoyé au tapis par son coéquipier lors de la course précédente, il y a enregistré son premier abandon de la saison et a cédé les rênes du championnat à Valentino Rossi. Celui-ci, invaincu depuis 2001, compte désormais une avance relativement confortable de huit points et il a pour lui la tendance récente de ses résultats (cinq podiums à zéro lors des cinq courses précédentes) bien que sa saison ait été moins régulière que celle de son adversaire, entrecoupée de quelques erreurs coûteuses.

Pour asseoir un peu plus son statut de favori lors de cette dernière épreuve, à Valence, Rossi se qualifie en pole position. Seulement, la course vire au cauchemar pour le pilote italien. Il manque son départ, se fait enfermer et se retrouve bloqué à la septième place, alors que Hayden se fraye un chemin vers la deuxième position. Et puis tout bascule dans le cinquième tour : Rossi perd le contrôle de sa Yamaha et va mordre la poussière. Il a beau remonter en selle et même marquer les points de la 13e place, la troisième position de Hayden sous le drapeau à damier suffit à détrôner le Docteur à la stupeur générale.

C'est seulement la deuxième fois depuis la création des Grands Prix que le pilote arrivé en leader à la dernière manche voit le titre lui échapper dans la catégorie reine. Le seul précédent que l'on connaissait alors, c'était celui de la saison 1992 et du duel Doohan-Rainey. La courbe de résultat de l'Australien s'était effondrée après une blessure et, diminué, il n'allait parvenir à sauver que quelques points lors des dernières courses pour finalement s'incliner pour quatre points.

Nicky Hayden réussit l'impensable en 2006 en détrônant Valentino Rossi

2013 : Marc Márquez vs Jorge Lorenzo

C'est le titre le plus serré qui ait été attribué depuis la création du MotoGP, le premier d'un grand champion en devenir nommé Marc Márquez. Sa première saison dans la catégorie reine est marquée par des périodes de grands succès et d'autres plus compliquées, mais il en est de même pour son principal adversaire, Jorge Lorenzo, le champion sortant.

Le rookie dépasse cependant une première partie imparfaite, il enchaîne quatre victoires consécutives pendant l'été, au cœur d'une série de dix podiums, et le voilà qui affiche 43 points d'avance à trois courses de la conclusion, une première balle de match en poche. Le championnat bascule cependant en Australie, lorsque Márquez est disqualifié pour une erreur commise lors du changement de moto imposé en course (en raison du resurfaçage de la piste et de la durée de vie limitée des pneus), alors que Lorenzo gagne.

Le Majorquin poursuit sur sa lancée et remporte les trois dernières courses, mais le pilote Honda parvient à résister in extremis en montant deux fois sur le podium. Sa troisième place à Valence lui permet de décrocher de justesse ce premier titre, avec une avance minime de quatre points sur un championnat qui en mettait en jeu 250 !

Le duel entre Marc Marquez et Jorge Lorenzo en 2013, le plus serré qu'ait connu le MotoGP

2015 : Jorge Lorenzo vs Valentino Rossi

Neuf ans après avoir laissé filer le titre face à Nicky Hayden, Valentino Rossi est une nouvelle fois impliqué dans une lutte qui dure jusqu'à la dernière course. Le contexte est radicalement différent, et même si singulier qu'il restera très longtemps dans les mémoires.

À trois courses de la fin, Rossi a pris 18 points d'avance sur son coéquipier, Jorge Lorenzo, alors que Marc Márquez, doublement titré les années précédentes, a commis trop d'erreurs pour rester en lice. Mais le Grand Prix d'Australie, qui voit s'affronter de nombreux candidats à la victoire, provoque la fureur de l'Italien, qui accuse le #93 de l'avoir ralenti et d'avoir cherché à favoriser Lorenzo.

La tension est maximale lors du Grand Prix suivant, en Malaisie, et atteint son paroxysme lorsque Rossi et Márquez se battent en course et que l'Espagnol tombe : Rossi est sanctionné pour lui avoir donné un coup de pied, ce qu'il conteste en vain. Les recours se multiplient mais rien n'y fait : il doit s'élancer du fond de la grille à Valence, et ses sept points d'avance au championnat ne résistent alors pas à Lorenzo, qui s'impose et remporte son troisième titre MotoGP. Comme en 2006, Rossi est arrivé à Valence en leader et pourtant il perd pour cinq points.

En 2015, Valentino Rossi, sanctionné, voit le titre lui échapper à la dernière course face à Jorge Lorenzo

2017 : Marc Márquez vs Andrea Dovizioso

Revenu à la victoire l'année précédente, Andrea Dovizioso porte les espoirs d'une équipe Ducati qui retrouve les sommets, dix ans après le titre de Casey Stoner, le seul remporté jusqu'alors. Le pilote italien va à trois reprises s'affirmer comme le meilleur adversaire de Marc Márquez, cherchant inlassablement la faille pour faire plier le champion espagnol.

Cette année-là, ce sont pourtant les pilotes Yamaha, Maverick Viñales et Valentino Rossi, qui mènent la première partie du championnat avant que Dovizioso puis Márquez ne s'emparent des commandes avec les courses d'Assen et du Sachsenring, juste avant la mi-saison. Viñales résiste encore un peu puis il lâche prise, et à Misano le duo Márquez-Dovizioso se trouve à égalité de points. Lors des quatre rendez-vous suivants, les deux adversaires remportent deux victoires chacun, mais le pilote Honda prend l'avantage grâce à plus de réussite lors des épreuves qui se refusent à lui. La résistance de Dovizioso ne lui permet toutefois pas de s'échapper, si bien que leur duel se prolonge jusqu'à la finale, à Valence.

Márquez s'y présente avec 21 points d'avance, une marge suffisamment confortable pour lui permettre d'assurer alors que son rival est contraint à la victoire. Durant les trois quarts de la course, Dovizioso se trouve derrière Lorenzo, devenu son coéquipier, en cinquième position, tandis que Márquez se bat à l'avant. Le #93 est finalement dépassé par la Ducati à sept tours de l'arrivée, mais le suspense ne dure pas beaucoup plus : le pilote italien finit par tomber et voit ses minces chances s'envoler.

Marc Márquez et Andrea Dovizioso ont livré trois duels pour le titre, dont un qui a duré jusqu'à la dernière course