Des titulaires absents, des rookies présents : un test 2027 à deux vitesses

Le GP d'Autriche est terminé mais les constructeurs sont encore sur le Red Bull Ring ce lundi, afin de préparer la saison 2027. Pour la deuxième fois après un test organisé à Brno au mois de juin, les pilotes titulaires en MotoGP ont la possibilité de découvrir les machines 2027, avec leur cylindrée réduite, leur aérodynamique moins imposante et la disparition du holeshot device, ainsi que les pneus Pirelli. Mais tous ne seront pas présents, puisqu'ils sont nombreux à changer de constructeur.

À Brno, KTM avait surpris en permettant à Pedro Acosta de tester sa machine malgré son départ prévu pour Ducati. Honda avait fait la même chose avec Luca Marini et Joan Mir. KTM sera le seul constructeur à reproduire l'expérience ce lundi puisqu'Acosta va encore rouler. Honda ne va en revanche pas aligner Marini, et Mir est de toute façon absent après avoir dû déclarer forfait pour le GP d'Autriche.

La plupart des nombreux pilotes à changer de marque resteront donc à pied. Ce sera notamment le cas de Fabio Quartararo, Jorge Martín, Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio ou encore Pecco Bagnaia.

À l'inverse, KTM a choisi de faire rouler Maverick Viñales, mais l'objectif est uniquement de tester sa condition physique en vue d'un possible retour à la compétition au GP du Japon, puisqu'il n'a pas été retenu pour la saison 2027.

Plusieurs rookies seront également présents. Ce sera notamment le cas d'Izan Guevara, futur pilote Pramac, sur une Yamaha, et Crash.net annonce la présence de Senna Agius, qui va rejoindre KTM et Tech3 l'an prochain.

Les titulaires privés de roulage ce lundi ne pourront essayer leur nouvelle moto 2027 que lors du test de Valence, le 1er décembre prochain... à condition que leur constructeur actuel les y autorise. Les contrats n'expirent en effet qu'en fin d'année, même s'il est de coutume de laisser un pilote découvrir son nouveau constructeur lors de ce test qui lance chaque année l'intersaison.

Ce manque de roulage alors que le MotoGP va changer d'ère déplaît à certains pilotes, qui se sentent désavantagés, surtout avec un programme d'essais réduit l'hiver prochain.

À noter que Nicolò Bulega, qui est tombé mercredi lors d'un test privé de la Ducati de 850cc, ne sera pas présent afin de se préserver physiquement. Son cas fait débat puisqu'il est aujourd'hui pilote de développement et peut participer à tous les essais de la nouvelle moto, alors qu'il sera titulaire chez VR46 l'an prochain.