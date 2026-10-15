MotoGP GP d'Indonésie

Un top 10 de Bastianini a sauvé le week-end de Tech3 en Indonésie

Nicolas Goyon dresse un bilan mitigé après le Grand Prix d'Indonésie, où Tech3 a dû surmonter de mauvaises qualifications avant d'accrocher des résultats honorables en course, essentiellement dus à de solides remontées d'Enea Bastianini.

Léna Buffa

Publié: 15 oct. 2026, 07:35

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le Grand Prix d'Indonésie a laissé l'équipe Tech3 sur sa faim. Des signaux encourageants ont pourtant été perçus, essentiellement en provenance d'Enea Bastianini, mais le résultat final traduisait un certain manque de concrétisation par rapport au potentiel affiché.

La principale cause est à chercher du côté des qualifications, où Bastianini a subi un revers net à Mandalika alors qu'il avait livré une solide prestation au Japon. Seulement 14e sur la grille, l'Italien a payé le prix de plusieurs chutes et en a logiquement subi les conséquences en s'obligeant à cravacher pour grimper dans la hiérarchie pendant les courses.

Il y est parvenu néanmoins, accrochant la 11e place du sprint et la dixième de la course principale. Dans les deux cas, il était le deuxième pilote du groupe KTM à franchir l'arrivée, sachant que Pedro Acosta joue dans une autre catégorie que ses acolytes depuis déjà plusieurs mois.

"Il est évident que nous sommes un peu déçus", déclarait Nicolas Goyon à l'issue du sprint. "Je pense que le rythme d'Enea est meilleur que ce qu'il a montré jusqu'à présent. Il est tombé deux fois hier après-midi et une autre fois pendant les qualifications, ce qui nous a obligés à partir plus loin que prévu. Quatorzième, ce n'était pas catastrophique, mais il aurait pu mieux se qualifier."

"Pendant le sprint, il était 16e au premier tour et il est remonté de cinq places pour terminer 11e. Il a réalisé plusieurs dépassements, ce qui nous laisse penser qu'il a le rythme. Il n'était pas vraiment satisfait après la course, mais je suis sûr qu'il y a encore beaucoup à montrer demain", ajoutait le team manager après cette première épreuve du week-end.

Nicolas Goyon, team manager Red Bull KTM Tech3

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Dimanche, Bastianini a une nouvelle fois réussi à y mettre du sien pour compenser son départ de la cinquième ligne. Non sans mal toutefois, car la première partie de la course s'est révélée plus compliquée que prévu pour le pilote italien. Déplorant une moto nerveuse et l'instabilité subie lorsqu'il se trouvait dans le sillage d'autres machines, l'Italien a dû serrer les dents avant de se sentir plus à l'aise et de parvenir à se montrer de plus en plus efficace.

"Au final, nous quittons Mandalika avec un solide top 10 pour Enea. C'était l'objectif avant la course, mais cela n'a pas été aussi facile que prévu. Enea a eu du mal pendant la première moitié de la course, mais il a fait un excellent travail dans la seconde partie, où il figurait parmi les pilotes les plus rapides en piste."

"Cela n'a pas été un week-end facile, mais au final, Enea a fait du bon travail. Parti 14e, il a terminé dixième. C'est un résultat honorable pour nous", a souligné Nicolas Goyon.

Ces résultats ont permis à Enea Bastianini de marquer quelques points de plus que ses adversaires directs au championnat. Il se rapproche même du top 10 au classement général, n'étant plus qu'à trois unités de Fermín Aldeguer, tombé en course et à nouveau blessé.

Viñales en manque de confiance et loin derrière

"De l'autre côté du garage, la situation est un peu plus délicate", admettait sans difficulté le team manager de Tech3 en évoquant la situation de Maverick Viñales. Dix-huitième du sprint, l'Espagnol a terminé lanterne rouge de la course, à plus d'une minute du vainqueur. Sans jamais avoir pu s'approcher des performances de son coéquipier, Viñales n'a, selon son responsable d'équipe, jamais été en confiance avec la KTM pendant le week-end.

Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pour une raison quelconque, Maverick ne s'est jamais vraiment senti à l'aise sur la moto. Il n'a pas trouvé les bons réglages et n'a pas réussi à se mettre en confiance. C'est clairement un résultat décevant", tranchait Nicolas Goyon.

Samedi déjà, la situation était préoccupante bien que Viñales ait réussi à battre quatre pilotes lors des qualifications. Il a toutefois été dans l'incapacité d'opérer la moindre avancée pendant le sprint, ne devançant que deux autres pilotes en grande difficulté, Toprak Razgatlioglu et Aleix Espargaró, tous deux diminués physiquement.

"Il est évident que Maverick a du mal avec sa moto. Je ne pense pas que cela soit lié à sa condition physique, mais il ne se sent pas à l'aise", observait Nicolas Goyon au sujet de son pilote samedi. "Sur ce genre de circuit, il n'est évidemment pas facile d'attaquer sans avoir pleinement confiance en sa moto."

Et Nicolas Goyon de conclure le week-end avec un conseil à l'attention de Maverick Viñales : "Maverick va devoir faire une pause, se ressourcer et revenir à Phillip Island dans un meilleur état d'esprit, et il n'y a aucune raison pour que nous n'y parvenions pas."

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