MotoGP GP d'Australie

Toprak Razgatlioglu forfait pour la fin de la saison MotoGP 2026

Blessé à l'épaule lors d'une chute au GP d'Indonésie, Toprak Razgatlioglu va devoir subir une opération. Le pilote Pramac manquera le GP d'Australie et les dernières manches de la saison.

Téha Courbon

Publié: 20 oct. 2026, 07:54

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Toprak Razgatlioglu ne retrouvera pas la piste avant la fin de la saison 2026 de MotoGP. Après de nouveaux examens médicaux réalisés à Milan, le pilote turc va subir une opération de l'épaule le lundi 26 octobre, à la suite de sa violente chute survenue lors du Grand Prix d'Indonésie, à Mandalika.

Le pilote Pramac s'était blessé lors d'un highside pendant l'épreuve indonésienne. Les dernières évaluations médicales ont confirmé que les dommages nécessitaient une intervention chirurgicale afin de garantir les meilleures conditions de rétablissement.

En accord avec le principal intéressé, l'opération a été programmée à Milan le 26 octobre. Razgatlioglu devra ensuite se concentrer sur sa rééducation, ce qui le contraint à déclarer forfait pour le Grand Prix d'Australie, à Phillip Island, ainsi que pour les quatre dernières manches du championnat 2026.

Augusto Fernández pressenti pour le remplacer

Pour pallier son absence, Yamaha prévoit de faire appel à son pilote d'essais, Augusto Fernández, lors des prochaines courses.

Cette blessure met donc un terme prématuré à la première campagne de Toprak Razgatlioglu dans la catégorie reine, alors qu'il reste encore plusieurs épreuves à disputer avant la fin de la saison.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Honda officialise Diogo Moreira dans son équipe d'usine, David Alonso rejoint LCR

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Téha Courbon





Verstappen complète son palmarès avec une première victoire à Singapour



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



8 j



Verstappen complète son palmarès avec une première victoire à Singapour





La grille de départ du Grand Prix de Singapour F1 2026



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



9 j



La grille de départ du Grand Prix de Singapour F1 2026





Verstappen remporte un sprint chaotique avec neuf abandons, dont Russell



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



9 j



Verstappen remporte un sprint chaotique avec neuf abandons, dont Russell

Plus de

Toprak Razgatlioglu





Razgatlioglu va être examiné pour son épaule et espère échapper à l'opération



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



7 j



Razgatlioglu va être examiné pour son épaule et espère échapper à l'opération





Pavesio décrypte les pilotes Yamaha de 2027 : "Jorge nous a fait nous sentir désirés"



MotoGP



MotoGP 20 j



Pavesio décrypte les pilotes Yamaha de 2027 : "Jorge nous a fait nous sentir désirés"





Razgatlioglu s'avoue submergé par la quantité d'infos à gérer en MotoGP



MotoGP



MotoGP 21 j



Razgatlioglu s'avoue submergé par la quantité d'infos à gérer en MotoGP

Plus de

Pramac Racing





Taxi Miller fait des frayeurs à Rins : "Je me suis fait dessus !"



MotoGP



MotoGP



GP du Japon



17 j



Taxi Miller fait des frayeurs à Rins : "Je me suis fait dessus !"





Paolo Pavesio nous présente le plan de Yamaha pour renouer avec la victoire en MotoGP



MotoGP



MotoGP 23 j



Paolo Pavesio nous présente le plan de Yamaha pour renouer avec la victoire en MotoGP





Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha



MotoGP



MotoGP



GP d'Autriche



24 j



Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha

Dernières actus





Toprak Razgatlioglu forfait pour la fin de la saison MotoGP 2026



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



5 min



Toprak Razgatlioglu forfait pour la fin de la saison MotoGP 2026





Biard : "La Maserati GT2 a offert des moments palpitants en 2026, l'an prochain nous voulons continuité et progrès"



Sponsorisé



Sponsorisé



Portimão



32 min



Biard : "La Maserati GT2 a offert des moments palpitants en 2026, l'an prochain nous voulons continuité et progrès"





Honda officialise Diogo Moreira dans son équipe d'usine, David Alonso rejoint LCR



MotoGP



MGP MotoGP 42 min



Honda officialise Diogo Moreira dans son équipe d'usine, David Alonso rejoint LCR





McLaren va utiliser ses derniers développements 2026 pour tester des concepts 2027



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



McLaren va utiliser ses derniers développements 2026 pour tester des concepts 2027

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire