MotoGP GP d'Australie
Toprak Razgatlioglu forfait pour la fin de la saison MotoGP 2026
Blessé à l'épaule lors d'une chute au GP d'Indonésie, Toprak Razgatlioglu va devoir subir une opération. Le pilote Pramac manquera le GP d'Australie et les dernières manches de la saison.
Téha Courbon
Publié: 20 oct. 2026, 07:54
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Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images
Toprak Razgatlioglu ne retrouvera pas la piste avant la fin de la saison 2026 de MotoGP. Après de nouveaux examens médicaux réalisés à Milan, le pilote turc va subir une opération de l'épaule le lundi 26 octobre, à la suite de sa violente chute survenue lors du Grand Prix d'Indonésie, à Mandalika.
Le pilote Pramac s'était blessé lors d'un highside pendant l'épreuve indonésienne. Les dernières évaluations médicales ont confirmé que les dommages nécessitaient une intervention chirurgicale afin de garantir les meilleures conditions de rétablissement.
En accord avec le principal intéressé, l'opération a été programmée à Milan le 26 octobre. Razgatlioglu devra ensuite se concentrer sur sa rééducation, ce qui le contraint à déclarer forfait pour le Grand Prix d'Australie, à Phillip Island, ainsi que pour les quatre dernières manches du championnat 2026.
Augusto Fernández pressenti pour le remplacer
Pour pallier son absence, Yamaha prévoit de faire appel à son pilote d'essais, Augusto Fernández, lors des prochaines courses.
Cette blessure met donc un terme prématuré à la première campagne de Toprak Razgatlioglu dans la catégorie reine, alors qu'il reste encore plusieurs épreuves à disputer avant la fin de la saison.
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