Toprak Razgatlioglu se prend à rêver de MotoGP pour 2024

Charger le lecteur audio

Il a longtemps hésité, voire repoussé les spéculations, préférant se concentrer sur le WorldSBK pour tenter d'y détrôner Jonathan Rea, ce qu'il a finalement réussi à réaliser en 2021. Mais désormais, Toprak Razgatlioglu est prêt : le MotoGP fait bel et bien partie de ses plans d'avenir.

"Il n'y a rien à annoncer pour l'instant, mais maintenant je rêve de courir en MotoGP", a déclaré le pilote turc à Speedweek. "En 2021, j'ai été Champion du monde de Superbike, et maintenant je regarde le MotoGP. Pourquoi ne pas essayer [d'y arriver] là-bas ?"

Les mésaventures de Yamaha avec ses pilotes en MotoGP ont alimenté les spéculations entourant Razgatlioglu durant quelques mois, avant que la direction du programme ne clarifie les choses. Les places manquent, puisque Franco Morbidelli disposait déjà d'un contrat pour 2023 et qu'il n'était pas question de laisser partir Fabio Quartararo. Et Iwata n'a plus que deux motos dans le championnat après avoir perdu son équipe satellite. S'il est envisagé d'en retrouver une au plus tard en 2025, Toprak Razgatlioglu a toujours été clair quant à ses ambitions, ne souhaitant pas intégrer les Grands Prix dans une structure de second plan.

Cela reste une idée fixe pour le Turc, qui ne jure que par le plus haut niveau. "Mon plan et mon rêve, c'est de me battre pour le titre MotoGP, ou pour des podiums. Je ne veux pas simplement piloter une MotoGP. Je serais le premier pilote turc en MotoGP, mais ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est que je puisse me classer parmi les trois premiers. Je sais que tout le monde est très fort en MotoGP, et très proche. Peut-être que ma première année ne serait pas facile et que je serais plus fort la deuxième année. Je ne sais pas. Une MotoGP, c'est très différent d'une Superbike, les pneus sont également différents et je devrais m'adapter."

Mais se pose aussi, justement, la question de la performance, car depuis les premières discussions sur le sujet Yamaha a grandement perdu de sa superbe et d'autres marques ont pris du galon en MotoGP. "L'Aprilia est très bonne, ils se sont beaucoup améliorés", a d'ailleurs fait remarquer Razgatlioglu à Speedweek. "Mon contrat avec Yamaha se termine après cette saison. Peut-être que je signerai à nouveau avec eux, peut-être que j'irai vers une autre marque. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit, il n'y aura sans doute pas de décision avant le milieu de l'année."

"J'espère pouvoir rouler en MotoGP l'année prochaine", a-t-il ajouté. "En MotoGP, toutes les motos sont proches les unes des autres, mais tout le monde peut voir que les Ducati sont très fortes, comme en Superbike. Mais Yamaha a été Champion du monde en 2021, pourquoi ne s'amélioreraient-ils pas pour apporter une moto forte pour l'année prochaine ?"

Si Yamaha ne dédouble pas ses effectifs en MotoGP la saison prochaine, du fait du manque d'options dans les teams indépendants, une place pourrait malgré tout se libérer dans son équipe d'usine puisque Morbidelli arrivera en fin de contrat cette année. "En tant que pilote Yamaha, c'est chez Yamaha que j'ai le plus de chances", a bien compris Razgatlioglu. "À ce jour, ils ont de la place pour moi dans l'équipe d'usine pour l'année prochaine. Si cela ne fonctionne pas, nous nous regarderons peut-être d'autres équipes. Mais peut-être que je resterai en WorldSBK."

Toprak Razgatlioglu a pu se faire une petite idée du pilotage d'une MotoGP grâce à un test offert par Yamaha l'année dernière. Mais c'est un pilote ambitieux qui ne compte pas en rester là. À 26 ans, il verbalise donc un nouveau plan d'avenir, mais qu'il entend réaliser dans de bonnes conditions. Et il s'est dit capable de très vite refermer ce chapitre s'il ne trouve pas ce qu'il recherche : "Pour le moment, je pense au MotoGP pour l'année prochaine. Si ça ne se fait pas, alors le sujet sera clos pour moi et je resterai en WorldSBK."