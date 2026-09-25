Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha
Le manque de performance de Yamaha a déjà grandement compliqué la vie de Toprak Razgatlioglu en MotoGP, mais le Turc semble avoir touché le fond en Autriche, le week-end dernier.
Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
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Toprak Razgatlioglu affirme avoir été tellement frustré par le manque d'adhérence de ses pneus Michelin qu'il a envisagé d'abandonner le Grand Prix d'Autriche, avant finalement de décider de continuer par respect pour Yamaha.
Mis à part quelques rares éclairs de vitesse, le pilote turc, arrivé cette année en provenance du WorldSBK, a globalement connu des difficultés lors de cette transition vers le MotoGP. Si le passage à ces prototypes et aux pneus Michelin devait inévitablement représenter un défi de taille pour lui, Razgatlioglu a surtout été freiné par un package technique peu compétitif.
Quel que soit le circuit, la nouvelle M1 équipée d'un moteur V4 peine à être performante cette année. En Autriche, Yamaha a dû faire face à un manque de compétitivité encore plus frappant, en délicatesse avec le pneu arrière à la carcasse renforcée fourni par Michelin pour faire face à de forts appuis et des sollicitations extrêmes.
Ces problèmes de pneus ont donc compliqué un peu plus encore un week-end au cours duquel Razgatlioglu accusait déjà un retard de deux secondes au tour en qualifications. Vingt-deuxième et dernier sur la grille, il a terminé la course bien loin des points, à la 20e place, avec plus de 46 secondes de retard sur le vainqueur, Pedro Acosta.
Dimanche, après l'arrivée, Razgatlioglu a dit avoir été déconcerté en constatant que la Yamaha manquait d'adhérence dès le début de la course. Il a même admis avoir envisagé de rentrer au stand pour abandonner.
"J'ai été très choqué. Au début, pendant les cinq premiers tours, je ne sentais aucune adhérence, je sentais juste la moto patiner", a-t-il déclaré. "J'étais vraiment en colère sur la moto parce que je me demandais : s'il s'agit d'un pneu neuf, comment est-il possible de ne pas avoir d'adhérence au départ ? D'accord, vers la fin de la course, les pneus perdent de leur performance, mais au début, on ne peut pas accepter ça comme ça."
"Si la moto n'a pas d'adhérence, elle n'accélère pas. Dans les six derniers tours, je me disais : comment est-ce que je vais pouvoir terminer la course, puisque dans les lignes droites, la moto ne fait que patiner ?"
J'ai parfois songé à rentrer au stand, mais j'ai respecté Yamaha en continuant à rouler.
"J'ai aussi parfois songé à rentrer au stand, mais j'ai respecté Yamaha en continuant à rouler, car le rythme était catastrophique. J'ai simplement essayé de terminer la course, mais je n'y ai pris aucun plaisir. Je pense que c'était la même chose pour toutes les Yamaha."
"C'est la deuxième plus mauvaise course de ma vie. La première, c'était en Thaïlande, où j'avais ressenti la même chose à cause du manque d'adhérence."
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)
Photo : Gold and Goose Photography / Getty Images
Yamaha traverse actuellement sa pire période en MotoGP, avec un passage à un nouveau moteur V4 qui l'a éloignée encore davantage de la concurrence.
Fabio Quartararo, sur le départ, a également dénoncé l'absence de progrès au cours de l'année, critiquant à plusieurs reprises le constructeur pour ne pas avoir apporté d'améliorations tangibles à la moto.
Razgatlioglu a admis que toute l'équipe était "triste" face à l'absence de résultats cette saison, mais il s'est dit confiant quant au fait que Yamaha fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'adapter au règlement 2027.
"On a encore beaucoup de mois [pour se préparer] pour l'année prochaine. Ils travaillent très dur, on verra bien", a-t-il déclaré. "Je suis triste, mais c'est toute l'équipe qui l'est, pas seulement moi, car tout le monde fait de son mieux. Tout le monde s'attend à être en meilleure position, moi y compris. Je suis sur la moto, j'essaie toujours de faire de mon mieux, mais dans ces conditions, tout le monde est abattu."
"C'est un véritable travail d'équipe. Ils travaillent vraiment dur pour l'année prochaine et ils s'efforcent également d'améliorer la moto. J'espère que l'on va trouver une solution et commencer l'année prochaine vraiment forts, car on a besoin de démarrer en force, on a besoin de motivation."
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