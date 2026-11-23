Analyse

MotoGP GP du Portugal

Les tops et les flops du Grand Prix du Portugal MotoGP

L'avant-dernier rendez-vous de la saison a livré un résultat globalement prévisible, certains pilotes impressionnant par leur rythme tandis que d'autres sont restés en deçà des attentes.

Rachit Thukral

Publié: 23 nov. 2026, 10:38

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Photo de : Diogo Cardoso - Getty Images

Marc Márquez a été sacré champion du monde MotoGP 2026 dimanche au Grand Prix du Portugal, tandis qu'Aprilia a dominé à Portimão et décroché le titre par équipes au terme de l'une de ses prestations les plus convaincantes de l'année.

Ducati n'a pas été aux avant-postes tout au long du week-end, mais son champion a volé la vedette en décrochant un titre qui semblait déjà quasiment acquis depuis la chute de Jorge Martín à Phillip Island le mois dernier.

KTM a vécu un week-end particulièrement difficile, tandis que Honda et Yamaha se sont partagé les honneurs de la "Coupe japonaise", le tracé exigeant de Portimão mettant en évidence les faiblesses de plusieurs constructeurs.

Top : Marc Márquez

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a dû gérer ses nerfs tout au long du week-end pour décrocher le titre MotoGP 2026. Avant même de prendre la piste à Portimão, il s'inquiétait déjà des différents scénarios susceptibles de compliquer les choses.

Étonnamment, cette nervosité ne s'est pas immédiatement ressentie en piste. Vendredi, il a terminé à seulement un quart de seconde du meilleur temps des Essais, assurant largement sa place en Q2. De même, samedi matin, il a qualifié sa Ducati à une solide deuxième place sur la grille, derrière Marco Bezzecchi et son Aprilia. Au vu de ses performances passées, il semblait promis à un excellent départ, avant de contrôler le rythme de la course.

L'erreur commise lors du sprint était inhabituelle pour le Márquez de 2026, qui n'avait commis aucune faute depuis son retour de blessure après la trêve estivale. Beaucoup ont salué le fait qu'il s'agissait de sa première véritable erreur en six mois, mais c'est surtout sa réaction devant cette occasion manquée qui a impressionné : il a relativisé l'incident et affiché publiquement une attitude détendue.

Dimanche, il s'est montré clairement trop prudent après avoir pris la tête dès le premier tour, laissant la porte grande ouverte dès que quelqu'un semblait en mesure de tenter un dépassement. Il s'est même trompé dans les calculs du championnat, pensant qu'il aurait dû terminer huitième si Jorge Martín venait à prendre la tête de la course.

Au final, il a néanmoins assuré le minimum nécessaire pour mettre le titre hors de portée de ses rivaux et célébrer un sacre qu'il pensait inaccessible après son opération en milieu de saison.

Flop : KTM

Pedro Acosta (KTM)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM a vécu un week-end décevant, particulièrement pour son pilote vedette Pedro Acosta. Les modifications aérodynamiques apportées par le constructeur autrichien après Spielberg semblent avoir eu l'effet inverse de celui recherché, tous les pilotes de la RC16 s'étant montrés critiques quant à leur impact sur les performances.

Si ces évolutions ont amélioré le comportement de la moto lorsqu'elle roule en peloton, les pilotes éprouvent désormais des difficultés dans l'air libre, avec un manque de stabilité à l'origine de plusieurs problèmes.

Pour ne rien arranger, Pedro Acosta a abandonné alors qu'il occupait la cinquième place dimanche, faisant état de problèmes de freinage de plus en plus importants qui l'empêchaient de ralentir la moto.

Son coéquipier Brad Binder a terminé à une solide septième place, devant le champion du monde Márquez, mais il est le seul autre pilote KTM à avoir terminé dans le top 10. Enea Bastianini a fini 11e, tandis que Pol Espargaró, qui a remplacé Maverick Viñales à partir de la mi-journée vendredi, a terminé hors des points.

Top : Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

On pourrait dire qu'il était trop tard, mais Marco Bezzecchi avait besoin d'un week-end parfait comme celui de Portimão pour renforcer sa confiance et poursuivre sa progression. L'Italien a continué sur la lancée de son regain de forme observé lors des dernières courses, rappelant à tous pourquoi il était considéré comme le favori du championnat en début d'année.

Son tour de pole position samedi a été l'un des plus impressionnants de la saison, puisqu'il a écrasé la concurrence avec près d'une demi-seconde d'avance. Il a enchaîné avec une prestation tout aussi dominatrice lors du sprint, remportant cette course de 12 tours avec 8,5 secondes d'avance.

Dimanche, il a dû forcer davantage son talent après être passé de la première à la cinquième place dès le premier tour. Mais il a été de loin le plus rapide dans la deuxième moitié de la course, dépassant facilement son coéquipier Jorge Martín avant de revenir sur Raúl Fernández au 15e des 24 tours de course.

Grâce à ce résultat, il rejoint Márquez et Martín parmi les seuls pilotes à avoir inscrit les 37 points possibles sur un week-end cette saison. Même sans Márquez comme rival pour le titre, Bezzecchi a livré l'une de ses prestations les plus abouties depuis longtemps, parvenant enfin à gommer les imperfections qui avaient compromis sa quête de sacre.

Flop : Johann Zarco

Johann Zarco (LCR Honda)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ce week-end aurait dû être l'un des meilleurs de la saison pour Johann Zarco, mais le Français a finalement quitté Portimão sans le moindre point après deux erreurs majeures, dont l'une aura également des conséquences à Valence.

Après avoir signé le cinquième temps vendredi, il était toujours susceptible de reculer en qualifications, Honda ayant généralement moins de marge de progression que ses rivaux entre les deux journées.

Sa neuvième place sur la grille restait néanmoins solide pour le pilote LCR, qui aurait dû la convertir en une belle récolte de points. Mais lors du sprint, il a voulu trop en faire pour rester au contact des leaders et a chuté au virage 10 dans le huitième tour, alors qu'il était confronté à un manque de stabilité de sa moto.

Il a ensuite complètement manqué son freinage dimanche, percutant Álex Márquez au virage 11 et entraînant le pilote Gresini dans sa chute. L'incident lui a valu une pénalité de long lap pour Valence, ce qui rend cette erreur particulièrement coûteuse pour le Français.

Top : le MotoGP

Le champion du monde Marc Márquez.

Photo de: Mirco Lazzari / Getty Images

Après des mois de critiques visant le MotoGP et ses dirigeants, le championnat a bénéficié d'un sérieux coup de pouce en matière d'image dimanche, lorsque Márquez a décroché son dixième titre mondial avec panache. Le sacre de l'Espagnol allait forcément renforcer la visibilité et l'audience du MotoGP, tant son retour après sa blessure a été inspirant et a suscité un engouement populaire.

Mais la manière dont MGPSEG a organisé les célébrations du titre avec le management de Márquez et Ducati a également été largement saluée par les fans et les acteurs du paddock.

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La présence de Giacomo Agostini a été la cerise sur le gâteau, le MotoGP donnant ainsi un exemple à suivre aux autres championnats. Certaines célébrations précédentes de Márquez, comme le célèbre billard en 2019, étaient déjà devenues emblématiques, mais cet hommage au GOAT restera certainement dans les mémoires pendant de nombreuses années.

Par ailleurs, le MotoGP a eu beaucoup de chance d'éviter un dénouement du championnat au Qatar, dans un contexte de controverse autour de l'épreuve, ainsi que lors du sprint de Portimão. L'un ou l'autre de ces scénarios aurait pu ternir les célébrations.

Flop : Franco Morbidelli

Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli a déjà connu plusieurs week-ends cauchemardesques cette saison, et le Grand Prix du Portugal en a constitué un de plus.

En manque de rythme durant les essais, Morbidelli s'est qualifié 21e sur 22 pilotes après la violente chute de Diogo Moreira, qui avait prématurément interrompu la séance. Il n'a guère progressé lors du sprint, reculant à la dernière place sans parvenir à réduire l'écart avec ses concurrents les plus proches.

Un changement tardif pour des pneus pluie l'a envoyé à plus d'une minute et 20 secondes du vainqueur à l'arrivée, alors que le déluge ne s'est finalement jamais abattu sur le circuit.

Il a fait mieux dimanche, remontant jusqu'à la 15e place pour inscrire un point. Mais le fait qu'il n'ait devancé Pol Espargaró, pilote d'essais KTM, et Jake Dixon, remplaçant de Joan Mir, que d'une demi-seconde à l'arrivée illustre à quel point il était loin du rythme.

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