Que s'est-il vraiment passé entre Di Giannantonio et Márquez au départ du sprint ?

Lorsque Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio ont donné leur point de vue sur l'incident ayant impliqué quatre pilotes au premier virage du sprint MotoGP de Mandalika, samedi, un étrange détail a émergé.

Alors que Raúl Fernández et Marco Bezzecchi ont fini par mordre la poussière après s'être placés à l'extérieur – Fernández rejetant la faute sur Bezzecchi –, les deux Ducati de Márquez et Di Giannntonio, positionnées à l'intérieur, ont joué un rôle majeur dans la manière dont ce virage a lancé la course.

Compte tenu de la supériorité attendue des Aprilia, très rapides sur ce circuit, Di Giannantonio et Márquez ont tous deux cherché à se placer le plus haut possible dès le premier virage, l'un partant de la première ligne et l'autre de la deuxième. Cela a donné lieu à un virage passé à quatre de front, avec Di Giannantonio le plus à la corde, tandis que Márquez freinait à ses côtés et que les deux Aprilia tentaient de passer par l'extérieur avant de se percuter et de chuter.

La dynamique est apparue plus claire après la course, lorsque Di Giannantonio a expliqué que Márquez avait effleuré son pied gauche avec son genou droit, faisant passer la Ducati VR46 en première vitesse. Ce contact a conduit Márquez à redresser sa GP26, ce qui a eu des répercussions sur Bezzecchi et, finalement, sur Fernández.

"Je ne sais rien", a déclaré Di Giannantonio après le sprint. "Il faut demander aux autres pilotes. J'étais à l'intérieur, j'ai simplement freiné et j'ai été percuté par un autre pilote."

Un examen attentif des rediffusions confirme cette affirmation, l'autre pilote mentionné par l'Italien n'étant autre que Marc Márquez. "C'est à cause de lui que je me suis retrouvé en première. Du coup, en sortant du premier virage, j'étais au limiteur en première. Honnêtement, il faut demander aux autres", a ajouté Di Giannantonio.

Ce contact explique pourquoi le pilote VR46 est sorti du premier virage quatrième alors qu'il y était entré dans une position parfaite.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pour sa part, Marc Márquez n'a pas mentionné avoir touché Fabio Di Giannantonio dans ses rencontres avec la presse samedi, résumant l'incident à une situation où trop de pilotes se disputaient la meilleure place pour sortir du virage, avec en prime des erreurs de freinage.

"Le virage 1 est facile à expliquer", a déclaré le nouveau leader du championnat. "Il y avait quatre motos côte à côte. Je pense que Bezzecchi comptait sur Raúl pour freiner un peu plus tard, que je comptais sur Bezzecchi pour freiner un peu plus tard et que Diggia comptait sur moi pour freiner un peu plus tard."

"La conséquence ? Quatre pilotes hors de la trajectoire et Martín qui passe de la cinquième à la première place. C'était difficile et à la limite, mais c'est la course. Le premier virage, c'est comme ça."

Di Giannantonio a également déclaré qu'il ne regrettait pas d'avoir poussé à fond dans le premier virage. "Eh bien, on est là pour courir", a déclaré le Romain. "Donc, en théorie, c'est celui qui est en tête qui gagne. Du coup, bien sûr, on essaie toujours d'être en tête."

La pression pour prendre la tête dans le premier virage s'est avérée justifiée au vu du déroulement de la course par la suite, puisqu'elle n'a pratiquement pas donné lieu à de véritables dépassements malgré quelques rebondissements.

Avec Gérald Dirnbeck