Tous les vainqueurs du Grand Prix de France MotoGP

2002 : Valentino Rossi (Honda RC211V) 1 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le Grand Prix de France est, cette année-là, la quatrième course de la saison et c'est déjà un troisième hat trick pour Valentino Rossi, qui signe la pole, la victoire et le meilleur tour. Il doit toutefois faire face à une résistance acharnée de Tohru Ukawa et Max Biaggi, et n'arrache la victoire à son coéquipier que dans le dernier tour.

2002 : 1. Valentino Rossi, 2. Tohru Ukawa, 3. Max Biaggi 2 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Rossi ne comptait jusqu'alors qu'une victoire au GP de France, acquise en 125cc. Champion du monde 500cc en titre, il est largement en tête du nouveau championnat MotoGP lorsqu'il s'impose cette année-là dans la Sarthe.

2003 : 1. Sete Gibernau (Honda RC211V) 3 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images C'est la grande époque des duels Gibernau-Rossi. Après avoir pris le dessus sur Barros, les deux hommes se marquent à la culotte jusqu'à l'arrivée, et c'est le pilote Gresini qui s'impose, comme à Welkom, deux manches plus tôt.

2003 : 1. Sete Gibernau, 2. Valentino Rossi, 3. Alex Barros 4 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La saison 2003 est des plus émouvantes pour Sete Gibernau, qui mène sa meilleure campagne en souvenir de son coéquipier Daijiro Kato, mortellement accidenté dès le premier Grand Prix de l'année, au Japon.

2004 : 1. Sete Gibernau, 2. Carlos Checa, 3. Max Biaggi 5 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Gibernau réédite son succès l'année suivante. Pour parvenir à ses fins, il doit d'abord déposséder Checa de la position de leader, puis il creuse peu à peu son avance tandis que le pilote Yamaha se fait rattraper par un Biaggi de plus en plus pressant. Ce dernier est préalablement venu à bout de Rossi pour s'inviter sur le podium.

2004 : Sete Gibernau (Honda RC211V) 6 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images C'est la première (et unique) fois que Sete Gibernau enchaîne deux victoires après celle qu'il a décrochée deux semaines plus tôt à Jerez. Il conforte ainsi sa position de leader au championnat.

2005 : 1. Valentino Rossi, 2. Sete Gibernau, 3. Colin Edwards 7 / 40 Photo de: Gauloises Fortuna Racing Décidément très à l'aise au Mans, Gibernau est encore en bagarre pour la victoire l'année suivante, mais cette fois c'est Rossi qui s'impose. L'Italien a pourtant dû prendre son mal en patience, car en partant de la pole position il n'a bouclé le premier tour qu'à la sixième place. Le holeshot avait été signé par Hayden, bondi de la deuxième ligne, avant qu'Edwards ne prenne longuement les commandes.

2005 : 1. Valentino Rossi, 2. Sete Gibernau, 3. Colin Edwards 8 / 40 Photo de: Gauloises Fortuna Racing Nakano, Melandri, Capirossi et Hayden subissent la loi de Rossi sur la piste mancelle, avant que l'Italien ne s'oppose à Gibernau puis à Edwards, se montrant de plus en plus à l'aise sur une piste séchante.

2006 : Marco Melandri (Honda RC211V) 9 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images En 2006, c'est au tour de Marco Melandri d'inscrire son nom au palmarès du Grand Prix de France. Hopkins, Rossi et Pedrosa s'essayent tour à tour à mener cette course, mais le premier cité finira par tomber, le second par abandonner sur problème mécanique, tandis que Pedrosa sera repris par Melandri puis Capirossi pour finalement monter sur la troisième marche du podium.

2006 : 1. Marco Melandri, 3. Loris Capirossi, 3. Dani Pedrosa 10 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Melandri se permet de passer la ligne d'arrivée en regardant derrière lui le duel Capirossi-Pedrosa qui se joue jusque dans le dernier virage ! Le pilote Gresini gagne deux places d'un coup au championnat et se porte en position de dauphin derrière Nicky Hayden, cinquième en course.

2007 : Chris Vermeulen (Suzuki GSV-R) 11 / 40 Photo de: Crescent Suzuki Vermeulen signe son unique victoire MotoGP au terme d'une course mémorable, disputée sous le déluge. Le public manceau est passé par toutes les émotions avec de premiers tours menés par Rossi, puis la prise de pouvoir des Français Guintoli et De Puniet, et enfin leur chute.

2007 : 1. Chris Vermeulen, 2. Marco Melandri, 3. Casey Stoner 12 / 40 Photo de: Crescent Suzuki Vermeulen, Melandri et Stoner obtiennent la récompense du podium dans des conditions météo dantesques. Tous trois seront à nouveau réunis sur le podium de Laguna Seca, quelques semaines plus tard, mais pas dans le même ordre !

2008 : Valentino Rossi (Yamaha YZR-M1) 13 / 40 Photo de: Yamaha Motor Racing Valentino Rossi signe en 2008 sa dernière victoire en date au Mans. Sur l'ensemble de sa carrière, il est monté 15 fois sur le podium du Grand Prix de France, dont trois fois pour s'y imposer en catégorie reine.

2008 : Valentino Rossi (1er) et Colin Edwards (3e) 14 / 40 Photo de: Yamaha Motor Racing Trois Yamaha montent sur le podium manceau cette année-là, avec notamment une troisième place pour Colin Edwards et Tech3. La deuxième place revient, elle, à Jorge Lorenzo, que l'on va bientôt voir de plus en plus aux premiers rangs dans la Sarthe...

2009 : Jorge Lorenzo (Yamaha YZR-M1) 15 / 40 Photo de: Yamaha Motor Racing Lancé dans sa deuxième saison en MotoGP, le jeune Jorge Lorenzo signe en 2009 la première de ses cinq victoires mancelles en catégorie reine. Il est aujourd'hui encore celui qui s'est le plus imposé sur ce Grand Prix en MotoGP.

2009 : 1. Jorge Lorenzo, 2. Marco Melandri, 3. Dani Pedrosa 16 / 40 Photo de: Bridgestone Corporation Melandri est lui aussi de retour sur le podium, sur une piste qui lui a particulièrement réussi au cours de sa carrière. Il s'agira de son seul top 3 avec le team privé Hayate. Pedrosa complète le podium après avoir arraché la troisième place à Dovizioso dans le dernier tour.

2010 : Jorge Lorenzo (Yamaha YZR-M1) 17 / 40 Photo de: Yamaha Motor Racing Le Mans devient l'une des pistes fétiches de Jorge Lorenzo, qui s'y impose pour la deuxième année de suite. Une victoire d'autorité car, après avoir pris l'avantage sur Valentino Rossi, le Majorquin a filé sans demander son reste.

2010 : 1. Jorge Lorenzo, 2. Valentino Rossi, 3. Andrea Dovizioso 18 / 40 Photo de: Bridgestone Corporation En rééditant son succès en 2010, Jorge Lorenzo devient le seul avec Sete Gibernau à avoir remporté le GP de France deux années de suite depuis la création du MotoGP. Un exploit qu'il rééditera quelques années plus tard...

2011 : Casey Stoner (Honda RC212V) 19 / 40 Photo de: Repsol Media Changement de vainqueur en 2011 : à son arrivée chez Honda, Casey Stoner signe ce qui restera comme la seule victoire de sa carrière au Mans.

2011 : 1. Casey Stoner, 2. Andrea Dovizioso, 3. Valentino Rossi 20 / 40 Photo de: Bridgestone Corporation Honda marque cette édition de son empreinte, sachant que les trois pilotes qui composent le team Repsol se battent aux avant-postes. Premier leader, Dani Pedrosa finira par chuter alors que Marco Simoncelli tentait de le déposséder de la deuxième place, une manœuvre qui vaudra une pénalité à l'Italien. Puis c'est Andrea Dovizioso qui récupère la deuxième place en remportant une bagarre haletante contre Jorge Lorenzo et Valentino Rossi en fin de course. Le Docteur se console avec son premier podium en Rouge !

2012 : Jorge Lorenzo (Yamaha YZR-M1) 21 / 40 Photo de: Repsol Media Retour de la pluie en 2012 et Lorenzo file à nouveau vers la victoire, tandis que Rossi retrouve le podium, un an après son dernier en date. Il se paye même le luxe de battre Stoner dans le dernier tour pour se hisser sur la deuxième marche.

2012 : 1. Jorge Lorenzo, 2. Valentino Rossi, 3. Casey Stoner 22 / 40 Photo de: Bridgestone Corporation Sur les trois podiums qu'il signera avec Ducati, Valentino Rossi en obtiendra deux au Mans. Mais ce sont bien les deux hommes qui l'encadrent ce dimanche-là qui jouent désormais les premiers rôles au championnat.

2013 : Dani Pedrosa (Honda RC213V) 23 / 40 Photo de: Repsol Media En 2013, Pedrosa retrouve Dovizioso sur sa route et parvient cette fois à venir à bout de son ancien coéquipier, désormais passé chez Ducati. Longtemps en bagarre pour le podium, l'Italien finira par obtenir la quatrième place, devant son nouveau comparse, Nicky Hayden.

2013 : 1. Dani Pedrosa, 2. Cal Crutchlow, 3. Marc Márquez 24 / 40 Photo de: Repsol Media En s'imposant, Dani Pedrosa prend la tête du championnat au détriment de son nouveau coéquipier, Marc Márquez. Tech3 signe un nouveau podium à domicile, grâce à la deuxième place de Cal Crutchlow.

2014 : Marc Márquez (Honda RC213V) 25 / 40 Photo de: Repsol Media Pas de surprise en 2014 : lancé dans une série de dix victoires consécutives (!), Marc Márquez s'impose notamment au Mans.

2014 : 1. Marc Márquez, 2. Valentino Rossi, 3. Álvaro Bautista 26 / 40 Photo de: Repsol Media Comme à Jerez deux semaines plus tôt, Márquez termine avec 1"4 d'avance sur Rossi, à qui il a dû prendre le leadership. C'était le dernier dépassement de l'Espagnol, seulement dixième au terme du premier tour. Álvaro Bautista a lui aussi subi sa loi, mais se joint à la fête du podium pour son dernier top 3 avec Honda.

2015 : Jorge Lorenzo (Yamaha YZR-M1) 27 / 40 Photo de: Yamaha MotoGP Et revoici Jorge Lorenzo ! Le Majorquin mène chaque tour de la course pour signer une victoire d'autorité.

2015 : 1. Jorge Lorenzo, 2. Valentino Rossi, 3. Andrea Dovizioso 28 / 40 Photo de: Yamaha MotoGP Le Mans permet à Lorenzo de réduire son retard sur Rossi, qui restera pourtant leader du championnat jusqu'à la dernière manche de la saison.

2016 : Jorge Lorenzo (Yamaha YZR-M1) 29 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images En 2016, Jorge Lorenzo réédite sa victoire de l'année passée, un enchaînement victorieux qu'il est le seul à avoir réalisé par deux fois depuis la création du MotoGP. Et c'est encore une véritable domination de la part de l'Espagnol !

2016 : 1. Jorge Lorenzo, 2. Valentino Rossi, 3. Maverick Viñales 30 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Alors que Marc Márquez a chuté, Jorge Lorenzo prend la tête du championnat et Valentino Rossi conforte sa troisième place. Mais un nouveau visage s'invite sur le podium, celui de Maverick Viñales qui ramène Suzuki dans le top 3 pour la première fois depuis 2008.

2017 : Maverick Viñales (Yamaha YZR-M1) 31 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Chute de Márquez en 2016... et rebelote en 2017 ! L'Espagnol part à la faute alors que les Yamaha filent en tête, et parmi elles Johann Zarco qui s'offre quelques tours en leader à domicile, avant d'être dépassé par Viñales, puis Rossi. Nouveau coup de théâtre alors que l'arrivée est en vue, avec la chute du Docteur, qui avait pourtant réussi à momentanément passer aux commandes.

2017 : 1. Maverick Viñales, 2. Johann Zarco, 3. Dani Pedrosa 32 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Viñales reprend ainsi la place de leader du championnat à Rossi, en signant ce qui est sa troisième et dernière victoire de la saison. Zarco confirme quant à lui tout le bien que pensent de lui les très nombreux spectateurs manceaux, en devenant le premier Français à monter sur le podium à domicile depuis Christian Sarron en 1988 !

2018 : Marc Márquez (Honda RC213V) 33 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images En ce 20 mai 2018, Jorge Lorenzo n'est plus qu'à deux semaines de sa première victoire avec Ducati. Pour le moment, le Majorquin parvient à se montrer aux avant-postes, voire en tête, mais ne parvient pas à tenir sur la durée. Et c'est précisément ce qui arrive au Mans, où il mène durant neuf tours, avant de marquer le pas. Marc Márquez en profite et s'impose intelligemment.

2018 : 1. Marc Márquez, 2. Danilo Petrucci, 3. Valentino Rossi 34 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Eux aussi un temps dans le groupe de tête, Johann Zarco (poleman) et Andrea Dovizioso sont tombés. Ce sont Danilo Petrucci et Valentino Rossi qui complètent le podium.

2019 : Marc Márquez (Honda RC213V) 35 / 40 Photo de: MotoGP Auteur de la pole position au terme d'une séance de qualifications perturbée par la météo, Marc Márquez ne tremble pas en course, en dépit des menaces multiples venues du clan Ducati. Après une première explication avec Danilo Petrucci au départ, c'est à Jack Miller qu'il cède momentanément le leadership, avant de reprendre les commandes et de laisser l'Australien en bagarre contre Andrea Dovizioso.

2019 : 1. Marc Márquez, 2. Andrea Dovizioso, 3. Danilo Petrucci 36 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Un temps descendu au cinquième rang derrière Rossi, Petrucci cravache pour remonter. Sous pression pour conserver sa place chez Ducati, il parvient à se défaire de Rossi puis finit par ne faire qu'une bouchée de Miller, son rival pour ce poste, lorsqu'il le rejoint. Dovizioso conserve sa deuxième place de justesse, tandis que Márquez offre à Honda une 300e victoire.

2020 : Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici) 37 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Reporté au mois d'octobre par la pandémie, le Grand Prix de France subit les caprices de la météo et voit une averse s'abattre sur le circuit juste avant la course. Parti de la pole position, Fabio Quartararo peine sur la piste mouillée et se fait vite déborder par trois Ducati. C'est Danilo Petrucci qui prend les commandes et qui file vers la victoire.

2020 : 1. Danilo Petrucci, 2. Álex Márquez, 3. Pol Espargaro 38 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Auteur d'une superbe remontée depuis la 18e place, le rookie Álex Márquez décroche son premier podium en MotoGP, alors que Pol Espargaró arrache la troisième place à Andrea Dovizioso dans les derniers tours.

2021 : Jack Miller (Ducati Desmosedici) 39 / 40 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Cinquième manche de la saison, le Grand Prix de France voit s'imposer Jack Miller, déjà vainqueur deux semaines plus tôt. L'Australien, en parfaite maîtrise, réussit à dompter l'arrivée de la pluie, les rafales de vent, un changement de moto, deux pénalités et des pilotes français remontés comme des coucous !