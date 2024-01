Les couleurs des Aprilia de Trackhouse dévoilées à la fin du mois

L'équipe Trackhouse, déjà impliquée en NASCAR, va faire son arrivée en MotoGP cette année pour engager les Aprilia satellites. La structure américaine présentera ses motos le 26 janvier lors d'une cérémonie à Los Angeles. Ce sera l'occasion de découvrir les couleurs de ses RS-GP, après la livrée temporaire très américaine vue lors de l'annonce de l'engagement de Trakhouse en MotoGP.

Cette équipe prend directement la suite de RNF, exclue du championnat au lendemain de la fin de la saison 2024 en raison d'"infractions répétées et de violations de l'accord de participation affectant l'image publique du MotoGP", le principal problème étant des factures impayées par l'actionnaire, selon Razlan Razali, qui dirigeait l'entité.

Lire aussi : MotoGP Razali se livre sur l'exclusion de CryptoDATA RNF du MotoGP

Trackhouse reprendra l'essentiel de l'effectif de RNF, directement lié à Aprilia, à commencer par les pilotes, Miguel Oliveira et Raúl Fernández. L'équipe dirigée par Justin Marks espère même bénéficier d'une implication renforcée du constructeur italien en disposant de modèles de dernière génération, comme le font KTM et Honda avec leurs teams satellites, et Ducati avec Pramac.

Aprilia a étendu sa présence sur la grille en 2023 en s'associant à RNF mais l'équipe disposait de modèles vieux d'un an, un apport jugé peu utile par les pilotes de la structure officielle. RNF a en plus vécu une saison difficile, marquée par plusieurs blessures pour Oliveira. Trackhouse espère repartir sur des bases plus solides, financièrement comme sportivement, Aprilia ayant déjà promis un soutien plus fort que celui dont bénéficiait RNF, sans confirmer pour le moment quelles seront les motos fournies.

L'aspect marketing sera également important, la nationalité américaine de Trackhouse pouvant servir de tremplin pour promouvoir Aprilia aux États-Unis, mais aussi pour renforcer la présence du MotoGP dans le pays. L'idée d'une deuxième course sur le sol américain, en plus d'Austin, est déjà évoquée.

Trackhouse est la troisième équipe à annoncer quand se tiendra sa présentation pour la saison 2024 du MotoGP. Celle de Gresini, très attendue en raison de l'arrivée de Marc Márquez, est prévue le 20 janvier. Ducati profitera de son côté de l'événement Campioni in Pista prévu à Madonna di Campiglio, du 21 au 23 janvier.