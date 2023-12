Trackhouse Entertainment reprend officiellement les Aprilia de RNF

Le groupe Trackhouse Entertainment, propriétaire de l'écurie de NASCAR Trackhouse Racing, a officialisé ce mardi son arrivée en MotoGP. Dès la saison 2024, il s'agira du nouveau team satellite d'Aprilia, la structure américaine prenant la suite de RNF, exclue du championnat au lendemain du dernier Grand Prix 2023.

Dorna Sports avait alors mentionné "des infractions répétées et des violations à l'accord de participation affectant l'image publique du MotoGP". La source du conflit est en lien avec CryptoDATA, devenu actionnaire majoritaire de l'équipe fondée par Razlan Razali à la fin de la saison 2022 et qui, en un an, semble avoir créé un certain nombre de dettes, à la fois auprès de fournisseurs et du GP d'Autriche dont la société était le sponsor-titre.

Comme indiqué par Motorsport.com la semaine dernière, Trackhouse reprend donc les deux Aprilia satellites dont la place sur la grille n'est pas remise en cause pour la saison prochaine. Fondée par Justin Marks, l'équipe est connue pour son parcours en NASCAR et s'intéresse depuis plusieurs mois à l'extension de son activité au-delà de l'Amérique du Nord. Si le MotoGP s'est révélé être la destination parfaite pour cela, son arrivée n'aurait dû se faire qu'en 2025, avant d'être accélérée par la sortie de RNF.

C'est donc sous cette bannière que Miguel Oliveira et Raúl Fernández disputeront la prochaine saison, tous deux ayant d'ores et déjà un contrat jusque fin 2024 pour continuer à piloter les Aprilia satellites. Si les délais le permettent, il n'est pas exclu que l'une des deux machines soit de la même spécification que celle de l'équipe d'usine, contrairement à cette année où les deux pilotes RNF disposaient d'une version de la saison dernière.

À cela fait écho le fait que l'équipe va opérer depuis Nashville, dans le Tennessee, mais avec une base opérationnelle à Noale, siège d'Aprilia Racing en Italie, comme cela a été précisé mardi lors de l'annonce officielle du projet. Il est fait état d'une alliance avec Aprilia et le groupe Piaggio, soulignant le lien fort qui est souhaité entre l'équipe et son constructeur.

Trackhouse Entertainment Group a appuyé son annonce par une conférence de presse diffusée en direct sur les réseaux sociaux et à laquelle ont notamment assisté Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, et Carlos Ezpeleta, directeur sportif de Dorna Sports. Une RS-GP aux couleurs du drapeau américain a illustré ce nouveau partenariat et le fondateur du groupe, Justin Marks, a dit son enthousiasme pour ce projet.

"C'est un moment énorme pour Trackhouse Entertainment Group", a commenté Justin Marks. "Depuis le tout premier jour, l'éthique de Trackhouse a été de travailler, d'avoir une vision et de déployer l'enthousiasme et la passion nécessaires pour bâtir l'une des entreprises de sports mécaniques de divertissement ayant la plus grande valeur au monde. Notre entrée dans le Championnat du monde MotoGP est une nouvelle étape dans la mise en exécution de cette vision."

Créée en 2020 par Justin Marks, lui-même ancien pilote dans la discipline, Trackhouse Racing aligne des Chevrolet en NASCAR Cup Series. Dans le cadre de son programme PROJECT91, l'écurie a fait courir l'ancien pilote de Formule 1 Kimi Räikkönen. C'est aussi un groupe qui, comme son nom l'indique, entend développer l'aspect entertainement du sport en se montrant très soucieux de l'aspect marketing. Il s'est pour cela associé au rappeur Pitbull, avec à la clé un album, une ligne de vêtements et le renforcement de sa présence numérique.

"Nous pensons que le MotoGP est parfaitement positionné pour connaître une croissance énorme dans les années à venir, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle internationale", a ajouté Justin Marks. "Il possède tous les ingrédients nécessaires pour poursuivre sa croissance vers une notoriété mondiale : un produit passionnant en piste, des pilotes qui ont l'ambition de devenir des stars, une expérience inégalée pour les fans et les partenaires, et un environnement convivial et accueillant pour les fans."

L'implication de Trackhouse en MotoGP coïncide avec le renforcement de l'influence américaine dans le championnat, quelques mois après l'arrivée de l'ancien patron de la NBA, Dan Rossomondo, au poste de directeur commercial.