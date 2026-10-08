Trackhouse adopte une livrée Gulf historique pour l'Indonésie et la Malaisie

Trackhouse a adopté une livrée principalement noire et jaune depuis le début de la saison européenne, grâce à l'arrivée d'un nouveau sponsor titre. Il restait prévu que l'équipe américaine reprenne les couleurs de Gulf lors de quelques courses, et une nouvelle livrée a été dévoilée pour Mandalika et de Sepang.

Elle se distingue des précédentes livrées Gulf puisque l'objectif est de célébrer le 125e anniversaire de la marque, en s'inspirant de ses historiques en compétition. La disposition des couleurs choisie pour l'Indonésie et le Malaisie s'inspire directement de la Ford GT40 qui s'est imposée aux 24 Heures du Mans en 1968 et 1969.

"C'est réjouissant de voir le 125e anniversaire de Gulf prendre vie à travers notre coopération avec Trackhouse", a commenté Mike Jones, directeur général de Gulf Oil. "Notre marque est fière de son histoire,e t il nous semblait donc juste que notre héritage en compétition soit la source d'inspiration derrière cette livrée, surtout lors dans une saison si importante."

La livrée spéciale Gulf d'Aprilia Trackhouse Photo de: Trackhouse Racing Team

"Alors que nous célébrons notre héritage, il est aussi important de regarder vers où nous nous dirigeons et ce que Gulf cherche à accomplir à l'avenir. Cette livrée vraiment particulière réunit ces deux perspectives : j'ai hâte de la voir en piste en Indonésie et en Malaisie."

Justin Marks, fondateur et propriétaire de Trackhouse, a ajouté : "Chaque fois que je vois les livrées Gulf sur nos motos, je suis enthousiaste. J'ai déjà dit par le passé que ces designs signifient beaucoup pour moi, ayant grandi avec les récits des duels épiques qui se déroulaient dans les années 1960 et 1970 au Mans, lorsque les GT40 et les 917 ont placé les couleurs Gulf parmi les plus identifiables de l'histoire de la course automobile."

La livrée spéciale Gulf d'Aprilia Trackhouse Photo de: Trackhouse Racing Team

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