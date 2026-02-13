Trackhouse compte rester en MotoGP avec Aprilia

Sauveuse d'un programme jusqu'alors géré par RNF, l'équipe Trackhouse Racing arrive au bout de son contrat de trois ans avec Aprilia, dont elle est devenue en 2024 le team satellite. L'heure d'établir de nouveaux projets ? Pas vraiment, car la formation américaine veut poursuivre cette association. En revanche Davide Brivio souhaite en profiter pour dresser le bilan de cette première phase de collaboration.

"Notre plan pour le futur est de renouveler notre contrat avec Aprilia", explique le team principal, dans une interview pour GPOne. "Nous arrivons à échéance, c'est vrai, nous en parlons déjà avec Massimo [Rivola]. Certaines des choses les plus importantes sont déjà définies, donc un jour nous devrons parler un peu des détails, mais ce sont des choses mineures."

"C'est bien d'échanger un peu", poursuit le responsable italien. "Nous, chez Trackhouse, en sommes à présent à la troisième année avec Aprilia et, à mon avis, il y a des choses dont nous pouvons parler de façon constructive. Alors oui, nous poursuivrons avec Aprilia mais nous devons nous réunir et mieux en discuter."

À Noale, on est tout aussi affirmatif quant à la suite à donner à cette union, alors que débute une année de renouvellement de contrats pour tous les acteurs du MotoGP avant l'entrée dans un nouveau cycle réglementaire en 2027. Le mot d'ordre de la direction italienne en ce début d'année est de rappeler que Trackhouse est un acteur à part entière de la réussite grandissante d'Aprilia.

"Je suis très heureux de notre relation", avait fait savoir Massimo Rivola pendant la présentation d'Aprilia Racing, au mois de janvier. "Ça n'est pas qu'une équipe satellite, mais un véritable partenaire."

Et le PDG italien a de la suite dans les idées, car après une saison 2025 réussie pour la RS-GP, il veut voir les quatre motos briller cette année. "Il y a Justin [Marks] qui est très intelligent et passionné, ils ont aussi Davide qui a beaucoup d'expérience et gère l'équipe, et puis il y a les pilotes."

"Raúl [Fernández] a enfin montré son talent, et j'attends beaucoup de lui l'année prochaine. Et j'ai une grande confiance dans Ai Ogura parce que nous l'avons vu très talentueux et très rapide. Donc je pense que nous aurons quatre motos très compétitives."

Le MotoGP reste dans les plans de Trackhouse

Une chose est certaine, la suite de l'histoire de Trackhouse s'écrira bien en MotoGP, championnat que l'équipe américaine a investi pour étendre son activité au-delà d'un marché américain qu'elle avait déjà parfaitement intégré. Bien qu'arrivée par le biais de la reprise d'un programme existant, la formation créée par Justin Marks a rapidement trouvé ses marques, allant jusqu'à gagner un Grand Prix la saison dernière.

"Justin est enthousiasmé par cette aventure et fier d'être en MotoGP", assure Davide Brivio. "La Nascar est une réalité très importante, mais circonscrite au territoire américain, alors que le MotoGP jouit d'une exposition mondiale. Nous courons dans le monde entier, c'est donc un autre niveau."

"Honnêtement, quand j'ai commencé je pensais qu'il y avait plus de choses en commun entre ces deux mondes de la course, mais en réalité, ils sont assez différents. La première différence est la territorialité. Courir uniquement en Amérique ou courir dans le monde entier, cela touche à des questions de transport."

"Il y a des questions logistiques, et aussi le fonctionnement administratif, beaucoup de choses. Et je dois dire que ces deux années ont été très utiles à Trackhouse pour faire cette expérience, comprendre le MotoGP, mieux entrer dans ce milieu", souligne Davide Brivio. "C'était utile qu'ils pénètrent dans ce milieu et je crois qu'à présent nous y sommes."