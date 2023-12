Trackhouse prolonge déjà avec Aprilia et veut deux motos d'usine en 2024

Justin Marks, ancien pilote et propriétaire de Trackhouse Racing via sa société Trackhouse Entertainment, a connu deux derniers mois mouvementés. Engagé en NASCAR, il avait déjà repéré le MotoGP comme étant une plateforme intéressante pour le développement de son équipe, mais s'est trouvé face à une opportunité inattendue lorsque le promoteur du championnat lui a proposé de récupérer les deux places occupées en 2023 par le team RNF, exclu après s'être effondré financièrement. Cette opportunité, il l'a saisie.

Quelques jours après l'issue du championnat, l'arrivée de Trackhouse a donc été annoncée. La structure a hérité des accords en vigueur de RNF, à la fois avec Aprilia, qui fournit ses motos pour ces deux places, et avec la majeure partie des employés, désormais bien heureux de pouvoir tourner la page et se concentrer sur ce nouveau chapitre.

Justin Marks sera lui-même à la tête de l'équipe, avec PJ Rashidi au poste de directeur et Wilko Zeelenberg maintenu en tant que team manager. Le but est d'apporter de la stabilité à un projet qui compte aux yeux de Dorna, s'agissant d'une manière de pénétrer le marché américain, encore récalcitrant.

Preuve de cette solidité, l'accord qui lie l'équipe et Aprilia a déjà été renouvelé alors qu'il arrivait initialement à échéance fin 2024. "Nous avons conclu un contrat pluriannuel avec Aprilia. De notre point de vue, ce serait une erreur de signer avec eux pour ensuite changer un an plus tard", révèle en effet Justin Marks dans une interview pour Motorsport.com.

À ses yeux, la marque Noale fait office de partenaire idéal pour l'équipe américaine afin de rejoindre ainsi le MotoGP au pied levé. En se déroulant en Italie et en laissant une place importante à Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, la présentation du programme, la semaine dernière, a ainsi donné le ton quant au niveau de collaboration attendu entre les deux parties.

"Nous ne voulons pas être un simple client d'Aprilia, mais un partenaire qui va l'aider à remporter le titre", souligne Justin Marks. Compte tenu du peu de temps à disposition pour préparer cette première saison, le patron de l'équipe a souhaité définir une formule basée sur les synergies entre Aprilia et Trackhouse Racing, si bien que le team MotoGP s'est installé directement à Noale, où se trouve le siège du constructeur.

Photo de: MotoGP Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, participait à la présentation de Trackhouse Racing, à Milan.

"Notre intention est de nous battre pour gagner des courses. D'ici trois à cinq ans, nous voulons devenir la meilleure équipe indépendante du paddock. Nous voulons être une équipe attractive pour les meilleurs pilotes et les meilleurs techniciens."

"L'équipe va opérer avec l'intention d'améliorer la communication et de réduire les temps de réaction. Notre plan est de gérer cette équipe depuis Noale. Les motos seront assemblées et préparées là-bas, chez Aprilia, et cela nous va nous aider."

Deux motos de 2024 dès les premiers Grands Prix

Autre point d'intérêt pour Justin Marks : le modèle des motos en question. Le team RNF alignait cette année deux Aprilia de la saison passée, et cela n'était pas censé devoir changer en 2024, mais l'Américain veut une évolution rapide.

"Nous poussons Aprilia à avoir deux motos officielles dès 2024. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas en tête, mais ils travaillent aussi dur que possible pour y parvenir. Nous en aurons probablement une lors de la première course, au Qatar, et la seconde arrivera après quelques courses", explique-t-il, alors qu'il est actuellement en train d'être étudié si la première RS-GP de 2024 disponible ira à Miguel Oliveira ou à Raúl Fernández.

"L'idée est que nous ayons les deux [motos de 2024] le plus tôt possible. Dans les deux prochaines semaines, nous déciderons lequel de nos pilotes aura la moto officielle en premier, mais ce qui est important c'est que Miguel et Raúl l'aient tous les deux lors des premières courses. Tout dépendra de la vitesse à laquelle Aprilia va pouvoir les fabriquer."