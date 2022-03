MotoGP 22 présente son premier trailer de gameplay

Charger le lecteur audio

Milestone, développeur du jeu vidéo officiel du Championnat du monde MotoGP, a récemment annoncé la sortie de son nouvel opus, sobrement intitulé MotoGP 22. Disponible le 21 avril 2022 sur PC, PlayStation Xbox et Switch, le jeu inclura tous les pilotes, équipes et circuits de la saison 2022... mais pas que, puisqu'il faudra également compter sur le mode NINE, axé spécifiquement sur la campagne 2009 et le dernier titre de Valentino Rossi.

En outre, un premier trailer de gameplay a été dévoilé, il s'agit d'une courte vidéo consacrée au multijoueur local en écran partagé, une fonctionnalité absente depuis MotoGP 17 faisant son grand retour cette année. Au sommet de cet article, nous pouvons ainsi voir une lutte pour la victoire entre le Champion du monde en titre Fabio Quartararo et son dauphin Pecco Bagnaia sur le circuit de Jerez, théâtre du Grand Prix d'Espagne. À noter que le multijoueur local, ainsi que le multijoueur en ligne, ne seront pas disponibles sur la version Switch.

Milestone et Koch Media, le distributeur du jeu, ont également communiqué sur une partie du contenu de MotoGP 22, annonçant la présence "de nouvelles animations faciales, des personnages 3D et des fosses améliorées ; d'un système de réglage de la hauteur afin d'ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du [variateur de hauteur] et contrôler la compression des suspensions de la moto ; des surfaces de circuits retravaillées ; d'un système de suspension mis à jour pour profiter de meilleures sensations ; d'une déformation des pneus plus réaliste… le tout pour offrir l'expérience la plus réaliste possible."

Le tutoriel et le mode carrière manager ont été conservés, avec de profondes améliorations pour le premier mode, et il sera possible de jouer en ligne en cross-plateforme, ce qui veut dire que les joueurs PS4 pourront courir contre les joueurs PS5, et les joueurs Xbox One contre les joueurs Xbox Series X et S.

Comme prévu, 20 circuits officiels, plus de 120 pilotes contemporains et plus de 70 pilotes "classiques" ont été modélisés. En ce qui concerne le MotoE et la Red Bull Rookies Cup, les deux disciplines ont été ajoutées après le lancement du jeu les années précédentes.

Avec Thomas Harrison-Lord