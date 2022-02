Des travaux ont débuté pour améliorer Mandalika avant le GP

Charger le lecteur audio

Le MotoGP doit organiser le mois prochain son premier Grand Prix en Indonésie depuis 1997. Celui-ci doit se dérouler sur une nouvelle piste, le premier circuit urbain du championnat, situé sur l'île de Lombok. Malgré un décor de carte postale entourant ce complexe inauguré en novembre dernier par le WorldSBK, l'inquiétude règne après la première visite du MotoGP sur place, ces derniers jours, dans le cadre des essais de pré-saison.

À six semaines du Grand Prix, pilotes et équipes ont en effet fait le constat d'une piste offrant de mauvaises conditions, particulièrement à cause de sa saleté. Ainsi, le premier jour, le roulage a dû longuement s'interrompre à cause d'une grande quantité de poussière, et même de boue sur la piste. Si les pilotes se sont ensuite employés à enchaîner les tours (un minimum de 20 tours était obligatoire vendredi après-midi) dans le but de nettoyer le bitume sur une étroite trajectoire utilisable pour la suite des essais, la saleté présente en dehors de cette trace a continué à inquiéter, s'avérant extrêmement piégeuse.

Le bitume a également semblé se désagréger par endroits et les pilotes ont témoigné de sortes de cailloux présents sur la surface et qui se révélaient être des projectiles douloureux pour eux. Plusieurs d'entre eux ont publiquement affirmé que le circuit n'était pas en condition d'accueillir un Grand Prix en l'état.

Pecco Bagnaia porte les traces d'un caillou qui l'a heurté

À la suite d'une réunion de la Commission de sécurité sur place le week-end dernier, et plus globalement du grand nombre de commentaires recueillis, la Dorna a annoncé une série d'améliorations qui seront apportées à la piste avant le retour du paddock MotoGP pour le Grand Prix prévu du 18 au 20 mars.

"Au cours du test, deux domaines d'amélioration ont été identifiés, à savoir la propreté de la surface de la piste et l'excès de granulats dans certaines parties du circuit", indique la Dorna dans un communiqué de presse publié ce mardi. Le promoteur précise que, sur la base de ce constat, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), en charge de l'homologation des circuits, a échangé avec l'Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), propriétaire du circuit, afin de déterminer les améliorations nécessaires.

"L'ITDC s'est dit en accord avec le bilan et les requêtes de la FIM, démontrant ainsi son haut niveau de soutien et d'implication dans ce sport. Toutes les parties ont réagi rapidement et les travaux en vue de ces améliorations sont déjà en cours, notamment le resurfaçage d'une partie de la piste", ajoute le communiqué, précisant que les améliorations requises devront être terminées "au moins sept jours avant le premier Grand Prix d'Indonésie".

"Le circuit sera resurfacé à partir de la section qui précède le virage 17 et jusqu'après le virage 5. Le circuit se préparera également pour le Grand Prix en employant une technologie de pointe au niveau mondial, afin de s'assurer que la totalité de la surface réponde aux normes du MotoGP."

Tout n'est pas négatif, cependant, beaucoup de pilotes ayant décrit une typologie de circuit extrêmement excitante. "Les commentaires des pilotes et des équipes concernant le tracé et les normes de sécurité de la piste, y compris les vastes zones de dégagement de bitume et de gravier, ont été extrêmement positifs", indique ainsi la Dorna. On se souvient cependant que Jorge Martín a qualifié les graviers extérieurs à la piste de "couteaux" après avoir fait l'expérience douloureuse de la chute.

Ces travaux sur le circuit doivent rassurer quant à la capacité de Mandalika d'accueillir le MotoGP dans de bonnes conditions. Il n'en demeure pas moins que d'autres difficultés, liées à la logistique et aux contraintes induites par le COVID-19, continuent d'inquiéter le paddock. Le communiqué de ce mardi se veut là aussi rassurant, en indiquant : "Toutes les parties souhaitent assurer à nos fans indonésiens, et aux fans du monde entier, que le Grand Prix d'Indonésie 2022 aura lieu à la date prévue, et que le MotoGP est très impatient de revenir à Lombok."

