Les travaux à Mandalika ont priorité sur l'aéroport de Jakarta

L'Indonésie met les petits plats dans les grands pour que son retour au calendrier du MotoGP soit une réussite. Le mois dernier, les pilotes ont découvert le circuit de Mandalika, à l'occasion du dernier test de pré-saison, et ils se sont plaint d'une piste sale qui se décomposait, au point de former des cailloux se transformant en projectiles potentiellement dangereux.

Si les passages répétés des motos ont suffi à nettoyer la trajectoire pour rendre les essais possibles, les pilotes réclamaient des changements avant la course, prévue dans deux semaines, et ils ont été entendus puisque des travaux ont immédiatement été entamés pour refaire l'asphalte entre le dernier virage et la fin du premier secteur.

Les moyens semblent illimités pour mener à bien les travaux. Le gouvernement indonésien a accepté que des machines utilisées pour refaire une piste d'atterrissage de l'aéroport de Jakarta, sa capitale, soient déplacées vers l'île de Lambok où se situe sur le circuit. "Tout le monde travaille d'arrache-pied depuis le soir du dernier jour d'essais", déclare Simon Gardini, manager du circuit, sur le site officiel du MotoGP. "C'est un exercice continu et massif avec des experts des infrastructures routières, des entreprises locales, en mobilisant le matériel depuis Jakarta."

"L'Indonésie est très sérieuse sur le sujet, c'est remonté au niveau présidentiel. Avec son soutien, ils ont interrompu le travail pour refaire la surface d'une piste d'atterrissage à Jakarta afin d'apporter le matériel ici. La police l'a escorté jusqu'au port, il a été placé sur des embarcations et transporté jusqu'ici, à Lambok, pour avoir le matériel optimal, adapté, et la bonne technologie pour faire le travail."

La matière première utilisée pour refaire l'asphalte est arrivée sur l'île après un voyage de quatre jours mais les responsables de Mandalika ont voulu voir plus que l'aspect matériel. Afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, le circuit a fait appel à des spécialistes pour donner la bonne inclinaison à la piste et favoriser son drainage, alors que le temps pressait puisque moins de cinq semaines séparaient la fin des essais du retour des MotoGP pour le Grand Prix.

"Je ne sais pas combien de pistes se sont lancées là-dedans en si peu de temps", souligne Gardini, précisant que tous les "bons tests" ont été faits pour éviter toute précipitation. "Et c'est 1,6 km du circuit, ce n'est pas rien, c'est le tiers de la piste", insiste-t-il.

Mandalika avait pourtant accueilli le WorldSBK sans véritable problème en novembre dernier mais la forte pluie tombée durant le week-end n'avait pas permis de déceler les anomalies. Quand le MotoGP est arrivé sur le circuit pour ses tests, les pilotes ont d'abord attribué la saleté aux travaux en cours aux alentours, alors que c'est la composition de l'asphalte qui était en pause selon Gardini.

"Quand l'enrobé a été déposé, l'asphalte si vous préférez, nous avons manqué de chance parce qu'il a été infecté par de mauvais graviers. Ça ne se voyait pas jusqu'à ce qu'une machine aux performances d'une MotoGP roule ici sur le sec, et le premier jour il est devenu apparent que la poussière était un problème."

"Au début nous pensions que c'était uniquement de la poussière, mais avec la puissance des motos et la configuration du circuit, fait de portions difficiles et rapides, ce mauvais enrobé a été fortement sollicité. Des graviers se formaient et déposaient plus de poussière hors trajectoire."