Des tribunes à pleine capacité pour les deux courses en Autriche

Les spectateurs commencent à faire leur retour sur les circuits du MotoGP. La saison s'est ouverte devant 1500 personnes au Grand Prix du Qatar mais par crainte d'une hausse des contaminations au COVID-19, les tribunes étaient vides la semaine suivante pour le second rendez-vous de Losail. Le public était encore absent des cinq Grands Prix suivants.

Barcelone a pu accueillir des spectateurs au cours des derniers jours, avec une jauge fixée à 20 000 personnes par jour. Ce sont ainsi 19 352 visiteurs qui ont assisté au succès de Miguel Oliveira dimanche, et 32 573 au cumul des trois journées, le nombre le plus élevé depuis le Grand Prix de Valence 2019, dernière manche du MotoGP avant le début de la pandémie. La course du Sachsenring, à la fin de la semaine prochaine, sera à huis clos mais Assen a prévu d'accueillir 11 500 personnes par jour le week-end suivant.

Après la pause estivale, le Red Bull Ring organisera deux manches, décision prise pour pallier l'annulation du Grand Prix de Finlande, et les organisateurs ont annoncé que les tribunes seront ouvertes à leur capacité totale, du jamais vu depuis 2019. La billetterie a été ouverte et plusieurs dizaines de milliers de passionnés sont attendus, 87 595 personnes ayant assisté à la course de Spielberg en 2019, mais l'accès sera néanmoins contrôlé. Tout détenteur de billet devra donc présenter un test négatif, une attestation vaccinale, ou prouver qu'il a récemment été guéri du COVID-19.

Les pilotes ont déjà exprimé leur satisfaction de revoir du public à Barcelone. Avant le début du week-end, Joan Mir n'a pas caché une certaine frustration d'avoir conquis le titre devant des tribunes vides la saison passée : "Une chose que je n'avais jamais connue avant le MotoGP, ce sont les supporters", expliquait le pilote Suzuki jeudi. "Quand on est en Moto3, ce n'est pas la même chose. Quand on se bat pour le titre en Moto3 ou en Moto2, il n'y a pas la foule qui peut vous soutenir en MotoGP. En 2019, j'étais un rookie. L'an dernier, j'ai gagné le titre sans personne en piste, ce qui était triste. Je suis curieux de voir les gens autour de la piste. C'est une chose qui me manque et que je veux vivre."

