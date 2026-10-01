Les trois grandes inconnues du week-end au Japon

Les pilotes MotoGP s'apprêtent à s'aventurer en terrain inconnu pour le Grand Prix du Japon qui se tient cette semaine. Plusieurs facteurs rendent en effet les données historiques largement obsolètes.

Bien que le circuit de Motegi ait figuré au calendrier chaque année depuis 2014 et que Ducati y ait affirmé sa domination ces dernières saisons, une réelle incertitude règne dans le paddock quant à l'issue des courses qui seront disputées ce week-end.

Un nouvel asphalte

La principale raison pour laquelle les pilotes ne savent pas à quoi s'attendre ce week-end, c'est le nouvel asphalte : l'ensemble du circuit a en effet été resurfacé entre fin 2025 et début 2026.

Bien que plusieurs autres championnats aient déjà couru sur le circuit de Motegi ces six derniers mois environ, notamment le championnat d'Asie de course sur circuit et le championnat du Japon de Superbike, les équipes ne disposent pas de beaucoup de données sur ce nouvel asphalte afin de se préparer.

Honda fait exception, grâce à un test privé effecuté à Motegi il y a un peu plus d'un mois. Le constructeur japonais, propriétaire du circuit par l'intermédiaire de sa filiale MobilityLand, a fait rouler à la fois sa moto actuelle de 1000cc et son futur prototype de 850cc sur ce circuit de 4,8 km.

C'est son pilote d'essais Takaaki Nakagami qui était aux manettes. Il n'est sans doute pas surprenant que Honda ait également fait appel au pilote japonais ce week-end en l'inscrivant en tant que wild-card pour le Grand Prix, car son expérience sur place est susceptible de donner à tout le groupe du HRC une longueur d'avance sur la concurrence.

Nakagami a révélé que le resurfaçage avait permis d'éliminer toutes les irrégularités, mais il a également mis en garde les pilotes contre toute attente excessive quant à l'adhérence offerte par la piste.

"Le nouveau revêtement, qui est vraiment bon, est un point positif", a-t-il expliqué. "L'ancien revêtement ne présentait pas de bosses, mais il sera désormais parfaitement plat. L'adhérence n'est pas très bonne, mais les sensations sont un peu différentes, et c'est aussi une bonne chose. Au moins, on dispose d'une base de réglages, ce qui est mieux que rien, et qui a bien fonctionné lors des essais privés."

Une gamme de pneus différente

Le resurfaçage a également eu une conséquence inattendue : Michelin a modifié sa gamme de pneus pour Motegi. Les trois pneus arrière sont tous un cran plus durs que l'année dernière, tandis que le pneu dur présente également une carcasse renforcée similaire à celle utilisée à Spielberg. La manière dont ces nouveaux pneus réagiront sur la nouvelle surface reste une inconnue pour les pilotes.

"On va surtout essayer de comprendre ce nouveau revêtement", a déclaré Álex Márquez, pilote de l'équipe Gresini. "Ici, les nids-de-poule ou les bosses n'ont jamais posé de gros problème. C'était plutôt un problème d'adhérence insuffisante, alors on va voir si le nouveau revêtement apporte une légère amélioration."

"D'autre part, on aura des pneus plus durs à l'arrière. Il va donc falloir que l'on comprenne quelle est la différence et comment s'y adapter."

Photo : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

C'est un autre domaine dans lequel Nakagami et Honda disposent d'un avantage, ayant déjà acquis de l'expérience avec les pneus arrière plus rigides à Motegi.

"Ce qui est positif, c'est que l'allocation de pneus pour ce week-end est légèrement différente de celle de la saison dernière. Donc on a déjà pu effectuer quelques tours pour les tester", a-t-il déclaré.

"On a recueilli des données, que l'on va peut-être pouvoir exploiter. Je ne sais pas dans quelle mesure cela m'a donné un avantage, mais on est prêts à livrer une bonne performance."

Si les trois pneus arrière sont tous plus durs que l'année dernière, la gomme dure renforcée apportée par Michelin est l'option la plus extrême de la gamme. Les pilotes ne voient cependant aucune raison d'utiliser le pneu dur ce week-end, d'autant plus que les gommes tendres et medium sont tout à fait capables de tenir la distance de la course.

"Ce n'est pas une option", a déclaré Jack Miller à propos du composé dur proposé ce week-end. "Si on utilise ce pneu, je fais mes valises et je rentre chez moi. Je suis sarcastique, mais en même temps, pas tant que ça. On va voir ce qu'on arrive à faire ce week-end."

Une météo incertaine

Enfin, c'est la météo qui pourrait jouer un rôle important lors de ce Grand Prix du Japon. Les prévisions annoncent en effet 40% de probabilité de pluie pour dimanche après-midi. Les conditions peuvent néanmoins changer rapidement à Motegi, sachant que le circuit est situé à seulement 70 km à l'ouest de l'océan Pacifique.