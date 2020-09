Un seul cas de COVID-19 confirmé en MotoGP

Le MotoGP a confirmé ce soir le placement à l'isolement d'un membre du paddock, à la suite de deux tests de dépistage du COVID-19 revenus positifs.

Le championnat appuyait son retour, le mois dernier, sur le suivi d'un protocole strict, passant notamment par de fréquents tests réalisés avant la venue sur chaque Grand Prix, puis pendant. Dans une note transmise ce soir à la presse, il est indiqué que "plus de 5500 tests [ont été] effectués sur l'ensemble des membres du paddock avant leur participation aux Grands Prix d'Espagne, d'Andalousie et de République Tchèque".

C'est dans le cadre de ce dépistage qu'une personne a été testée positive au nouveau coronavirus. Il est indiqué que le test revenu positif a été pratiqué en amont du Grand Prix d'Autriche. Il est également précisé que la personne touchée, membre de Dorna Sports, est asymptomatique.

Alors que le résultat du premier test est arrivé ce matin, la personne concernée a été immédiatement placée à l'isolement dans son hôtel, est-il indiqué. Un second test a alors été pratiqué et celui-ci a confirmé le premier résultat. "Ce deuxième test s'est également avéré positif. Par conséquent, ce membre du personnel et tous ses contacts proches resteront isolés", est-il noté. La durée de l'isolement doit être précisée par les autorités sanitaires.

Dans la journée de samedi, cette nouvelle a entraîné le test de chacune des personnes identifiées comme étant les contacts secondaires de ce cas positif. "Chacune d'entre elles a donné un résultat négatif", indique le championnat.