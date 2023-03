Valentino Rossi annonce de grandes attentes pour son équipe

Charger le lecteur audio

Propriétaire du team VR46, Valentino Rossi voit sa formation en capacité de monter en grade cette saison en MotoGP. Après la première année d'un programme à part entière dans la catégorie reine récompensée par une pole position et un podium, l'équipe italienne se tourne vers la campagne 2023 avec l'intention de poursuivre sa progression. Luca Marini, 12e du championnat l'an dernier, et Marco Bezzecchi, Rookie de l'année, disposeront tous les deux de la Ducati GP22, c'est-à-dire de la moto qui a remporté le titre 2022. De quoi viser des résultats plus convaincants encore que les sept entrées dans le top 5 obtenues la saison dernière.

"J'attends beaucoup de cette deuxième année du Mooney VR46 Racing Team", annonce Valentino Rossi auprès du site officiel MotoGP, lui qui reste très attentif aux performances de la formation qu'il a créée. "L'année dernière marquait nos débuts en MotoGP et la saison a été très positive. Toute l'équipe a très bien travaillé et nous avons été très compétitifs lors de nombreuses courses, en bagarre dans le top 5 ou pour le podium. Nous avons deux pilotes qui sont très jeunes et très forts, alors j'espère qu'avec une année d'expérience supplémentaire on pourra être encore plus forts."

Saluant la montée en puissance de son frère Luca Marini, le Docteur lui souhaite à présent plus de réussite : "L'année dernière, il a beaucoup progressé par rapport à sa première saison. Lors de nombreuses courses, il s'est montré très fort, il a eu le rythme pour se battre pour les premières places. Malheureusement, il n'a pas réussi à décrocher de podium, or je pense qu'il le mérite, alors c'est le premier objectif pour cette saison et qu'il essaye d'être encore plus fort que l'année dernière."

"J'attends beaucoup aussi de Bezzecchi", poursuit-il, conscient que le pilote de 24 ans a déjà marqué les esprits durant sa première année. "Pour sa saison de rookie l'année dernière, il a été très fort, très rapide. Il a décroché un podium à Assen et il s'est très, très souvent battu pour le top 5 alors je pense que ça a été une très bonne saison pour un rookie. Je crois qu'avec plus d'expérience, il pourra être plus fort encore cette année. Il faut qu'il essaye de se battre pour la victoire et pour le podium."

VR46 s'est classé huitième parmi les 12 équipes engagées l'an dernier, très proche de formations telles que Gresini ou Suzuki qui ont pu compter sur des victoires pour enrichir leur capital. Autant dire qu'avec le souhait de voir la courbe de résultats s'installer quelques crans plus haut vient l'espoir d'un positionnement plus solide en fin de saison.

"Nous savons que beaucoup d'équipes indépendantes sont très rapides", prévient cependant Pablo Nieto, team manager. "Pramac est actuellement l'équipe à battre. Nous allons faire de notre mieux, je crois que nous obtenons de bons résultats et il faut que nous essayions de progresser à chaque course, mais nous avons confiance de pouvoir faire du très bon travail."

Le fait d'aligner une moto déjà aboutie et dont la qualité n'est plus à prouver est assurément un atout à exploiter aux yeux du responsable espagnol, et ce d'autant plus que l'arrivée des courses sprint le samedi va changer la dynamique du week-end. "Ce qu'il y a de bon, c'est que nous connaissons la moto, c'est celle de 2022", souligne-t-il, "ce qui signifie que le vendredi nous devrons simplement définir les réglages pour la course alors que les autres équipes devront peut-être améliorer leur moto, qui est complètement nouvelle. Nous devons essayer de faire la différence sur ce point."