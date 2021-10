Rossi : Austin, "l'une des courses les plus difficiles de ma carrière"

Valentino Rossi a vu l'arrivée du Grand Prix des Amériques soulagé tant l'épreuve s'est révélée éprouvante physiquement. Le pilote de 42 ans, qui mettra un terme à sa carrière le mois prochain, a eu bien du mal à supporter la chaleur étouffante qui régnait à Austin pour ce Grand Prix décalé de près de six mois cette saison, cela s'ajoutant à une piste usante qui met déjà les corps à rude épreuve dans les conditions habituelles.

"Ça a été une des courses les plus difficiles de ma carrière physiquement, parce que cette piste est très exigeante et il faisait vraiment très chaud. Il y a beaucoup de gros freinages, beaucoup de changements de direction et beaucoup de bosses, et c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile", a expliqué Rossi.

De retour en Europe, il va désormais s'accorder un peu de repos avant de préparer la prochaine manche. Celle-ci s'annonce radicalement différente, puisqu'il s'agira d'une deuxième visite sur son circuit maison de Misano et que ces adieux à son public se dérouleront dans la fraîcheur automnale des bords de l’Adriatique.

"On va se reposer pendant deux ou trois jours, puis il faut qu'on s'entraîne dur pour les dernières courses. [Dimanche], physiquement, c'était vraiment très dur. Les MotoGP modernes sont très exigeantes physiquement et on arrive le dimanche en étant déjà fatigué après les essais du vendredi et du samedi, donc c'est très difficile. Il faut être à 100% et aussi très jeune… Je peux essayer d'être à 100% physiquement, mais pour ce qui est d'être très jeune, malheureusement, c'est très difficile ! [rires] Il va falloir qu'on s'entraîne plus dur."

Parti du fond de la grille après une chute en qualifications, Rossi a bouclé le premier tour du Grand Prix des Amériques en dernière position. Il était l'un des rares à avoir opté pour le pneu arrière medium, ne s'étant pas senti à l'aise avec l'option tendre qui s'imposait pourtant pour la grande majorité des pilotes. Finalement capable de remonter jusqu'à la 15e place pour arracher un point, le pilote Petronas s'est dit satisfait de l'issue de cette course.

"J'ai utilisé le medium parce que pendant les essais je me sentais mieux avec ce pneu et je n'ai pas trop aimé le soft. [Dimanche] matin, j'ai essayé le soft mais j'ai été lent. On a donc décidé de continuer sur cette voie et j'ai été le seul avec Binder à utiliser le medium. C'était le bon choix", a-t-il estimé, pourtant loin de ses performances sur la dernière édition de ce Grand Prix, en 2019, où il s'était battu pour la victoire.

"Au final, j'ai fait une course correcte compte tenu de mon rythme. J'ai pris le pneu arrière medium et, bien que je n'aie pas été particulièrement rapide, j'ai été régulier jusqu'à la fin et j'ai pu faire quelques dépassements et marquer un point. Au final ça va. Le problème, c'est que je n'étais pas assez rapide et compétitif. J'espérais être plus fort, mais mon rythme n'a pas été fantastique. Quoi qu'il en soit, compte tenu de ma vitesse, la course a été plutôt bonne."