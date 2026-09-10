Valentino Rossi va publier son autobiographie
Valentino Rossi promet de se confier sur tous les moments marquants de sa carrière dans une riche autobiographie qui sera publiée au mois de novembre en France.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Cinq ans après avoir mis fin à sa carrière de pilote MotoGP, et alors qu'il la poursuit sur quatre roues dans différentes catégories de GT, Valentino Rossi va se livrer dans une riche autobiographie.
Intitulé "Valentino Rossi - Mon histoire" ("La Mia Storia" dans la version italienne), le livre promet de raconter toute la carrière de l'Italien, des moments les plus beaux aux plus douloureux.
Rossi a été accompagné par le journaliste italien Giorgio Terruzzi pour cet ouvrage fleuve, dont l'édition française fera 528 pages. Le nonuple champion du monde promet de revenir sur les rivalités qui ont défini sa carrière. Les pages consacrées à Marc Márquez, avec qui il entretient régulièrement son inimitié par médias interposés, seront particulièrement scrutées.
"Valentino revit et analyse comme jamais auparavant une vie à cent à l'heure, les raisons intimes qui le lient depuis toujours à un groupe d'amis fidèles ; la genèse des gags et des farces qui ont révolutionné l'image de la moto sur les circuits du monde entier, ses manies persistantes", annonce Rizzoli, l'éditeur italien de l'ouvrage. "Des superstitions acharnées et hilarantes ; les raisons d'un style qui lui est propre, d'un look de course atypique et unique."
"Et surtout, les grandes rivalités – de Max Biaggi à Sete Gibernau, de Casey Stoner à Jorge Lorenzo, jusqu'à la saison controversée de 2015 avec Marc Márquez ; les dépassements inoubliables, le projet en Formule 1 avec Ferrari, les moments les plus difficiles. Les défaites et les crises, les fractures douloureuses et les erreurs, son rapport au courage et à la peur, les coulisses qui ont conduit au différend avec le fisc italien."
"Et encore, les rencontres amusantes et divertissantes avec des personnalités célèbres, des amis artistes, des stars vues de très près, les nuits à Ibiza, les amours et les écueils que l'amour comporte."
Rizzoli a annoncé avoir vendu les droits de l'autobiographie de Rossi dans plus de 50 pays. En France, le livre sera édité par Marabout et sera proposé le 12 novembre, deux jours après sa sortie italienne, au tarif de 22,90€.
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