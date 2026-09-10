Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Yuki Tsunoda réagit aux propos de Max Verstappen sur les F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Yuki Tsunoda réagit aux propos de Max Verstappen sur les F1 2026

Quartararo calme le jeu avec Yamaha : "On a dit des choses qu'on ne devait pas dire"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Quartararo calme le jeu avec Yamaha : "On a dit des choses qu'on ne devait pas dire"

Gasly découvre le Madring : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain"

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Gasly découvre le Madring : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain"

Pourquoi le Madring sera un défi pour les F1... et les moteurs

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Pourquoi le Madring sera un défi pour les F1... et les moteurs

Bagnaia : "Si nous avions quatre GP24, nous serions aux quatre premières places"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Bagnaia : "Si nous avions quatre GP24, nous serions aux quatre premières places"

McLaren n'utilisera pas son aileron "Macarena" au Grand Prix d'Espagne

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
McLaren n'utilisera pas son aileron "Macarena" au Grand Prix d'Espagne

Valentino Rossi va publier son autobiographie

MotoGP
MotoGP
Valentino Rossi va publier son autobiographie

Audi va bien faire appel de la décision sur Tsunoda à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Audi va bien faire appel de la décision sur Tsunoda à Monza
MotoGP

Valentino Rossi va publier son autobiographie

Valentino Rossi promet de se confier sur tous les moments marquants de sa carrière dans une riche autobiographie qui sera publiée au mois de novembre en France.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Valentino Rossi fête la victoire de Fabio Di Giannantonio, VR46

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Cinq ans après avoir mis fin à sa carrière de pilote MotoGP, et alors qu'il la poursuit sur quatre roues dans différentes catégories de GT, Valentino Rossi va se livrer dans une riche autobiographie.

Intitulé "Valentino Rossi - Mon histoire" ("La Mia Storia" dans la version italienne), le livre promet de raconter toute la carrière de l'Italien, des moments les plus beaux aux plus douloureux.

Rossi a été accompagné par le journaliste italien Giorgio Terruzzi pour cet ouvrage fleuve, dont l'édition française fera 528 pages. Le nonuple champion du monde promet de revenir sur les rivalités qui ont défini sa carrière. Les pages consacrées à Marc Márquez, avec qui il entretient régulièrement son inimitié par médias interposés, seront particulièrement scrutées.

"Valentino revit et analyse comme jamais auparavant une vie à cent à l'heure, les raisons intimes qui le lient depuis toujours à un groupe d'amis fidèles ; la genèse des gags et des farces qui ont révolutionné l'image de la moto sur les circuits du monde entier, ses manies persistantes", annonce Rizzoli, l'éditeur italien de l'ouvrage. "Des superstitions acharnées et hilarantes ; les raisons d'un style qui lui est propre, d'un look de course atypique et unique."

 

"Et surtout, les grandes rivalités – de Max Biaggi à Sete Gibernau, de Casey Stoner à Jorge Lorenzo, jusqu'à la saison controversée de 2015 avec Marc Márquez ; les dépassements inoubliables, le projet en Formule 1 avec Ferrari, les moments les plus difficiles. Les défaites et les crises, les fractures douloureuses et les erreurs, son rapport au courage et à la peur, les coulisses qui ont conduit au différend avec le fisc italien."

"Et encore, les rencontres amusantes et divertissantes avec des personnalités célèbres, des amis artistes, des stars vues de très près, les nuits à Ibiza, les amours et les écueils que l'amour comporte."

Rizzoli a annoncé avoir vendu les droits de l'autobiographie de Rossi dans plus de 50 pays. En France, le livre sera édité par Marabout et sera proposé le 12 novembre, deux jours après sa sortie italienne, au tarif de 22,90€.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Álex Rins abandonne la compétition en moto

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Quartararo calme le jeu avec Yamaha : "On a dit des choses qu'on ne devait pas dire"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Quartararo calme le jeu avec Yamaha : "On a dit des choses qu'on ne devait pas dire"

Álex Rins abandonne la compétition en moto

MotoGP
MotoGP
Álex Rins abandonne la compétition en moto

Di Giannantonio impatient de retrouver Marini, "bien plus précis" que lui

MotoGP
MotoGP
Di Giannantonio impatient de retrouver Marini, "bien plus précis" que lui
Plus de
Valentino Rossi

Valentino Rossi reporte ses projets sur le Nürburgring

Endurance
Endurance
Valentino Rossi reporte ses projets sur le Nürburgring

Le casque plein d'humour de Kimi Antonelli à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Le casque plein d'humour de Kimi Antonelli à Monza

L'effet Verstappen motive Valentino Rossi à envisager les 24H du Nürburgring

IGTC
IGTC
24 Heures du Nürburgring
L'effet Verstappen motive Valentino Rossi à envisager les 24H du Nürburgring

Dernières actus

Yuki Tsunoda réagit aux propos de Max Verstappen sur les F1 2026

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Espagne
Yuki Tsunoda réagit aux propos de Max Verstappen sur les F1 2026

Quartararo calme le jeu avec Yamaha : "On a dit des choses qu'on ne devait pas dire"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
Quartararo calme le jeu avec Yamaha : "On a dit des choses qu'on ne devait pas dire"

Gasly découvre le Madring : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain"

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Gasly découvre le Madring : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain"

Pourquoi le Madring sera un défi pour les F1... et les moteurs

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Espagne
Pourquoi le Madring sera un défi pour les F1... et les moteurs