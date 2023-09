Valentino Rossi a reçu les clés de la ville de Tavullia

Le village de Tavullia, indissociable de Valentino Rossi, a célébré son idole ce jeudi. Afin de le remercier pour ce qu'il a apporté à la commune où il a passé son enfance, le nonuple champion du monde s'est vu remettre les clés de la ville, dans une grande fête qui a duré toute la journée.

Initialement prévue au mois de mai, la cérémonie a été repoussée à ce jeudi en raison des inondations qui ont touché le centre de l'Italie au printemps. Le village de Tavullia se trouve dans la région des Marches, à une quinzaine de kilomètres du circuit de Misano, lui-même situé en Émilie-Romagne, et qui est le théâtre du Grand Prix de Saint-Marin ce week-end.

"Je suis très heureux, merci", s'est réjouit Rossi. "Je me demandais vraiment à quoi servait cette clé ! Maintenant, je peux ouvrir et fermer la ville, donc si vous voulez entrer, il faudra me le demander ! Merci à mes supporters qui m'ont soutenu dans le monde entier tout au long de ma carrière. C'était génial de visiter des circuits très loin autour du monde et de recevoir tout ce soutien, sans parler de Misano et du Mugello. C'était une émotion folle de recevoir un tel soutien."

Valentino Rossi a reçu les clés de Tavullia, accompagné des pilotes de son Academy

Tavullia a vécu au rythme de la carrière de Valentino Rossi depuis plus de 20 ans. On y trouve aujourd'hui la boutique de VR46 et plusieurs murs ont été peints pour célébrer la carrière du pilote italien, qui a également implanté son Ranch et son Academy dans le village.

"Tavullia est fière d'avoir un citoyen comme toi, tu nous as fait connaître dans le monde entier", a déclaré Francesca Paolucci, la maire de Tavullia devant plusieurs figures qui ont marqué la vie de Rossi, comme son père Graziano, le dessinateur de ses casques Aldo Drudi et naturellement Uccio Salucci, son grand ami devenu directeur de l'équipe VR46, ainsi que les pilotes de l'Academy présents en Championnat du monde. Carmelo Ezpeleta, promoteur du MotoGP, et Jorge Viegas, président de la FIM, avaient également fait le déplacement.

Avec Lorenza D'Adderio