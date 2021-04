Rossi commence à s'inquiéter après une nouvelle contre-performance

Valentino Rossi a admis une certaine inquiétude, alors qu'il continue à afficher des performances notablement plus faibles que celles des autres pilotes dotés de la même version de la Yamaha que lui.

Les deux premiers Grands Prix du championnat ont été remportés tour à tour par Maverick Viñales et Fabio Quartararo. Le Français n'a par ailleurs jamais quitté le top 5 en qualifications et vient de décrocher sa première pole position de la saison. À l'inverse, Rossi a obtenu lors du Grand Prix de Doha la plus faible qualification de sa carrière, et il doit à nouveau se contenter d'un maigre résultat aujourd'hui, au Portugal, avec la 17e place sur la grille de départ, à 1"1 du poleman.

Si Portimão était un rendez-vous craint pour Yamaha en ce début d'année après une édition 2020 compliquée, force est de constater que Quartararo, au moins, parvient à y rester aussi compétitif qu'il l'a été à Losail. Viñales, dont les deux meilleurs tours ont été annulés aujourd'hui en qualifs, a produit une performance plus inconstante que celle de son coéquipier depuis le début du week-end, mais avec tout de même un quatrième temps prometteur en EL4 après avoir dominé vendredi les EL1.

Ce troisième Grand Prix ne permet donc pas encore au pilote au numéro 46 de donner l'impulsion espérée à la courbe de ses performances. Or, à l'approche de l'échéance qu'il s'est lui-même fixée pour réfléchir à la suite à donner à sa carrière − aux alentours de la sixième ou septième course − et alors que son contrat 2020 parait contenir par ailleurs une clause liée aux résultats, le temps semble jouer contre lui.

Juge-t-il la situation actuelle inquiétante ? "Les deux motos de l'équipe officielle, avec Quartararo et Viñales, sont plus fortes que moi, elles sont plus rapides. Alors, oui, je suis inquiet, surtout parce que je m'attendais à être plus compétitif, et je veux essayer de l'être. Mais la seule solution, c'est de continuer travailler et d'essayer, petit à petit, de progresser un peu", répond-il.

"On est assez inquiets parce qu'ici aussi on souffre et j'ai du mal. C'est une piste très difficile et on cherche à tout faire, que ce soit sur les réglages de la moto en travaillant pour essayer de faire un peu mieux, ou bien sur les trajectoires et mon style de pilotage où l'on essaye de faire des choses un peu différentes. Pour le moment, on n'est pas aussi rapides qu'on le voudrait et demain ce sera difficile. Mais on verra. J'ai l'impression d'être un peu plus compétitif qu'au Qatar. Demain j'espère trouver un peu plus de grip et être un peu plus rapide."

"Le résultat est assez mauvais, je vais partir de la 17e place. Aujourd'hui, on a travaillé et on a progressé, y compris sur le rythme, mais ça n'a pas été suffisant. J'ai encore des problèmes, notamment à l'accélération, où je manque de grip. À la fin des EL4, j'ai fait des tours seul et j'ai été assez régulier, mais mon rythme n'est malgré tout pas génial, alors ce sera difficile", pressent-il en vue de la course, se jugeant en proie à trop de glissades sur l'angle et aussi en difficulté dans les freinages.

"Franchement, ce sera très difficile de fortement progresser", admet-il. "Mais chaque piste est différente. Par rapport à la deuxième course au Qatar, je suis un peu mieux, mais je ne suis malgré tout pas dans le groupe de tête. Je suis un peu plus rapide que l'année dernière pendant les essais, mais ce n'est pas suffisant pour me battre pour les bonnes positions. Donc il est certain que demain ce sera difficile en partant derrière, et mon rythme n'est pas génial. Mais on peut essayer quelque chose d'autre au warm-up, et on espère être un peu plus rapides demain."

Malgré le bilan très décevant de ce tout début de championnat, Valentino Rossi semble réussir à garder la maîtrise de ses nerfs et préfère avancer de jour en jour avec mesure et discernement. "Je suis vraiment désolé, naturellement, mais au cours de ma longue carrière j'ai compris que ça ne sert pas à grand-chose de stresser et de s'énerver. Il faut essayer de faire le maximum, de rester concentré et de travailler sur tout ce qui est possible. Évidemment, on voudrait essayer d'être plus rapides, de se battre pour de meilleures positions, mais jusqu'ici on n'y est pas arrivé."

