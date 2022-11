Valentino Rossi a envisagé de ne pas venir à sa dernière course

Charger le lecteur audio

Valentino Rossi n'a certainement pas ménagé ses efforts pour briller en MotoGP, lui qui a prolongé sa carrière jusqu'à ses 42 ans avant de finalement ranger les gants de cuir à l'issue de sa 26e saison en Grand Prix. Un an après avoir fait ses adieux au championnat dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie, c'est pour applaudir le sacre de son poulain Pecco Bagnaia qu'il a réinstallé son motorhome dans l'enceinte du circuit Ricardo Tormo, à Valence, mais désormais bien plus détaché qu'il a pu l'être.

"C'est sympa de revenir, d'autant que Valence est une piste très importante pour tous les pilotes moto, pour de nombreuses raisons", savourait-il lors de ce dernier Grand Prix de la saison, en accordant l'une de ses très rares interviews à Sky Sport en Italie. Pas question pour lui de monopoliser la parole médiatique pendant ce week-end si particulier, où l'un de ses compatriotes allait enfin lui succéder au palmarès, 13 ans après son dernier sacre, mais le #46 n'a malgré tout pas pu éviter de plonger dans ses souvenirs, et notamment celui de sa dernière course.

"L'année dernière, ça avait été sympa. C'était un week-end qui me terrorisait parce que c'était mon dernier en tant que pilote", a-t-il ainsi avoué, révélant même qu'il avait bien failli faire faux bond à tout le monde. "J'ai toujours été terrorisé de ce qui pouvait se passer, j'ai même toujours pensé ne pas venir, disparaître le mardi ou le mercredi. Mais ça a été beau, je me suis amusé et j'avais même été compétitif."

Auteur en effet d'une dernière course honorable alors que ses ultimes saisons l'ont éloigné des performances auxquelles il prétendait, Valentino Rossi s'était offert une dixième place et surtout une belle fête au terme d'un week-end qui avait été rythmé par une foultitude d'hommages lui étant rendus.

Un an plus tard, il assure que le MotoGP ne lui manque pas vraiment, surtout au vu de l'intensité désormais prise par le calendrier : "D'un côté non, parce que ma carrière a été très longue, j'ai essayé jusqu'au bout. J'ai peut-être arrêté un peu tard, mais je m'en fiche. Il y a des moments où ça me manque, c'est normal, mais le fait de courir en auto m'aide aussi beaucoup et c'est bien de retrouver les mêmes sensations."

"Et puis j'avais besoin d'avoir plus de temps libre, de faire dix ou 12 courses par an et non 23. Aujourd'hui, être pilote MotoGP c'est quelque chose qui vous accapare totalement parce que ça implique l'ensemble de l'année. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Je me souviens qu'avant, entre la dernière course [d'une saison] et la première [de la saison suivante] des mois passaient, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui c'est dur."

S'il n'enfourche plus les bolides de la catégorie, Rossi garde bien évidemment un lien très étroit avec le MotoGP où évoluent les pilotes de son Academy et son équipe. Et en tant que patron, il s'est félicité de cette campagne de VR46 : "On est très contents de la manière dont ça s'est passé pour l'équipe, parce que c'était la première année. Marini et Bezzecchi ont tous les deux fait de très belles courses. Le team aussi a été bon, on a toujours été très compétitifs."

Quant au sacre de son successeur parmi les champions italiens, il l'a salué comme il se doit : "Il était temps qu'un Italien gagne à nouveau le titre, énormément de temps a passé. Le fait que ce soit Pecco qui y soit arrivé, c'est quelque chose de spécial pour nous."

Lire aussi : Pecco Bagnaia, champion du monde sur tapis rouge

Valentino Rossi était parmi les premiers à féliciter Pecco Bagnaia après son titre