Valentino Rossi espère continuer en 2021

Le contrat de Rossi avec l'équipe officielle Yamaha arrive à expiration fin 2020. Il y a quelques mois, la marque japonaise a annoncé le recrutement de Fabio Quartararo, qui rejoindra donc Maverick Viñales en lieu et place de Rossi, jusqu'en 2022 au moins. Le Docteur se trouvait donc face à un dilemme, mettre fin à sa carrière à 41 ans ou poursuivre avec une nouvelle équipe, probablement Petronas Yamaha.

Dès l'annonce, Yamaha a confirmé que si Valentino Rossi souhaitait poursuivre sa carrière, la marque d'Iwata lui fournirait un matériel d'usine. Le numéro 46, de son côté, a tempéré en déclarant qu'il devait effectuer quelques courses avant de prendre sa décision, afin de voir s'il est toujours en mesure de remplir les objectifs qu'il se fixe en piste.

Via les réseaux sociaux de Yamaha, Rossi a fait un pas vers un prolongement de son bail en MotoGP. La situation actuelle causée par la pandémie de COVID-19 empêche la tenue des Grands Prix pour le moment. Il est possible que la saison ne se dispute pas, et si jamais elle se dispute tout de même, il paraît improbable qu'elle comporte plus de dix courses. Des conditions qui font que pour Valentino Rossi, ce ne serait pas le bon moment pour une retraite.

"Disputer seulement six ou huit Grands Prix ne serait pas la meilleure manière de terminer ma carrière", explique-t-il. "Il est même possible que nous ne puissions pas courir. Il serait plus juste de faire une nouvelle saison et de prendre ma retraite fin 2021. J'espère pouvoir courir l'année prochaine. Ma première idée a toujours été de continuer à courir, mais il fallait déjà que je voie mon niveau de compétitivité."

"Dans la deuxième moitié de l'année dernière j'ai beaucoup souffert et j'ai été trop souvent lent, sans pouvoir me battre pour une place dans le top 5. Dans ma tête je voulais faire cinq ou six courses et voir si l'arrivée du nouveau chef mécano et les changements dans l'équipe pouvaient fonctionner. Le problème est que nous ne courrons pas à cause du virus. Je suppose donc que je devrai choisir avant de courir. Dans le meilleur des cas, le Mondial ne démarrerait pas avant août ou septembre, et je dois d'abord prendre la décision. J'aimerais continuer."

