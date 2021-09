Rossi heureux que Dovizioso soit son dernier coéquipier

Les coéquipiers s'enchaînent aux côtés de Valentino Rossi cette saison. L'Italien a débuté l'année avec son compatriote Franco Morbidelli, membre de son Academy, mais le vice-Champion 2020 n'a plus été vu en course depuis le GP d'Allemagne en raison de son opération du genou. Son retour, prévu pour le premier des deux rendez-vous de Misano, se fera dans l'équipe Yamaha officielle.

Dans les quatre dernières courses, Rossi a vu plusieurs pilotes se succéder sur la seconde M1 du team Petronas : Garrett Gerloff, Cal Crutchlow puis Jake Dixon, qui sera encore aligné au GP d'Aragón. Dès la manche suivante, c'est toutefois Andrea Dovizioso qui est attendu sur la Yamaha aux couleurs de Petronas pour faire son grand retour en MotoGP. Une nouvelle qui réjouit le #46.

"Je suis heureux d'avoir Dovi [comme coéquipier] parce qu'il a beaucoup d'expérience, il est très rapide et nous avons une bonne relation", a déclaré Rossi. "On s'est toujours battus depuis 2008 et je suis très heureux qu'il revienne. Et je pense qu'il peut apporter quelque chose à Yamaha pour améliorer la moto. Je suis très heureux qu'on soit coéquipiers."

Cal Crutchlow, qui sera encore aligné dans le team Yamaha factory en Aragón avant de reprendre son rôle de pilote d'essais, espère quant à lui qu'Andrea Dovizioso pourra mener un travail utile pour la marque. Il s'attend néanmoins à une période d'adaptation pour le triple vice-Champion du monde, qui va découvrir une machine très différente de la Ducati qu'il a pilotée durant huit saisons et de l'Aprilia avec laquelle il a participé à plusieurs tests cette année, ces deux motos étant équipées d'un V4 alors que la M1 est propulsée par un quatre cylindres en ligne.

"Je ne sais pas ce qu'il peut apporter à Yamaha", a reconnu celui qui a été le coéquipier de Dovizioso chez Tech3 en 2012 puis chez Ducati en 2014. "Je pense que ce sera très différent de ce à quoi il est habitué. Il était habitué à avoir beaucoup de puissance en ligne droite. Dovi est un excellent pilote, quelqu'un de bien et je pense qu'il sera très bon, j'espère que ce sera le cas. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura des tests en commun l'an prochain. Nous ne travaillons pas de la même façon, nous sommes des pilotes très différents mais on comprend bien ce qui marche ou pas. Je pense qu'il sera bon et j'espère qu'il s'en sortira."

"Mais je pense qu'il va sentir une grosse, grosse différence par rapport à ce qu'il connaissait. Il a piloté la Ducati très longtemps et il n'aura pas le même avantage ici. On connaît l'avantage qu'il avait sur cette moto et ce n'est clairement pas le même ici, donc ça ne sera pas facile. On verra comment ça se passera. Je vais travailler avec lui et les autres pilotes Yamaha, et nous essaierons de comprendre la situation."

Pecco Bagnaia a été l'un des principaux bénéficiaires de la mésentente entre Andrea Dovizioso et les patrons de Ducati la saison passée, puisque c'est ce qui lui a ouvert les portes de l'équipe officielle. Lui aussi se réjouit néanmoins de bientôt revoir son compatriote au départ des Grands Prix. "Je pense que s'il a la motivation de revenir, nous sommes toujours heureux d'avoir un pilote italien de plus courant à nos côtés", a souligné le natif de Turin. "Il peut faire de bonnes choses."

Avec Angus Martin