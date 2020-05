Rossi a pris le guidon d'une Superbike à Misano

Valentino Rossi a roulé sur asphalte pour la première fois depuis que la crise du coronavirus a mis les compétitions de sports mécaniques à l'arrêt. Le pilote italien a profité ce week-end de l'ouverture du circuit Marco Simoncelli à Misano pour enfourcher une Yamaha YZF-R1 similaire au modèle qu'engage le constructeur japonais en World Superbike.

C'est la deuxième fois en deux semaines que la piste de Misano ouvre ainsi ses portes aux pilotes qui le souhaitent, mais Rossi ne s'était pas présenté lors de la première séance, à laquelle avaient participé Michele Pirro, Lorenzo Savadori ainsi que plusieurs pilotes de Moto2, Moto3 et MotoE.

Comme bon nombre de pilotes domiciliés en Italie, Rossi a repris l'entraînement il y a quinze jours mais s'était contenté jusque-là de rouler en motocross. Ce retour au contact du bitume marque ainsi la fin d'une longue attente de près de trois mois, alors que les pilotes de MotoGP rongent leur frein depuis la fin des essais hivernaux et l'annulation du Grand Prix du Qatar qui est intervenue au moment où la pandémie de COVID-19 a commencé à frapper.

Lors des tours de roue qu'il a effectués sur le tracé italien, le Docteur arborait le casque spécial qu'il avait utilisé sur cette même piste la saison dernière à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin. Celui-ci présente un design insolite, aux forts accents culinaires !

Peu à peu, les pilotes du plateau MotoGP reprennent ces derniers jours contact avec l'asphalte en s'adaptant aux possibilités en fonction du lieu où ils se trouvent et des déplacements autorisés. Récemment, plusieurs d'entre eux avaient déjà pu le faire en Andorre. C'est le cas de Joan Mir, Pol Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat et Iker Lecuona. Le pilote Suzuki Álex Rins a fait coup double en roulant à la fois en Andorre et sur le circuit de Barcelona-Catalunya jeudi dernier.

D'autres continuent pour le moment de se contenter d'un entraînement sur terre, notamment les frères Marc et Álex Márquez, qui ont repris le guidon d'une moto cette semaine sur le circuit espagnol El Bosquet, à Ponts.