Valentino Rossi : "Le MotoGP a retrouvé le niveau de popularité d'avant mon arrivée"

Bien qu'il ait quitté la compétition moto depuis 2021, Valentino Rossi génère plus d'excitation lorsqu'il se rend dans le paddock MotoGP que la grande majorité des pilotes actuels. Le nonuple Champion du monde était à Jerez le week-end dernier, circuit sur lequel il s'est imposé neuf fois au cours de sa carrière dans les différentes catégories.

En marge de ce Grand Prix, il a été annoncé comme ambassadeur Yamaha, la marque qui a accompagné quatre de ses titres. Puis il a assisté dimanche à la victoire de Pecco Bagnaia, l'un des élèves de la VR46 Riders Academy, repassé en tête du championnat devant un autre membre du groupe VR46, Marco Bezzecchi.

Samedi, avant la course sprint, Valentino Rossi a accordé une interview exclusive à Motorport.com, l'occasion de discuter du championnat qui a fait de lui une légende.

En quoi le fait de devenir père a-t-il changé ta vie ? Cela t'a-t-il aidé à te connaître un peu mieux ?

Être père est une belle expérience. Évidemment, ça vous change la vie, surtout les rythmes et certaines habitudes, spécialement le matin parce qu'il faut se lever tôt. J'ai attendu longtemps avant de me décider à franchir le pas parce que je pensais qu'il serait très difficile de combiner la paternité avec les exigences du métier de pilote. Aujourd'hui, je pense que j'aurais pu le faire plus tôt. C'est une joie de voir Giulietta grandir.

Est-ce que cela a fait naître chez toi des doutes ou des craintes ?

Non, pas encore, mais j'imagine qu'au fur et à mesure que Giulietta va grandir, les choses vont se compliquer.

En 2004, tu as quitté Honda pour Yamaha, et tu as ainsi montré que dans l'équation que forment le pilote et la moto, la composante humaine prévalait sur la mécanique. Es-tu toujours du même avis ?

Les choses ont beaucoup changé depuis, 20 ans ont passé. Il est vrai que la moto compte beaucoup, mais s'il y a une chose que le championnat a bien réussi, c'est que les performances entre une moto et l'autre sont très similaires. Il y a dix pilotes qui peuvent viser la victoire.

Quelle est la différence dans la sensation que l'on a quand on met un casque de moto ou un casque de pilote auto ?

C'est très similaire, mais la peur est bien moindre quand on monte dans la voiture. Vous êtes tenu par des ceintures de sécurité et entouré par les arceaux de sécurité. Sur une moto, en revanche, la décharge d'adrénaline est plus importante.

Est-il possible de ressentir des émotions à l'intérieur d'une voiture quand on a couru en MotoGP ?

Oui, j'ai toujours voulu courir en auto, parce que j'ai été un grand fan toute ma vie. Conduire une voiture de course me procure beaucoup de satisfaction. Et puis, celles que je conduis sont compétitives, elles vont très vite. Je dirais que les sensations qu'elles me procurent sont presque les mêmes que celles d'une MotoGP.

Valentino Rossi et Uccio Salucci, son bras droit devenu directeur du team VR46

Quelle influence as-tu eu dans le bon début de saison du Mooney VR46 Racing Team ?

Je suis très heureux du travail accompli, je suis très fier. Nous avons commencé par le Moto3 et le Moto2, mais quand vous arrivez en MotoGP, cela devient beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de gens qui travaillent sur le projet. Mais nous avons réussi, Uccio a été très bon. Petit à petit, on s'est créé un cercle de personnes de confiance dans le paddock, celles avec lesquelles nous avons toujours été en phase, et nous avons réussi à mettre sur pied une équipe qui était vraiment VR46, qui l'était par essence. Les résultats de cette année ont été surprenants et ils montrent que le travail a été bien fait.

Nous avons récemment parlé à Uccio et il était très préoccupé par la situation de Franco Morbidelli. Comment vois-tu les choses ?

Les quatre ou cinq prochaines courses sont une période très importante pour Franco, car il va devoir essayer de démontrer qu'il peut rester dans l'équipe officielle Yamaha. La Yamaha est une moto qui a des problèmes, mais il doit essayer d'être, au minimum, aussi rapide que Quartararo.

Le championnat traverse une période de baisse d'audience. Que faut-il faire pour retrouver le public qui a été perdu ?

Il s'est passé quelque chose d'un peu spécial avec moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivaient pas les motos et qui sont devenus fans, à la fois en Italie et dans le reste du monde. Maintenant, disons que le niveau de popularité du championnat est revenu à la normale, au stade où il était avant mon arrivée. On cherche des formules, comme les sprints, pour attirer plus de monde, mais sur le plan sportif, je pense que le championnat fonctionne. C'est excitant de regarder les courses MotoGP, que ce soit depuis les tribunes ou à la télévision.

Mais la Formule 1 s'est beaucoup développée en tant qu'événement, au-delà de ce qui se passe sur la piste. Penses-tu que ce soit la voie à suivre pour le MotoGP aussi ?

La Formule 1 a suivi une ligne très américaine, quelque chose de similaire à la NBA, très axé sur le spectacle. Ces dernières années, la popularité qu'elle a acquise est incroyable, c'est un produit de très haut niveau que tout le monde veut consommer. Je pense que le MotoGP peut y arriver aussi, mais je ne sais pas comment. En tout cas, le potentiel est là.

Nous avons un contrat jusqu'à la fin de l'année prochaine, donc en 2024 nous courrons avec Ducati. Valentino Rossi

Que doit faire Yamaha pour convaincre VR46 d'utiliser ses motos ?

Nous avons un contrat jusqu'à la fin de l'année prochaine, donc en 2024 nous courrons avec Ducati. Moi, j'aimerais que VR46 coure avec Yamaha, parce que je suis un pilote de la marque, donc cela aurait totalement du sens. Le problème est que Yamaha doit trouver un moyen d'améliorer la M1. Nous voulons être au départ des courses en pensant que nous pouvons avoir pour objectif de gagner ou de nous battre pour le podium et, pour le moment, la situation technique de Yamaha est compliquée. Ils ont le potentiel pour s'améliorer, et il y a encore un peu de temps avant que nous prenions une décision [pour 2025]. Mais Ducati, depuis l'arrivée de Dall'Igna, a vraiment progressé et élevé le niveau technique. Les autres sont devenus des poursuivants.

Penses-tu que ce changement est technique ou philosophique ? Je fais référence à la relation avec ses équipes satellites.

Je pense que oui, il y a eu une réflexion de Ducati, mais aussi un énorme investissement financier. Les marques japonaises ont dépensé moins.

Quel est ton prochain défi ?

Je veux participer aux 24 Heures du Mans. Pour l'instant, je pilote des GT, mais il y aurait aussi la possibilité d'y courir avec une Hypercar. J'aimerais également participer aux 24 Heures de Spa, comme je l'ai fait l'année dernière. Puis les 24 Heures du Nürburgring, sur le long circuit. Essayer d'être rapide en auto, voilà ce que je veux.

Valentino Rossi court en GT3 avec BMW et espère un jour accéder aux 24 Heures du Mans en LMDh