Valentino Rossi nommé Légende du MotoGP

Au soir de son dernier Grand Prix, Valentino Rossi a été nommé Légende du MotoGP. L'annonce en a été faite durant le gala qui clôt traditionnellement le championnat après le Grand Prix de Valence et qui récompense les pilotes, constructeurs et équipes ayant brillé dans chacune des catégories des Grands Prix.

Tandis que Fabio Quartararo, notamment, a été honoré pour son premier titre de Champion du monde lors de cette soirée de fête, la discipline n'a pas omis de saluer la carrière de Rossi, qui a mis un terme aujourd'hui à 26 ans de carrière dans le championnat. Le pilote au mythique numéro 46 a décroché une dixième place, cet après-midi sur le circuit Ricardo Tormo, enrichissant par quelques derniers points un palmarès parmi les plus riches de l'Histoire.

Depuis son arrivée sur la scène internationale à 17 ans, jusqu'à sa retraite à 42 ans, Valentino Rossi aura su imposer une longévité hors normes, lui qui affiche la plus grande amplitude jamais observée entre sa première et sa dernière victoire, ayant pu gagner sur plus de 20 ans en Grand Prix, et 16 ans rien que dans la catégorie reine.

Son palmarès est aussi l'un des plus impressionnants, avec neuf titres qui le placent derrière Giacomo Agostini et Ángel Nieto, et 115 victoires qui ne sont également battues que par celles de l'illustre Ago. Dans la catégorie reine, c'est lui qui détient le record du plus grand nombre de victoires. En termes de podiums, personne n'a jamais fait mieux, que ce soit en 500cc/MotoGP (199) et toutes catégories confondues (235). Il compte également 65 pole positions.

Au départ de 432 courses, il a participé à 44% des Grands Prix depuis la création du Championnat du monde, en 1949, et a réussi à triompher avec trois marques (Aprilia, Honda et Yamaha), dans quatre catégories : en 125cc (en 1997), 250cc (en 1999), 500cc (en 2001) et MotoGP (de 2002 à 2005, puis en 2008 et 2009).

Star incontestée de la discipline depuis un quart de siècle, Valentino Rossi tire sa révérence en laissant derrière lui un championnat à l'aura bien différente de celle de ses débuts, mais aussi en ayant pris le soin de former de jeunes pilotes, qu'il encadre au sein de la VR46 Riders Academy. Ayant toujours affirmé qu'il refuserait que son numéro 46 soit retiré des Grands Prix, il a reçu tout au long de son dernier week-end de course les honneurs les plus variés, sa nomination officielle en tant que Légende du MotoGP venant compléter les hommages rendus par un championnat qui lui doit tant.

"Tout ce que je peux dire à Vale, c'est un grand merci", a déclaré Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, en remettant à Valentino Rossi la médaille représentant ce nouveau statut. "Cela a été extraordinaire, et ce dès 1997 lorsque nous avons découvert en Malaisie un jeune garçon qui réalisait des courses fantastiques mais qui était très spécial à bien des égards. Depuis ce moment, tout ce que nous avons réalisé ensemble, avec toutes les personnes qui travaillent en MotoGP, a été formidable. Avant toute chose, Valentino a été un pilote incroyable. Pas plus tard qu'hier, alors que tout le monde parlait de ses 42 ans, il n'était qu'à huit dixièmes du meilleur temps. C'est incroyable. Mais il y a aussi sa personnalité, l'aide qu'il nous a apportée lorsque nous avons créé la Commission de sécurité a été quelque chose de très spécial. La seule chose que je puisse dire, c'est donc Grazie, Valentino !"

Le Hall of Fame du MotoGP compte à ce jour plus d'une trentaine de champions, que vient rejoindre Valentino Rossi. S'y trouvent notamment ses anciens rivaux Casey Stoner, Nicky Hayden, Dani Pedrosa, ou encore Jorge Lorenzo et Max Biaggi dont l'intronisation a été retardée par la pandémie de COVID-19.