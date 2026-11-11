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Valentino Rossi dans sa nouvelle autobiographie : "2015 fait toujours mal, Marc Márquez voulait me faire perdre"

Dans sa nouvelle autobiographie, La Mia Storia, Rossi revient sur les moments marquants de sa carrière, notamment son conflit avec Marc Márquez.

Rubén Carballo Rosa

Mis à jour: 11 nov. 2026, 09:17

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Valentino Rossi est revenu sur son conflit avec Marc Márquez en 2015 dans sa nouvelle autobiographie, affirmant que l'Espagnol s'était immiscé dans sa lutte pour le titre MotoGP face à Jorge Lorenzo.

Le nonuple champion du monde avait déjà publié un livre sur sa carrière alors qu'il était encore au sommet de son art. Mais un nouvel ouvrage, La Mia Storia, paraîtra le 10 novembre et proposera un regard renouvelé sur les moments marquants d'une carrière légendaire, souvent controversée.

Même 11 ans après, les événements du Grand Prix de Malaisie 2015 restent un épisode déterminant dans la vie de l'Italien. Rossi se battait alors avec Lorenzo pour ce qui aurait été son 10e titre mondial. À Sepang, il avait accusé Márquez, avec qui il avait déjà été impliqué dans plusieurs incidents litigieux en Argentine et à Assen cette année-là, de conspirer pour permettre à un pilote espagnol de remporter le championnat MotoGP.

Márquez avait répondu par une bataille sans concession lors de la course du dimanche, qui s'était achevée par le célèbre accrochage au cours duquel Rossi avait semblé donner un coup de pied au pilote Honda pour le faire tomber. Selon Rossi, Márquez, qui n'était déjà plus en lice pour le titre, cherchait uniquement à le priver du championnat.

Rossi avait ensuite été pénalisé d'un départ depuis le fond de grille pour la finale de Valence, où les tensions avaient atteint un niveau inédit entre les trois protagonistes, mais aussi parmi les supporters présents sur le circuit. La course avait attiré des audiences télévisées record dans le monde entier et s'était conclue par le sacre de Lorenzo. Rossi avait alors accusé Márquez d'avoir conclu un "biscotto", un prétendu accord visant à ne pas attaquer Lorenzo et à empêcher l'Italien de remporter le titre.

Rossi était intervenu dimanche dans l'émission Che tempo che fa de la RAI pour promouvoir sa nouvelle autobiographie, qui revient sur sa carrière sportive. L'animateur l'a inévitablement interrogé sur les événements de 2015. Rossi a assuré que sa version des faits n'avait pas changé, reconnaissant que cet épisode lui faisait toujours mal et regrettant que l'attention se porte autant sur le titre perdu plutôt que sur les championnats qu'il a remportés.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Nous avons tous nos limites. Certains sont plus bas, d'autres plus élevés. Mais cette histoire de 2015 me met encore plus en colère parce que Márquez ne se battait pas réellement pour le championnat. Lorenzo et moi étions en lutte pour le titre ; lui, il cherchait seulement à me faire perdre. Et au bout du compte, il a réussi", a déclaré Rossi.

"C'est quelque chose qui ne disparaît jamais ; ça fait toujours mal. Plus de 10 ans ont passé, mais mes sentiments, mon état d'esprit lorsque j'y repense, sont toujours les mêmes que ce soir-là à Valence. Et cela m'inquiète un peu", a-t-il ajouté en riant.

"Je me regarde souvent dans le miroir et je me dis : ne nous focalisons pas sur le titre que nous avons perdu, pensons à ceux que nous avons gagnés. Mais c'est le sport : la défaite fait plus mal."

Rossi fait le bilan de Bezzecchi et Bagnaia

Quitte à revenir sur le passé, Rossi a également évoqué l'actualité, en livrant son analyse des performances de ses pilotes en MotoGP, issus de la VR46 Riders Academy, qui ont connu une saison difficile.

Marco Bezzecchi s'était notamment imposé comme un sérieux prétendant au titre en début de saison, comptant même à un moment 102 points d'avance sur Márquez. Mais après plusieurs erreurs, malgré la compétitivité de son Aprilia, il occupe désormais la troisième place du classement derrière Jorge Martín, à deux manches de la fin, et semble sur le point de laisser échapper le titre.

"Bezzecchi fait du bon travail puisqu'il a gagné [le Grand Prix du Qatar dimanche], mais il est un peu déçu parce qu'il a eu l'occasion de remporter le championnat du monde cette année. Il avait la vitesse, mais il a commis trop d'erreurs. Il ne devrait probablement pas être champion", a déclaré Rossi.

Rossi a également commenté la situation de Francesco Bagnaia, qui compte les jours avant son départ de Ducati après deux saisons difficiles. Ses espoirs de signer un bon résultat au Qatar ont été anéantis par une blessure au pied, contractée lors d'une chute pendant le Sprint de samedi.

"Quand on se fracture un pied à deux endroits, comme c'est son cas, on ne va évidemment pas bien. Mais compte tenu de la manière dont l'accident s'est produit [une lourde chute après un contact avec Fermin Aldeguer], cela aurait pu être bien pire", a-t-il expliqué.

Enfin, Rossi a évoqué les performances d'un autre proche de son académie, Kimi Antonelli, récemment sacré champion du monde de Formule 1.

"Kimi ? C'est spectaculaire. Avoir un pilote italien qui, après 70 ans, nous offre un titre mondial est une immense joie", a-t-il déclaré.

"Il y a beaucoup de pilotes italiens en championnat du monde moto, mais pas en F1. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi. Kimi est arrivé ici grâce à nous, les supporters. Je le connais depuis quelques années ; c'est une personne formidable, très drôle. C'est un champion."

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