Valentino Rossi pas si absent pour les pilotes de la VR46 Riders Academy

Une saison a passé depuis que Valentino Rossi a quitté les circuits MotoGP pour se tourner vers une autre carrière, moins intense, dans des championnats de course automobile. Pendant cette période, les membres de la VR46 Riders Academy ont dû apprendre à s'organiser différemment, avec une présence moins visible de leur patron et mentor, mais Marco Bezzecchi l'assure, le Docteur n'est jamais bien loin.

"Vale est toujours avec nous de toute façon. Quand on va s'entraîner, s'il n'est pas sur place et qu'il se trouve dans une autre partie du monde, il nous suit quand même. Mais la plupart du temps, quand il est à la maison, il s'entraîne avec nous, donc même si vous ne le voyez pas, il est bien avec nous", explique le pilote italien, Rookie de l'année en 2022 après ses débuts en MotoGP dans le team VR46.

Après 26 ans en Grand Prix et neuf titres de Champion du monde, Valentino Rossi a raccroché fin 2021 à 42 ans. Depuis, il défend les couleurs du team belge WRT en GT World Challenge Europe, ce qui l'a mené à courir sur Audi en 2022 avant de passer à BMW cette année. Même s'il était aux premières loges lors du Grand Prix de Valence pour acclamer Pecco Bagnaia, le premier membre de l'Academy à remporter le titre de la catégorie reine, on ne l'a revu que très rarement dans le paddock. Cela ne l'a toutefois pas empêché de garder un regard très attentif sur les performances de ses pilotes, qu'il questionne et conseille volontiers par SMS quel que soit son propre programme.

"On savait que ce moment allait arriver", reprend Bezzecchi en évoquant la retraite de celui qui a été la figure référente du groupe de jeunes pilotes depuis sa création en 2014, "donc ça n'est pas qu'on y était préparés parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais on doit en tout cas chercher désormais à être les meilleurs pilotes possibles."

"Fort heureusement, il est encore derrière nous, simplement pour nous soutenir. Mais, croyez-moi, il est vraiment très présent à nos côtés. Je ne sais pas comment le décrire, mais même s'il n'est pas là, vous pouvez me croire qu'il est très, très intéressé par notre vie sportive et aussi la vie normale. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Bien sûr, c'est différent et il me manque beaucoup dans le paddock, mais il a maintenant une carrière en auto et c'est bien pour lui, je suis heureux pour lui."

Quant à l'esprit de compétition de Valentino Rossi, il semble bel et bien intact à en croire Marco Bezzecchi, qui le subit encore lorsque le #46 rejoint les entraînements de ses poulains. "Malheureusement, oui", assure celui-ci lorsqu'il lui est demandé si le patron a gardé sa vitesse. "La dernière fois à Misano, il m'a botté le cul ! Mais la prochaine fois, je le battrai !"

Un nouveau chapitre pour VR46

L'intersaison qui prend fin aura en tout cas été très singulière pour ce groupe basé à Tavullia, dans les Marches italiennes, à la suite du titre MotoGP remporté par Pecco Bagnaia, le troisième sacre d'un pilote du groupe après ceux obtenus dans la catégorie Moto2 par Franco Morbidelli (en 2017) et Bagnaia lui-même (2018).

"Ça a été un bel hiver, un hiver stimulant pour nous tous", témoigne Luca Marini, heureux de l'émulation qui se met en place dans cette nouvelle génération. "Nous quatre, les pilotes MotoGP [de l'Academy], on a clairement beaucoup évolué. Il y a une concurrence saine, et encore plus que les autres années parce qu'on a atteint le niveau d'être tous prêts à se battre pour le podium pendant les courses MotoGP et c'est une belle stimulation au quotidien."

Il y a cependant un changement notable cette saison, avec la disparition de l'équipe Moto2 jusqu'ici alignée par VR46, dans la continuité du team Moto3 qui avait déjà quitté le championnat peu avant. Niccolò Antonelli et Andrea Migno, parmi les pilotes emblématiques de la VR46 Riders Academy, ont quitté le paddock, l'un ayant récemment trouvé refuge en Moto2 Europe et l'autre étant à ce jour sans guidon.

"C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas Andrea Migno et Niccolò Antonelli dans le paddock cette année", déplore Luca Marini, "parce qu'on est des amis très proches en dehors des circuits. On se voit aussi beaucoup dans le paddock, surtout le jeudi où l'on passe beaucoup de temps ensemble, on dîne généralement ensemble et on parle de tout et de rien. C'est sympa de vivre ces moments de détente parce qu'en tant que pilotes, on a besoin de déconnecter et c'est super de passer du temps avec eux. Je pense qu'on va essayer de continuer à faire cela sans eux, mais j'espère qu'ils pourront venir nous voir quand ils auront le temps. Ce sera en tout cas assez différent."

