Un Rossi "pas fantastique" vise le podium à Misano

Valentino Rossi vise le podium au Grand Prix de Saint-Marin. L'Italien s'élancera de la quatrième place sur la grille, devant son public, de retour ce week-end. Il estime qu'il doit encore faire des progrès pour exploiter les pneus mais il est satisfait de sa journée.

"Ma journée a été bonne", souligne Rossi. "C’était fantastique ce matin, parce que finir les EL3 à la première place est toujours agréable ici à Misano. J’avais un bon rythme, je me sentais bien sur la moto. La Yamaha est très bonne sur cette piste. Nous devons revenir à l’avant, nous battre pour les premières places, parce que les deux week-ends en Autriche ont été très difficiles à gérer. Et dans l’après-midi, nous avons testé plusieurs choses. Je n’ai pas été fantastique. Tout le monde a de gros doutes sur les pneus, à l’avant comme à l’arrière. Le choix est très ouvert. Il faudra voir. Il y a des choses à améliorer. Partir de la deuxième ligne est bien et nos performances ne sont pas si mauvaises."

Il espère se battre pour le top 3 en course : "Nous devons essayer de jouer le podium", annonce Rossi. "Il semble que la Yamaha est très performante. Pecco [Bagnaia], la Ducati Pramac et la Suzuki sont performants. Nous devons nous battre pour le podium. Ce sera dur, comme toujours, parce que Maverick [Viñales] et surtout Quartararo sont très performants depuis vendredi matin, ils ont un très bon rythme. Franco [Morbidelli] est bon aussi. Je pense que nous avons besoin d’un bon départ et que nous devons faire des progrès pour jouer le podium."

Plusieurs pilotes se sont plaints de la surface très bosselée du circuit de Misano, mais Valentino Rossi ne pense pas qu’elles auront une influence sur le déroulement de la course : "La piste a quelques bosses, oui, mais sinon, elle offre beaucoup d’adhérence. L’asphalte est très bon. On peut bien rouler. Il faut faire attention aux bosses, mais je ne pense pas que cela affectera la couse demain, parce qu’il y a beaucoup d’adhérence."