Rossi n'aura pas moins de pression au sein d'un team satellite

Cette saison, pour la première fois de sa carrière, Valentino Rossi sera aligné dans la catégorie reine au guidon d'une Yamaha n'arborant pas les couleurs de l'usine, mais celle d'un team satellite. Cette situation ramène le nonuple Champion du monde à celle qu'il connaissait en 2000 et 2001, lorsqu'il courait au guidon d'une machine officiellement soutenue par Honda mais au sein d'une équipe indépendante. Cette fois encore, il rejoint Petronas SRT avec en poche un contrat établi avec le constructeur, doublé de la promesse de recevoir toute l'aide dévolue à un pilote officiel.

Johan Stigefelt, directeur de l'équipe malaisienne, ne croit pas que le champion italien sera soumis à une pression moindre dans ce nouvel environnement. S'exprimant en marge de la présentation officielle du team, l'ancien pilote suédois a estimé que le vétéran du plateau, avec qui il partageait la piste en 250cc il y a plus de vingt ans, conserverait un état d'esprit inchangé et tenterait toujours de se battre pour le podium.

"Je pense qu'il n'aura pas moins de pression. Il veut vraiment être performant", explique Johan Stigefelt. "Il vient dans l'équipe avec la volonté d'essayer de monter sur le podium, d'essayer de retrouver le chemin de la victoire et de gagner des courses."

Si le championnat raccourci de 2020 ainsi que les avaries moteur de Yamaha et son absence après avoir été infecté par le COVID-19 ont réduit les opportunités de Rossi la saison passée, il n'en a pas moins enregistré les plus faibles résultats de sa carrière, avec une maigre 15e place au classement général et seulement un podium. Sa dernière victoire, elle, remonte au Grand Prix des Pays-Bas 2017, une éternité…

"On sait bien que c'est très dur, mais je pense que, pour tout le monde, il est parfois bon de changer d'environnement", juge Johan Stigefelt. "Il arrive dans une nouvelle équipe, mais avec une partie de son staff qui l'accompagne, qui s'ajoute à nos mécaniciens, de jeunes mécaniciens. Son responsable de team, David [Muñoz], est très jeune, il a une très bonne approche, il est très ouvert d'esprit."

"Je pense que la combinaison [de tout cela] sera excellente, et je pense que les pilotes le sentent. On l'a vu avec la manière dont Franco [Morbidelli] et Fabio [Quartararo] se sont adaptés à l'équipe et comment ils en ont aimé le travail. Car la chose la plus importante pour moi, en tant que directeur d'équipe, c'est de prendre soin des gens. Quand nous avons des mécaniciens heureux, alors nous avons des pilotes heureux, et des pilotes heureux sont des pilotes performants."

Razlan Razali, team principal, n'a pas caché avoir accepté d'accueillir Valentino Rossi afin de lui donner la possibilité de clore sa carrière par une saison plus profitable que celle de 2020, une exception par rapport au rôle de formation que veut avoir son équipe pour de jeunes pilotes. Il juge toutefois que le #46 pourra apporter une réelle contribution à la formation malaisienne, arrivée dans la catégorie reine il y a seulement deux ans.

"Nous savons que nous avons un bon pilote avec Franco, un jeune pilote, mais nous pensons aussi que Valentino peut apporter stabilité et performance", précise-t-il. "S'il est détendu et heureux avec la moto, il pourra réaliser cette performance."

Après 15 ans au sein de l'équipe officielle Yamaha, Valentino Rossi veut quant à lui croire à la stabilité dont il bénéficiera en pilotant toujours la même machine et en pouvant compter sur l'aide de l'usine.

"C'est un nouveau challenge pour moi. C'est une très jeune équipe, mais ces deux dernières années ils ont été très compétitifs. La moto restera la même, ma Yamaha M1, et ce sera amusant, je pense !" pressent-il. "Je ne m'attends pas à beaucoup de différences, car la moto est la même et on a le soutien total de l'usine, mais dans le même temps c'est une nouvelle équipe, de nouvelles personnes dans le stand et aussi de nouveaux mécaniciens pour moi et une nouvelle expérience. C'est une équipe très jeune, très motivée, alors je vais donner le maximum pour leur apporter mon propre soutien."