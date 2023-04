Valentino Rossi va recevoir les clés de la commune de Tavullia

Charger le lecteur audio

Un an et demi après sa retraite du MotoGP, Valentino Rossi reste l'un des sportifs les plus populaires d'Italie, une super star dont l'aura se fait encore grandement ressentir. Dans sa commune de Tavullia, dont il a rendu le nom mondialement célèbre, on a décidé d'honorer le champion.

Le 19 mai prochain, une cérémonie sera organisée afin de remercier officiellement Valentino Rossi pour ce qu'il a accompli et pour le retentissement apporté à Tavullia : la maire va lui remettre les clés de la commune.

"Merci Valentino. Pour nous avoir offert des émotions indescriptibles durant plus de 25 ans de carrière, pour avoir rapproché des millions de personnes d'un sport merveilleux comme la moto, pour nous avoir rendus encore plus fiers d'être italiens et pour avoir porté le nom de Tavullia dans le monde entier", a écrit la maire de Tavullia, Francesca Paolucci, dans une annonce faite sur les réseaux sociaux.

"Pour ces raisons et bien d'autres, nous avons décidé, avec la région des Marches, de te remercier à travers une cérémonie officielle qui se tiendra le 19 mai dans votre ville. Pendant #TavulliaVale, aux côtés de nombreux amis, nous te remettrons les clés de la ville. Ce sera l'étreinte virtuelle de votre communauté et des millions de fans dans le monde."

Situé dans la province de Pesaro et Urbino, dans la région italienne des Marches, le village de Tavullia se trouve à vingt minutes à peine du circuit de Misano et voit converger depuis des années les fans du monde entier qui y retrouvent des tas de symboles honorant leur idole. C'est là aussi que Valentino Rossi a implanté son Ranch et la VR46 Riders Academy, qui aujourd'hui encadre toute une nouvelle génération de pilotes dont le dernier Champion du monde MotoGP en date, Pecco Bagnaia, et le vainqueur du dernier Grand Prix, Marco Bezzecchi.