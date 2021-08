Rossi a préféré la retraite à VR46 : "C'est la bonne chose à faire"

Valentino Rossi a confirmé que la saison 2021 sera sa dernière en MotoGP durant une conférence de presse organisée ce jeudi au Red bull Ring. L'Italien avait promis de communiquer sur son avenir au sortir de la pause estivale et avait également précisé que sa décision serait liée aux résultats. Vivant la saison la plus dure de sa carrière, il a donc choisi de renoncer à la compétition en moto mais ne prendra pas totalement sa retraite puisqu'il souhaite encore rouler sur quatre roues. Un choix évident mais néanmoins difficile pour celui qui court depuis plus d'un quart de siècle dans le championnat.

"Au début de la saison je me suis dit que je prendrais ma décision pendant la pause estivale et c'est ce que j'ai fait", a déclaré Rossi juste après avoir annoncé sa décision, expliquant qu'il espérait encore prolonger l'aventure il y a quelques mois : "Quand j'ai commencé le championnat, je voulais continuer mais je devais comprendre si j'étais assez rapide. Malheureusement, les résultats sont moins bons que ce à quoi on s'attendait, alors j'ai commencé à y penser course après course."

"Je pense que, dans tous les sports, le résultat fait la différence, alors je crois qu'au final c'est la bonne chose à faire", a ajouté Rossi, actuellement 19e du championnat avec seulement 17 points. "Il reste une demi-saison, je ne sais pas combien de courses il reste – huit, neuf ou dix – et ce sera plus difficile quand arrivera la dernière course. Je ne peux en tout cas pas me plaindre de ma carrière."

Seul pilote à avoir dépassé la barre des 400 Grands Prix en Championnat du monde, Valentino Rossi a naturellement eu du mal à se résigner à ranger son casque, mais il se satisfait de s'arrêter au moment opportun, lui qui a tant repoussé l'échéance.

"Il y a deux ans ou encore l'année dernière, je n'étais pas prêt à arrêter le MotoGP, mais maintenant ça va, je suis serein", assure-t-il, aujourd'hui âgé de 42 ans. "Je ne suis pas content, c'est certain, mais si je faisais encore un an je ne serais pas content non plus l'année prochaine au même moment parce que je voudrais courir encore 20 ans. Je pense donc que c'est le bon moment. Il reste encore une demi-saison, durant laquelle on va essayer d'être plus fort que pendant la première moitié et je vais essayer de tout donner. Je pense que c'est le bon choix."

Rossi a songé à rouler pour VR46 en 2022

"Cela a été difficile parce que j'avais la possibilité de courir pour mon équipe en MotoGP, avec mon frère, et j'aurais clairement aimé ça, mais je pense que c'est bien comme ça", a ajouté le pilote italien, confirmant ainsi que la proposition formulée par le prince Abdelaziz ben Abdallah Al Saoud, financier du projet via la société nationale d'Arabie saoudite Aramco, n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd.

La perspective de courir pour sa propre équipe est ce qui semble donc l'avoir le plus fait douter, évidemment séduit par cette l'idée de piloter une machine préparée chez lui, à Tavullia, aux côtés de son demi-frère Luca Marini, mais la raison a fini par l'emporter entre sa perte de performance et le défi qu'aurait représenté le passage d'une Yamaha qu'il connaît sur le bout des doigt à la Ducati dont disposera le team VR46.

"J'avais une offre de la part de mon équipe pour l'année prochaine, une offre officielle !" sourit-il. "J'ai beaucoup réfléchi à l'idée de continuer, parce que j'aime l'idée de courir dans mon équipe, d'avoir mes motos à Tavullia, avec le département course. Et puis, je pense qu'on a une super équipe Moto3 et Moto2, avec beaucoup de personnes que je connais depuis longtemps, par exemple des mécaniciens qui travaillaient avec moi en 250cc, en 1998 et 1999."

"Ça aurait donc été vraiment fascinant de courir avec mon équipe, mais au final j'ai décidé de ne pas le faire, pour plusieurs raisons. J'aurais dû changer de moto. Je pense que c'est un bon projet si on a deux ou trois ans, mais si on n'a qu'une seule saison je pense que les risques sont plus importants que ce qu'il y a de bien, c'est donc pour ça que j'ai pris cette décision."

Avec Léna Buffa