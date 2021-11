Valentino Rossi retrouve les motos de ses 9 titres

Pour fêter la fin de carrière de Valentino Rossi, la Dorna a réservé au champion des retrouvailles avec les motos de ses neuf titres mondiaux. De l'Aprilia RS 125 avec laquelle il a été sacré Champion du monde pour la première fois, en 1997, à la Yamaha YZR-M1 de sa campagne victorieuse en 2009, en passant par une autre Aprilia, 250cc celle-là, trois autres Yamaha et entre-temps trois Honda (une NSR500 et deux RC211V) : elles étaient toutes là pour la photo de famille.

Ces machines, qui ont façonné le palmarès du #46, Rossi les connaît on ne peut mieux. "J'ai ces motos à la maison, à l'exception des Honda. J'ai toutes les Aprilia et les Yamaha", a-t-il fait savoir. "Les Yamaha sont dans ma maison et le modèle 2004 est même dans ma chambre, donc chaque matin je vois cette moto quand je me réveille. Mais les voir toutes ensemble, c'est une super émotion. C'est un très long parcours… Quand on voit la première, elle remonte vraiment à il y a très longtemps, et après la dernière dix ans se sont encore écoulés, c'est long ! C'est une grande émotion."

Si les deux Honda qu'il a menées au titre manquent à son panthéon personnel, le pilote italien est bien décidé à profiter des hommages nourris qui lui sont rendus pour rectifier cela. "J'ai parlé à Alberto [Puig] et j'ai demandé à avoir minimum la 500cc", a-t-il assuré, "d'autant que celle-là c'est la mienne, c'est celle que Honda était censé me donner. J'avais la place pour elle à la maison, pour une raison quelconque la moto n'est jamais arrivée. Je serais content qu'Honda change d'avis et me la donne. La moto sera bien, à une bonne température, dans un bel endroit dans ma maison ! [rires]"

En attendant de savoir si le HRC consent à offrir la machine victorieuse de 2001 à son ancien champion, balayant les mauvais souvenirs d'un divorce houleux fin 2003, Valentino Rossi a en tout cas pu prendre la pose consciencieusement devant son petit musée personnel qui, à lui seul, retrace 13 saisons riches de neuf titres, soit l'un des plus forts palmarès de la discipline. Avec le Grand Prix de Valence, cette semaine, c'est une carrière de 26 ans en Grand Prix qui prend fin pour celui qui affiche pas moins de 115 victoires.

