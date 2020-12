Rossi déplore un développement trop lent sur la Yamaha

Les pilotes Yamaha ont pointé plusieurs faiblesses sur leur moto après une fin de saison 2020 nettement en dessous de leurs attentes. Maverick Viñales s'est surtout plaint d'un manque d'adhérence à l'arrière, tandis que Fabio Quartararo a déploré que sa machine affiche des performances très inconstantes d'un circuit à l'autre. Valentino Rossi a enfin rappelé la faiblesse historique de la marque, son déficit de vitesse de pointe.

Quel que soit le mal le plus profond sur la M1, les pilotes perçoivent tous une régression, et pas seulement entre les saisons 2019 et 2020. Maverick Viñales a pointé du doigt de mauvaises décisions et regretté de ne jamais avoir été aussi à l'aise que sur la machine de 2016, qu'il n'a pourtant pilotée que pendant des séances d'essais au moment où il a rejoint le constructeur en vue de la saison 2017, sa première au guidon d'une Yamaha.

"J'aimerais qu'ils me donnent la moto de 2016", a déclaré le pilote espagnol. "À mes yeux, c'est la meilleure moto que j'aie pilotée de ma vie. Notre erreur a été de modifier cette moto. Quoi qu'on fasse, on était dans le coup. Je me rappelle qu'aux tests en Malaisie [au début de l'année 2017], après seulement dix tours, je volais."

Valentino Rossi porte le même diagnostic, voyant également dans la moto de 2017 le début d'une ère plus difficile pour la marque d'Iwata : la Yamaha s'est imposée à six reprises en 2016 mais seulement sept fois sur les trois saisons suivantes cumulées. Mais pour le Docteur, cette évolution est moins la conséquence d'une régression de sa machine que de progrès chez la concurrence.

"Le passage de 2016 à 2017 a été crucial pour Yamaha et pour la M1, parce qu'à mon avis c'est là que l'on a commencé à être en difficulté", analyse Rossi. "Jusqu'en 2016, la moto était très compétitive et on pouvait gagner les courses et les championnats. À partir de là, on a été plus en difficulté, mais je n'ai pas compris à quel point cela a été la faute de Yamaha ou dû [aux progrès] des autres constructeurs. Je pense surtout que ce sont les autres qui ont progressé, alors pour être compétitif il faudrait qu'on progresse autant qu'ils l'ont fait."

Ce constat peut surprendre alors que le constructeur a remporté la moitié des courses organisées en 2020, avec trois succès pour chacun des pilotes du team Petronas, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, et un pour l'équipe officielle, grâce à Maverick Viñales. Ces résultats masquent cependant une véritable régression en fin de saison, quand seul Morbidelli, dont la machine n'était pas dotée des dernières évolutions, parvenait à jouer le podium pendant que les pilotes disposant de la moto officielle rencontraient plus de difficultés.

Rossi s'est habitué à voir la Yamaha chuter dans la hiérarchie au fil de l'année, ce qu'il attribue à un manque de développement : "C'est toujours comme ça depuis 2017, on est fort en début de saison et on souffre dans la deuxième moitié. C'est parce que les dernières années, nos concurrents ont très bien travaillé. Chaque année, ils ont beaucoup de nouveautés, de nouvelles motos, donc il leur faut du temps pour être bons, mais quand ils trouvent l'équilibre, ils sont meilleurs que nous. On espère que l'an prochain, Yamaha va plus travailler et apporter plus de progrès, pour être plus forts toute la saison."

Pour que ces progrès soient possibles, Maverick Viñales compte sur l'arrivée de Cal Crutchlow au poste de pilote essayeur et sur un soutien renforcé de l'équipe d'essais, à l'arrêt cette année, Yamaha ne souhaitant pas que ses ingénieurs japonais se déplacent en Europe en raison du COVID-19, pendant que les autres marques maintenaient leurs tests.

Avec Léna Buffa