Valentino Rossi signe un contrat d'ambassadeur pour Yamaha

Yamaha a profité de la présence de Valentino Rossi à Jerez, à l'occasion du Grand Prix d'Espagne, pour annoncer que l'ancien pilote MotoGP prenait officiellement un rôle d'ambassadeur de la marque. Le constructeur évoque "un contrat pluriannuel" visant à répondre aux besoins de Rossi pour ses entraînements et ses loisirs.

Associé durant 16 ans en course, Rossi et Yamaha ont fêté ensemble 56 victoires, à commencer par celle, restée mythique, du GP d'Afrique du Sud 2004 lors de leur première épreuve en commun. Avec un total de 142 podiums, le duo a remporté quatre titres de Champion du monde des pilotes, en 2004, 2005, 2008 et 2009.

"Il est certain que cet accord entre Yamaha et moi me procure une grande émotion", déclare Valentino Rossi. "Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années par le passé, c'est donc quelque chose qui me parait naturel. Après avoir quitté le MotoGP, j'ai continué à m'entraîner et à piloter des motos, et j'ai toujours eu l'intention de continuer à courir sous une forme ou une autre. Pendant ma carrière en MotoGP, j'ai piloté des Yamaha dans le cadre de mon contrat, mais même après avoir pris ma retraite, j'ai continué à utiliser des Yamaha parce que j'aime ça. Je suis heureux que l'accord soit maintenant signé pour que Yamaha et moi puissions travailler ensemble dans cette nouvelle configuration."

Depuis l'arrêt de sa carrière MotoGP, Rossi est passé à la course auto mais reste impliqué en MotoGP via l'équipe VR46, dont il est le propriétaire et qui se trouve actuellement en tête du championnat, et l'encadrement des pilotes de la VR46 Riders Academy qui peuplent les pelotons à tous les échelons.

Sa société a déjà Yamaha pour partenaire, le constructeur fournissant les machines des entraînements et des master camps de ce groupe. Une équipe Moto2 symbolise ces liens, baptisée Yamaha VR46 Master Camp. En MotoGP, un possible rapprochement entre l'équipe VR46 et Yamaha alimente régulièrement les rumeurs, alors que le constructeur n'a plus d'équipe satellite et que le team italien est lié à Ducati jusque fin 2024.

Le GP des Pays-Bas 2017, la dernière victoire de Valentino Rossi avec Yamaha

Saluant "un grand moment pour Yamaha", Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, n'oublie pas le "lien spécial" qui unissait le pilote et sa M1. "Son arrivée chez Yamaha a été le catalyseur qui a complètement changé notre programme de course en MotoGP au point que Valentino et Yamaha sont presque devenus synonymes", appuie-t-il.

"Ensemble, nous avons remporté de nombreuses victoires, des podiums et quatre titres, sans oublier les moments passés en coulisses : beaucoup de travail, mais aussi des moments d'amusement et une passion commune pour la course. Nous avons toujours considéré Valentino comme un membre de la famille", poursuit Lin Jarvis, "et dès qu'il a exprimé son désir de continuer à utiliser des Yamaha et de devenir ambassadeur de la marque, nous nous sommes mis au travail pour que cela se réalise. Nous sommes ravis que Valentino soit désormais officiellement notre ambassadeur."

"Yamaha est très fier d'avoir Valentino comme ambassadeur de la marque, et peut-être encore plus parce que c'est lui personnellement qui l'a désiré", se réjouit Tetsu Ono, directeur général du département de stratégie motorsport de Yamaha Motor Co. Et de préciser : "Yamaha conclut cet accord avec la ferme intention de répondre aux besoins de Valentino en matière de deux-roues motorisés pour ses entraînements et ses loisirs."