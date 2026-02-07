Valentino Rossi invité surprise à la cérémonie des Jeux Olympiques !

Passer au contenu principal

Après la moto et l'endurance auto, voici Valentino Rossi transformé en pilote de tramway. La star italienne a fait sensation dans un sympathique caméo pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Milan-Cortina.

Léna Buffa
Publié:
HAf2_d5WEAANZGQ

Valentino Rossi a créé la surprise en apparaissant vendredi soir à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver Milano-Cortina 2026. La star de la moto faisait partie des guests les plus notables de la soirée, et il l'a fait dans un rôle de pilote... mais sur un engin inédit dans sa carrière.

C'est en effet lors d'un petit clic mettant en avant la ville de Milan et ses plus célèbres monuments que l'on a pu apercevoir le nonuple champion du monde. Un tram transportait sportifs et spectateurs à travers la capitale de la Lombardie, vers le stade San Siro où se déroulait une partie de la cérémonie, pour ces jeux répartis sur plusieurs sites du nord de l'Italie.

Au moment où le tram est arrivé à destination, on a d'abord découvert que le président de la République italienne, Sergio Mattarella, se trouvait à son bord. Puis ce fut au tour du mystérieux chauffeur de quitter momentanément son poste de pilotage pour saluer le chef d'État, et sous la casquette se cachait donc Valentino Rossi !

 

Plusieurs pilotes auto et moto parmi les porteurs de la flamme

Ces dernières semaines, plusieurs pilotes auto et moto ont fait partie des porteurs de la flamme olympique durant le relai qui l'a menée vers les sites officiels. Dès son départ de Rome, il y a deux mois, on a ainsi pu voir Max Biaggi, de même que le pilote de motocross Alessandro Lupino porter la flamme.

Danilo Petrucci a suivi peu après, dans sa ville de Terni, puis ce fut au tour du champion de motocross Tony Cairoli à Palerme. Les pilotes d'endurance Antonio Fuoco et Antonio Giovinazzi ont accompagné la flamme dans leurs régions respectives, la Calabre et les Pouilles.

Au mois de janvier, la flamme a traversé le nord de l'Italie. Le pilote de F1 Kimi Antonelli l'a portée à son tour lors d'une étape dans le Frioul. Pecco Bagnaia s'est quant à lui joint aux relayeurs dans sa ville de Turin. Nicola Dutto, pilote moto paraplégique, a participé dans le Piémont, et Paolo Simoncelli et Marco Bezzecchi l'ont portée en Émilie-Romagne.

Véritable légende de la moto italienne, Giacomo Agostini, a fait partie des derniers porteurs, à la fin du mois de janvier. Et il manquait donc Valentino Rossi, à qui un rôle différent a été réservé. Surprise réussie de la part des organisateurs de ces JO !

 
